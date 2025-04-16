Рейтинг@Mail.ru
Министр раскрыл детали будущих переговоров США и Японии - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:50 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/japonija-2011526603.html
Министр раскрыл детали будущих переговоров США и Японии
Министр раскрыл детали будущих переговоров США и Японии - РИА Новости, 16.04.2025
Министр раскрыл детали будущих переговоров США и Японии
Япония будет вести переговоры с США по тарифам, исходя из национальных интересов, заявил журналистам японский министр по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:50:00+03:00
2025-04-16T10:50:00+03:00
япония
сша
вашингтон (штат)
скотт бессент
такэси ивая
введение трампом пошлин на импорт
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_0:253:2481:1648_1920x0_80_0_0_30209e8c59b422dbc1b84a70e397a448.jpg
ТОКИО, 16 апр - РИА Новости. Япония будет вести переговоры с США по тарифам, исходя из национальных интересов, заявил журналистам японский министр по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава перед вылетом в Вашингтон. Японский телеканал NHK в понедельник сообщил, что первый раунд переговоров Японии и США об американских пошлинах пройдет в четверг в Вашингтоне. властей в Токио будет представлять Акадзава, руководство в Вашингтоне - министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. "Я хотел бы тщательно обдумать, что лучше всего будет отвечать нашим национальным интересам, а также что будет наиболее эффективным, а затем провести переговоры. Результат переговоров может во многом зависеть от доверия между вовлеченными в них людьми, поэтому я хотел бы построить прочные доверительные отношения с моим партнером по переговорам Бессентом и вести переговоры таким образом, чтобы это привело к выигрышу для национальных интересов как Японии, так и Соединенных Штатов", - приводит телеканал NHK слова Акадзавы. Аналогичное мнение выразил и глава МИД Японии Такэси Ивая в парламенте. "Торговое соглашение между Японией и США все еще действует, поэтому переговоры начнутся на его основе, но мы не должны идти на какие-либо односторонние уступки со своей стороны", - приводит телеканал слова министра иностранных дел. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Кроме того, Япония попадает под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий и 25-процентные - на автомобили, произведенные за пределами США. В государстве, в экспорте которого Соединенные Штаты занимают первое место, ситуацию сравнивают с национальным кризисом. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в Соединенные Штаты на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. Последние пять лет государство является главным инвестором Штатов, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо, считают власти в Токио.
https://ria.ru/20250410/japonija-2010373418.html
https://ria.ru/20250403/japonija-2009024408.html
https://ria.ru/20250410/japonija-2010373602.html
япония
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/01/1919390355_54:0:2251:1648_1920x0_80_0_0_eb73d7a6c13a2bf988c7691efe5c2714.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
япония, сша, вашингтон (штат), скотт бессент, такэси ивая, введение трампом пошлин на импорт, в мире
Япония, США, Вашингтон (штат), Скотт Бессент, Такэси Ивая, Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
Министр раскрыл детали будущих переговоров США и Японии

Акадзава: Япония будет вести переговоры с США, исходя из национальных интересов

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкФлаг Японии
Флаг Японии - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Флаг Японии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ТОКИО, 16 апр - РИА Новости. Япония будет вести переговоры с США по тарифам, исходя из национальных интересов, заявил журналистам японский министр по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава перед вылетом в Вашингтон.
Японский телеканал NHK в понедельник сообщил, что первый раунд переговоров Японии и США об американских пошлинах пройдет в четверг в Вашингтоне. властей в Токио будет представлять Акадзава, руководство в Вашингтоне - министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.
Панорама Токио - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Япония продолжит требовать от США пересмотра пошлин на автомобили
10 апреля, 05:42
"Я хотел бы тщательно обдумать, что лучше всего будет отвечать нашим национальным интересам, а также что будет наиболее эффективным, а затем провести переговоры. Результат переговоров может во многом зависеть от доверия между вовлеченными в них людьми, поэтому я хотел бы построить прочные доверительные отношения с моим партнером по переговорам Бессентом и вести переговоры таким образом, чтобы это привело к выигрышу для национальных интересов как Японии, так и Соединенных Штатов", - приводит телеканал NHK слова Акадзавы.
Аналогичное мнение выразил и глава МИД Японии Такэси Ивая в парламенте.
"Торговое соглашение между Японией и США все еще действует, поэтому переговоры начнутся на его основе, но мы не должны идти на какие-либо односторонние уступки со своей стороны", - приводит телеканал слова министра иностранных дел.
Токио - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Япония опасается, что решение США по пошлинам не соответствует нормам ВТО
3 апреля, 06:58
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%.
Кроме того, Япония попадает под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий и 25-процентные - на автомобили, произведенные за пределами США. В государстве, в экспорте которого Соединенные Штаты занимают первое место, ситуацию сравнивают с национальным кризисом.
Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в Соединенные Штаты на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. Последние пять лет государство является главным инвестором Штатов, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо, считают власти в Токио.
Район Минато в Токио - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
Япония позитивно оценила приостановку взаимных пошлин США
10 апреля, 05:49
 
ЯпонияСШАВашингтон (штат)Скотт БессентТакэси ИваяВведение Трампом пошлин на импортВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала