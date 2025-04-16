https://ria.ru/20250416/japonija-2011526603.html

Министр раскрыл детали будущих переговоров США и Японии

Министр раскрыл детали будущих переговоров США и Японии - РИА Новости, 16.04.2025

Министр раскрыл детали будущих переговоров США и Японии

Япония будет вести переговоры с США по тарифам, исходя из национальных интересов, заявил журналистам японский министр по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T10:50:00+03:00

2025-04-16T10:50:00+03:00

2025-04-16T10:50:00+03:00

япония

сша

вашингтон (штат)

скотт бессент

такэси ивая

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ТОКИО, 16 апр - РИА Новости. Япония будет вести переговоры с США по тарифам, исходя из национальных интересов, заявил журналистам японский министр по восстановлению экономики Рёсэй Акадзава перед вылетом в Вашингтон. Японский телеканал NHK в понедельник сообщил, что первый раунд переговоров Японии и США об американских пошлинах пройдет в четверг в Вашингтоне. властей в Токио будет представлять Акадзава, руководство в Вашингтоне - министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент. "Я хотел бы тщательно обдумать, что лучше всего будет отвечать нашим национальным интересам, а также что будет наиболее эффективным, а затем провести переговоры. Результат переговоров может во многом зависеть от доверия между вовлеченными в них людьми, поэтому я хотел бы построить прочные доверительные отношения с моим партнером по переговорам Бессентом и вести переговоры таким образом, чтобы это привело к выигрышу для национальных интересов как Японии, так и Соединенных Штатов", - приводит телеканал NHK слова Акадзавы. Аналогичное мнение выразил и глава МИД Японии Такэси Ивая в парламенте. "Торговое соглашение между Японией и США все еще действует, поэтому переговоры начнутся на его основе, но мы не должны идти на какие-либо односторонние уступки со своей стороны", - приводит телеканал слова министра иностранных дел. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Однако уже 9 апреля американский лидер объявил, что более 75 стран не приняли ответных мер и запросили переговоры, поэтому на 90 дней для всех, кроме Китая, будут действовать базовые импортные пошлины в 10%. Кроме того, Япония попадает под введенные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий и 25-процентные - на автомобили, произведенные за пределами США. В государстве, в экспорте которого Соединенные Штаты занимают первое место, ситуацию сравнивают с национальным кризисом. Правительство Японии неоднократно заявляло, что продолжит вести разъяснительную работу с США, доказывая, что японские автопроизводители сделали прямые инвестиции в Соединенные Штаты на сумму в 61 миллиард долларов и предоставили рабочие места 2,3 миллиона человек. Последние пять лет государство является главным инвестором Штатов, поэтому включение Японии в перечень стран, на которые распространяются пошлины, несправедливо, считают власти в Токио.

https://ria.ru/20250410/japonija-2010373418.html

https://ria.ru/20250403/japonija-2009024408.html

https://ria.ru/20250410/japonija-2010373602.html

япония

сша

вашингтон (штат)

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япония, сша, вашингтон (штат), скотт бессент, такэси ивая, введение трампом пошлин на импорт, в мире