Рейтинг@Mail.ru
"Яндекс" объявил о покупке Boxberry - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:09 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/jandeks-2011513789.html
"Яндекс" объявил о покупке Boxberry
"Яндекс" объявил о покупке Boxberry - РИА Новости, 16.04.2025
"Яндекс" объявил о покупке Boxberry
"Яндекс" покупает сервис доставки Boxberry, ожидает завершения процесса технической и операционной интеграции до конца 2025 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T10:09:00+03:00
2025-04-16T10:09:00+03:00
экономика
технологии
россия
дальний восток
яндекс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/89/1527528926_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3f05a3cad84c155072e92677099c5e8.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Яндекс" покупает сервис доставки Boxberry, ожидает завершения процесса технической и операционной интеграции до конца 2025 года, говорится в сообщении "Яндекса". "Яндекс" объявляет о покупке службы доставки Boxberry. Сделка позволит компании нарастить клиентскую базу и расширить географию своих сервисов логистики и электронной коммерции. …Ожидается, что процесс технической и операционной интеграции двух компаний завершится до конца 2025 года. Команда Boxberry продолжит развивать логистические сервисы в составе "Яндекса", - сказано в релизе. Так, логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры "Яндекса", а все клиенты службы доставки получат доступ ко всем возможностям платформы "Яндекса" для электронной коммерции и доставки. Клиенты Boxberry также получат доступ к услугам сортировочных центров и смогут отправлять свои товары более чем в 14 тысяч пунктов выдачи заказов по всей России. В компании отметили, что пункты выдачи заказов "Яндекса" и сервис "Яндекс Доставка" появятся ещё более чем в 20 регионах в разных частях страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. А там, где уже есть "Яндекс Доставка", увеличится количество пунктов выдачи заказов. "Список способов доставки, доступных клиентам Boxberry, расширится. Они смогут воспользоваться курьерской экспресс-доставкой - когда заказ приезжает к получателю в течение дня - и доставкой в пределах города", - отметили в "Яндексе".
https://realty.ria.ru/20250411/sklad-2010648995.html
россия
дальний восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152752/89/1527528926_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_a77dab5b1bb78498f9b5cac1c005b1b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, технологии, россия, дальний восток, яндекс
Экономика, Технологии, Россия, Дальний Восток, Яндекс
"Яндекс" объявил о покупке Boxberry

"Яндекс" объявил о покупке сервиса доставки Boxberry до конца года

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкОфис компании "Яндекс"
Офис компании Яндекс - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Яндекс" покупает сервис доставки Boxberry, ожидает завершения процесса технической и операционной интеграции до конца 2025 года, говорится в сообщении "Яндекса".
"Яндекс" объявляет о покупке службы доставки Boxberry. Сделка позволит компании нарастить клиентскую базу и расширить географию своих сервисов логистики и электронной коммерции. …Ожидается, что процесс технической и операционной интеграции двух компаний завершится до конца 2025 года. Команда Boxberry продолжит развивать логистические сервисы в составе "Яндекса", - сказано в релизе.
Так, логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры "Яндекса", а все клиенты службы доставки получат доступ ко всем возможностям платформы "Яндекса" для электронной коммерции и доставки. Клиенты Boxberry также получат доступ к услугам сортировочных центров и смогут отправлять свои товары более чем в 14 тысяч пунктов выдачи заказов по всей России.
В компании отметили, что пункты выдачи заказов "Яндекса" и сервис "Яндекс Доставка" появятся ещё более чем в 20 регионах в разных частях страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. А там, где уже есть "Яндекс Доставка", увеличится количество пунктов выдачи заказов.
"Список способов доставки, доступных клиентам Boxberry, расширится. Они смогут воспользоваться курьерской экспресс-доставкой - когда заказ приезжает к получателю в течение дня - и доставкой в пределах города", - отметили в "Яндексе".
Логистический центр Яндекс.Маркет в логопарке Софьино на Новорязанском шоссе в Подмосковье - РИА Новости, 1920, 11.04.2025
"Яндекс Маркет" арендовал складские площади в логопарке "Южные врата"
11 апреля, 10:56
 
ЭкономикаТехнологииРоссияДальний ВостокЯндекс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала