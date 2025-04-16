"Яндекс" объявил о покупке Boxberry
"Яндекс" объявил о покупке сервиса доставки Boxberry до конца года
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. "Яндекс" покупает сервис доставки Boxberry, ожидает завершения процесса технической и операционной интеграции до конца 2025 года, говорится в сообщении "Яндекса".
"Яндекс" объявляет о покупке службы доставки Boxberry. Сделка позволит компании нарастить клиентскую базу и расширить географию своих сервисов логистики и электронной коммерции. …Ожидается, что процесс технической и операционной интеграции двух компаний завершится до конца 2025 года. Команда Boxberry продолжит развивать логистические сервисы в составе "Яндекса", - сказано в релизе.
Так, логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры "Яндекса", а все клиенты службы доставки получат доступ ко всем возможностям платформы "Яндекса" для электронной коммерции и доставки. Клиенты Boxberry также получат доступ к услугам сортировочных центров и смогут отправлять свои товары более чем в 14 тысяч пунктов выдачи заказов по всей России.
В компании отметили, что пункты выдачи заказов "Яндекса" и сервис "Яндекс Доставка" появятся ещё более чем в 20 регионах в разных частях страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. А там, где уже есть "Яндекс Доставка", увеличится количество пунктов выдачи заказов.
"Список способов доставки, доступных клиентам Boxberry, расширится. Они смогут воспользоваться курьерской экспресс-доставкой - когда заказ приезжает к получателю в течение дня - и доставкой в пределах города", - отметили в "Яндексе".