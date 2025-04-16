https://ria.ru/20250416/izrail-2011558451.html

Израиль перешел границы допустимого, заявила Каллас

Израиль перешел границы допустимого, заявила Каллас - РИА Новости, 16.04.2025

Израиль перешел границы допустимого, заявила Каллас

Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Израиль своими действиями в секторе Газа перешел границы допустимого. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T13:19:00+03:00

2025-04-16T13:19:00+03:00

2025-04-16T13:19:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Израиль своими действиями в секторе Газа перешел границы допустимого. "Израиль имеет право на самооборону, но последние события ясно продемонстрировали, что он перешел границы. Гибель людей, которую мы там видим, ужасает", - заявила Каллас в интервью итальянской газете Repubblica. Она добавила, что ЕС старается оказать максимальную помощь палестинцам. По ее словам, безопасность Израиля не может быть обеспечена без соблюдения прав палестинского народа. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250416/izrail-2011541237.html

https://ria.ru/20250416/izrail-2011547464.html

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в мире, израиль, кайя каллас, хамас, евросоюз, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году