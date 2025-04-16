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Израиль пригрозил ХАМАС расширением операции в секторе Газа
Израиль пригрозил ХАМАС расширением операции в секторе Газа - РИА Новости, 16.04.2025
Израиль пригрозил ХАМАС расширением операции в секторе Газа
Израиль перейдет на новый этап военных действий, расширив операцию в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС продолжит отказываться от заключения... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:20:00+03:00
2025-04-16T12:20:00+03:00
2025-04-16T12:20:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Израиль перейдет на новый этап военных действий, расширив операцию в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС продолжит отказываться от заключения временного перемирия о прекращении огня и обмене заложников, заявил в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац. "Если ХАМАС продолжит свое упрямство — операция (в секторе Газа – ред.) расширится и перейдет к следующим этапам", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба минобороны. Ранее Кац озвучил новые подходы военных к ведению боевых действий в секторе Газа, которые предусматривают возрастающие удары по палестинским группировкам, глубокую зачистку захваченных территорий с применением тяжелой техники и постоянное расширение израильской зоны безопасности за счет территории палестинского анклава. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
https://ria.ru/20250416/izrail-2011541237.html
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в мире, израиль, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, Исраэль Кац, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
Израиль пригрозил ХАМАС расширением операции в секторе Газа
Кац: Израиль расширит операцию в Газе, если ХАМАС откажется от перемирия