https://ria.ru/20250416/izrail-2011547464.html

Израиль пригрозил ХАМАС расширением операции в секторе Газа

Израиль пригрозил ХАМАС расширением операции в секторе Газа - РИА Новости, 16.04.2025

Израиль пригрозил ХАМАС расширением операции в секторе Газа

Израиль перейдет на новый этап военных действий, расширив операцию в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС продолжит отказываться от заключения... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:20:00+03:00

2025-04-16T12:20:00+03:00

2025-04-16T12:20:00+03:00

в мире

израиль

исраэль кац

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901164272_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_41615586f87b463a73d261b21c04aa91.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Израиль перейдет на новый этап военных действий, расширив операцию в секторе Газа, если палестинское движение ХАМАС продолжит отказываться от заключения временного перемирия о прекращении огня и обмене заложников, заявил в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац. "Если ХАМАС продолжит свое упрямство — операция (в секторе Газа – ред.) расширится и перейдет к следующим этапам", - заявил Кац, слова которого распространила пресс-служба минобороны. Ранее Кац озвучил новые подходы военных к ведению боевых действий в секторе Газа, которые предусматривают возрастающие удары по палестинским группировкам, глубокую зачистку захваченных территорий с применением тяжелой техники и постоянное расширение израильской зоны безопасности за счет территории палестинского анклава. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возобновила удары по Газе. Премьер Израиля заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250416/izrail-2011541237.html

https://ria.ru/20250415/netanjahu-2011456833.html

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году