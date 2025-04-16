Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в Газу
Кац: Израиль прекратил ввоз гумпомощи в Газу, чтобы подорвать контроль ХАМАС
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апр - РИА Новости. Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа с целью подорвать контроль палестинского движения ХАМАС над населением сектора, заявил в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац.
По словам Каца, командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) при поддержке политического эшелона проводит в секторе Газа четкую и недвусмысленную политику.
"Прежде всего, необходимо приложить все усилия для освобождения всех заложников в рамках плана (американского посланника Стива - ред.) Уиткоффа и проложить путь к последующему разгрому ХАМАС. Прекращение гуманитарной помощи, подрывающей контроль ХАМАС над населением, и создание инфраструктуры для ее распределения через гражданские организации в будущем", - говорится в заявлении министра, которое распространила пресс-служба министерства обороны.
Кац также изложил ключевые принципы нынешней тактики Израиля в секторе Газа, которые включают продолжение атак на боевиков и инфраструктуру ХАМАС, усиление военного давления на радикалов, эвакуацию населения из зон боев и глубокую зачистку местности с применением тяжелой техники.
"В отличие от прошлого, ЦАХАЛ не покидает зачищенные и захваченные территории. ЦАХАЛ останется в зонах безопасности в качестве буфера между противником и (израильскими - ред.) поселениями при любой временной или постоянной ситуации в Газе, как это происходит в Ливане и Сирии", - заявил министр.
Министр подчеркнул, что к настоящему моменту из зон боевых действий в секторе Газа были эвакуированы сотни тысяч жителей, а "десятки процентов" территории сектора были включены в израильскую зону безопасности. В то же время, по словам Каца, продвигается план добровольного переселения жителей Газы в другие страны.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.