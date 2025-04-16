https://ria.ru/20250416/izrail-2011541237.html

Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в Газу

Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в Газу - РИА Новости, 16.04.2025

Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в Газу

Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа с целью подорвать контроль палестинского движения ХАМАС над населением сектора, заявил в среду министр... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:41:00+03:00

2025-04-16T11:41:00+03:00

2025-04-16T11:41:00+03:00

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ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апр - РИА Новости. Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа с целью подорвать контроль палестинского движения ХАМАС над населением сектора, заявил в среду министр обороны Израиля Исраэль Кац. По словам Каца, командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) при поддержке политического эшелона проводит в секторе Газа четкую и недвусмысленную политику. "Прежде всего, необходимо приложить все усилия для освобождения всех заложников в рамках плана (американского посланника Стива - ред.) Уиткоффа и проложить путь к последующему разгрому ХАМАС. Прекращение гуманитарной помощи, подрывающей контроль ХАМАС над населением, и создание инфраструктуры для ее распределения через гражданские организации в будущем", - говорится в заявлении министра, которое распространила пресс-служба министерства обороны. Кац также изложил ключевые принципы нынешней тактики Израиля в секторе Газа, которые включают продолжение атак на боевиков и инфраструктуру ХАМАС, усиление военного давления на радикалов, эвакуацию населения из зон боев и глубокую зачистку местности с применением тяжелой техники. "В отличие от прошлого, ЦАХАЛ не покидает зачищенные и захваченные территории. ЦАХАЛ останется в зонах безопасности в качестве буфера между противником и (израильскими - ред.) поселениями при любой временной или постоянной ситуации в Газе, как это происходит в Ливане и Сирии", - заявил министр. Министр подчеркнул, что к настоящему моменту из зон боевых действий в секторе Газа были эвакуированы сотни тысяч жителей, а "десятки процентов" территории сектора были включены в израильскую зону безопасности. В то же время, по словам Каца, продвигается план добровольного переселения жителей Газы в другие страны. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250415/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20250415/izrail-2011476135.html

https://ria.ru/20250415/gaza-2011410582.html

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в мире, израиль, ливан, исраэль кац, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году