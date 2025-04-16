Рейтинг@Mail.ru
В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами США и Ирана - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 16.04.2025 (обновлено: 13:15 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/iran-2011554334.html
В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами США и Ирана
В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами США и Ирана - РИА Новости, 16.04.2025
В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами США и Ирана
Россия рассчитывает, что второй раунд переговоров между США и Ираном состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:59:00+03:00
2025-04-16T13:15:00+03:00
сша
иран
россия
дональд трамп
дмитрий песков
аббас аракчи
тегеран (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_0:128:3072:1856_1920x0_80_0_0_8f7edad248cdb7a58a0b5a0bed6f0158.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что второй раунд переговоров между США и Ираном состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд заявил РИА Новости, что Россия и Китай могут быть гарантами соглашения между США и исламской республикой о несоздании Тегераном атомной бомбы, поскольку являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и постоянными членами Совета безопасности ООН ."Мы рассчитываем, что, как и планируется, второй раунд (переговоров между США и Ираном - ред.) состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявление иранского депутата о том, что РФ и Китай могли бы стать гарантом нового соглашения между властями в Вашингтоне и Тегеране по иранской ядерной программе.Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что руководство в Тегеране близко к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.Трамп в начале марта направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.В оманской столице Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни в понедельник заявил, что страна согласилась на запрос о проведении в Риме второго раунда переговоров между властями в Тегеране и Вашингтоне.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250403/tramp-2008975779.html
https://ria.ru/20250408/ssha-2009888849.html
сша
иран
россия
тегеран (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/0a/1857030084_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_16e2a5744e84bfb2e6a4b210826f0254.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, иран, россия, дональд трамп, дмитрий песков, аббас аракчи, тегеран (город)
США, Иран, Россия, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Аббас Аракчи, Тегеран (город)
В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами США и Ирана

Песков: РФ рассчитывает, что второй раунд переговоров США и Ирана состоится

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что второй раунд переговоров между США и Ираном состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Во вторник член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд заявил РИА Новости, что Россия и Китай могут быть гарантами соглашения между США и исламской республикой о несоздании Тегераном атомной бомбы, поскольку являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и постоянными членами Совета безопасности ООН .
«
"Мы рассчитываем, что, как и планируется, второй раунд (переговоров между США и Ираном - ред.) состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявление иранского депутата о том, что РФ и Китай могли бы стать гарантом нового соглашения между властями в Вашингтоне и Тегеране по иранской ядерной программе.
Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что руководство в Тегеране близко к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.
Трамп в начале марта направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Трамп на развилке: закончить войну или развязать новую
3 апреля, 08:00
В оманской столице Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни в понедельник заявил, что страна согласилась на запрос о проведении в Риме второго раунда переговоров между властями в Тегеране и Вашингтоне.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.04.2025
У экономической ядерной войны США против всего мира есть три сценария
8 апреля, 08:00
 
СШАИранРоссияДональд ТрампДмитрий ПесковАббас АракчиТегеран (город)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала