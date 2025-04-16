https://ria.ru/20250416/iran-2011554334.html

В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами США и Ирана

В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами США и Ирана - РИА Новости, 16.04.2025

В Кремле прокомментировали ситуацию с переговорами США и Ирана

Россия рассчитывает, что второй раунд переговоров между США и Ираном состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:59:00+03:00

2025-04-16T12:59:00+03:00

2025-04-16T13:15:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия рассчитывает, что второй раунд переговоров между США и Ираном состоится, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Во вторник член парламентской комиссии Ирана по национальной безопасности и внешней политике Абольфазл Зохреванд заявил РИА Новости, что Россия и Китай могут быть гарантами соглашения между США и исламской республикой о несоздании Тегераном атомной бомбы, поскольку являются членами Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и постоянными членами Совета безопасности ООН ."Мы рассчитываем, что, как и планируется, второй раунд (переговоров между США и Ираном - ред.) состоится", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле могут прокомментировать заявление иранского депутата о том, что РФ и Китай могли бы стать гарантом нового соглашения между властями в Вашингтоне и Тегеране по иранской ядерной программе.Президент США Дональд Трамп неоднократно выражал опасения в связи с ядерной программой Ирана, утверждая, что руководство в Тегеране близко к созданию ядерного оружия, Соединенные Штаты же намерены не допустить этого. В Тегеране заявляли об отсутствии планов создавать ядерное оружие.Трамп в начале марта направил письмо Верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.В оманской столице Маскате 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится в субботу. Глава МИД, вице-премьер Италии Антонио Таяни в понедельник заявил, что страна согласилась на запрос о проведении в Риме второго раунда переговоров между властями в Тегеране и Вашингтоне.В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы исламской республики. Соединенные Штаты в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против руководства в Тегеране. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250403/tramp-2008975779.html

https://ria.ru/20250408/ssha-2009888849.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, иран, россия, дональд трамп, дмитрий песков, аббас аракчи, тегеран (город)