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Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров с США - РИА Новости, 16.04.2025
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11:49 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/iran-2011542920.html
Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров с США
Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров с США - РИА Новости, 16.04.2025
Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров с США
Обогащение урана в Иране является общепринятым фактом, и, несмотря на потенциальные опасения западных стран относительного его уровня, вопрос об обогащении... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:49:00+03:00
2025-04-16T11:49:00+03:00
в мире
иран
сша
тегеран (город)
аббас аракчи
дональд трамп
стив уиткофф
ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
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ТЕГЕРАН, 16 апр – РИА Новости. Обогащение урана в Иране является общепринятым фактом, и, несмотря на потенциальные опасения западных стран относительного его уровня, вопрос об обогащении урана не подлежит обсуждению на переговорах с США, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "Обогащение урана – это реальность, принятый факт, и мы готовы укреплять доверие (с американской стороной – ред.), несмотря на потенциальные опасения, но вопрос обогащения урана не подлежит обсуждению", - сказал Аракчи, слова которого приводит иранское госагентство SNN. В Омане 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля. Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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в мире, иран, сша, тегеран (город), аббас аракчи, дональд трамп, стив уиткофф, ситуация вокруг "ядерного досье" ирана
В мире, Иран, США, Тегеран (город), Аббас Аракчи, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Ситуация вокруг "ядерного досье" Ирана
Глава МИД Ирана раскрыл детали переговоров с США

Глава МИД Ирана Аракчи: вопрос обогащения урана не подлежит обсуждению с США

© AP Photo / Vahid SalemiЗаместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Vahid Salemi
Заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 16 апр – РИА Новости. Обогащение урана в Иране является общепринятым фактом, и, несмотря на потенциальные опасения западных стран относительного его уровня, вопрос об обогащении урана не подлежит обсуждению на переговорах с США, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
"Обогащение урана – это реальность, принятый факт, и мы готовы укреплять доверие (с американской стороной – ред.), несмотря на потенциальные опасения, но вопрос обогащения урана не подлежит обсуждению", - сказал Аракчи, слова которого приводит иранское госагентство SNN.
В Омане 12 апреля состоялись непрямые переговоры спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа и главы МИД Ирана Аббаса Аракчи. По словам спецпосланника американского лидера, они прошли позитивно и конструктивно. Аракчи также назвал атмосферу этих переговоров конструктивной и спокойной, поблагодарил главу МИД Омана Бадра аль-Бусаиди за его усилия в обмене мнениями между иранской и американской делегациями и объявил, что второй раунд переговоров между исламской республикой и Соединенными Штатами состоится 19 апреля.
Президент США Дональд Трамп в начале марта направил письмо верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, в котором сообщил, что предпочел бы заключить с властями в Тегеране сделку по вопросу иранской ядерной программы, пригрозив в противном случае военным ответом. По словам президента исламской республики Масуда Пезешкиана, руководство в Тегеране в ответном письме отказало США в прямых переговорах по вопросу ядерной программы, окно для переговоров открыто только при посредничестве третьих стран.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Специальный посланник США Стив Уиткофф - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
СМИ: Уиткофф не предлагал главе МИД Ирана отказаться от обогащения урана
13 апреля, 01:47
 
В миреИранСШАТегеран (город)Аббас АракчиДональд ТрампСтив УиткоффСитуация вокруг "ядерного досье" Ирана
 
 
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