https://ria.ru/20250416/indonezija-2011499368.html
Российский торгпред заявил о твердой позиции Индонезии относительно санкций
Российский торгпред заявил о твердой позиции Индонезии относительно санкций - РИА Новости, 16.04.2025
Российский торгпред заявил о твердой позиции Индонезии относительно санкций
Руководство Индонезии сохраняет твердую позицию, не присоединяясь к антироссийским санкциям, заявил торговый представитель России в республике Александр... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T08:35:00+03:00
2025-04-16T08:35:00+03:00
2025-04-16T12:05:00+03:00
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индонезия
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ДЖАКАРТА, 16 апр - РИА Новости. Руководство Индонезии сохраняет твердую позицию, не присоединяясь к антироссийским санкциям, заявил торговый представитель России в республике Александр Масальцев.Выступая на мероприятии Московского экспортного центра (МЭЦ), торговый представитель России отметил, что представительный состав участников события "подтверждает заинтересованность" деловых групп РФ и Индонезии в дальнейшем развитии взаимовыгодного многопланового сотрудничества."И этому не может помешать ничто, включая непростую ситуацию в мировой экономике и политике. Я хотел бы особо отметить твердую позицию нынешнего руководства, которое не присоединилось к антироссийским экономическим санкциям. Ничего, кроме убытков и упущенной выгоды от потери позиций на привлекательном российском рынке, инициаторы этих санкций не приобрели, а экономика моей страны, России, только получила дополнительные стимулы к развитию и устранению диспропорции между западным и восточным векторами внешней торговой связи", - подчеркнул Масальцев.По словам торгпреда, расширение бизнес-контактов, наращивание объемов торговли, инвестиций, особенно в IT-сфере и области высоких технологий, является "безусловным приоритетом" двустороннего сотрудничества России и Индонезии."И мы видим, что этот настрой взаимный. В последние десятилетия торгово-экономическое взаимодействие между нашими странами развивалось достаточно динамично… Индонезия - это крупнейший и перспективный торгово-экономический партнер России в Юго-Восточной Азии", - добавил Масальцев.В мероприятии приняли участие 15 компаний из Москвы, предлагающих решения в сферах финансовых, инновационных технологий и цифровизации, а также дипломаты из посольства РФ в Индонезии, члены торгового представительства РФ, Торгово-промышленной палаты Индонезии (KADIN), Русского дома в Джакарте и Общества дружбы России с Индонезией.Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов сказал, что у России "есть очень хорошие наработки" в таких сферах, как коммуникация и информационные технологии, фармацевтика и медицинские технологии, которые РФ могла бы предложить Индонезии.Западные страны в связи со спецоперацией на Украине ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС, США, Канада и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, индонезия, москва, московский экспортный центр (мэц), евросоюз, в мире
Россия, Индонезия, Москва, Московский экспортный центр (МЭЦ), Евросоюз, В мире
Российский торгпред заявил о твердой позиции Индонезии относительно санкций
Масальцев: руководство Индонезии не присоединилось к антироссийским санкциям
ДЖАКАРТА, 16 апр - РИА Новости. Руководство Индонезии сохраняет твердую позицию, не присоединяясь к антироссийским санкциям, заявил торговый представитель России в республике Александр Масальцев.
Выступая на мероприятии Московского экспортного центра (МЭЦ)
, торговый представитель России
отметил, что представительный состав участников события "подтверждает заинтересованность" деловых групп РФ и Индонезии
в дальнейшем развитии взаимовыгодного многопланового сотрудничества.
"И этому не может помешать ничто, включая непростую ситуацию в мировой экономике и политике. Я хотел бы особо отметить твердую позицию нынешнего руководства, которое не присоединилось к антироссийским экономическим санкциям. Ничего, кроме убытков и упущенной выгоды от потери позиций на привлекательном российском рынке, инициаторы этих санкций не приобрели, а экономика моей страны, России, только получила дополнительные стимулы к развитию и устранению диспропорции между западным и восточным векторами внешней торговой связи", - подчеркнул Масальцев.
По словам торгпреда, расширение бизнес-контактов, наращивание объемов торговли, инвестиций, особенно в IT-сфере и области высоких технологий, является "безусловным приоритетом" двустороннего сотрудничества России и Индонезии.
"И мы видим, что этот настрой взаимный. В последние десятилетия торгово-экономическое взаимодействие между нашими странами развивалось достаточно динамично… Индонезия - это крупнейший и перспективный торгово-экономический партнер России в Юго-Восточной Азии", - добавил Масальцев.
В мероприятии приняли участие 15 компаний из Москвы
, предлагающих решения в сферах финансовых, инновационных технологий и цифровизации, а также дипломаты из посольства РФ в Индонезии, члены торгового представительства РФ, Торгово-промышленной палаты Индонезии (KADIN), Русского дома в Джакарте
и Общества дружбы России с Индонезией.
Посол РФ в Индонезии Сергей Толченов сказал, что у России "есть очень хорошие наработки" в таких сферах, как коммуникация и информационные технологии, фармацевтика и медицинские технологии, которые РФ могла бы предложить Индонезии.
Западные страны в связи со спецоперацией на Украине
ввели жесткие антироссийские санкции. В частности, Евросоюз запретил поставки в РФ гражданских самолетов и запчастей, а лизингодателей обязал разорвать контракты с российскими авиакомпаниями. Кроме того, под запретом оказались услуги техобслуживания и страхования самолетов, а ЕС
, США
, Канада
и ряд других стран закрыли небо для российских самолетов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.