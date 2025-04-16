https://ria.ru/20250416/indonezija-2011491904.html

Индонезийская молодежь просит открыть в стране филиалы российских вузов

Индонезийская молодежь просит открыть в стране филиалы российских вузов - РИА Новости, 16.04.2025

Индонезийская молодежь просит открыть в стране филиалы российских вузов

Индонезийская молодежь обращается с просьбами открыть в стране больше филиалов российских вузов, а также предоставлять больше возможностей для изучения русского РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T05:36:00+03:00

2025-04-16T05:36:00+03:00

2025-04-16T05:36:00+03:00

россия

индонезия

джакарта

дальневосточный федеральный университет

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ДЖАКАРТА, 16 апр – РИА Новости. Индонезийская молодежь обращается с просьбами открыть в стране больше филиалов российских вузов, а также предоставлять больше возможностей для изучения русского языка, рассказал РИА Новости глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов на полях мероприятия проекта "Слово о русском сердце". "Индонезийские студенты, молодежь проявляют активный интерес к России, к российскому образованию и русскому языку. Действительно, они сами обращаются с просьбами о том, чтобы вузы РФ открывали в Индонезии больше филиалов, предоставляли больше возможностей изучать русский язык", - отметил Шиликов. В рамках мероприятия перед индонезийскими студентами выступили представители Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного университета. Молодежь Индонезии пригласили ознакомиться с учебными программами вузов, а также со спецификой Дальнего Востока как приоритетного региона России.

https://ria.ru/20241224/indonezija-1990945114.html

россия

индонезия

джакарта

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россия, индонезия, джакарта, дальневосточный федеральный университет