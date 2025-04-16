https://ria.ru/20250416/indonezija-2011491904.html
Индонезийская молодежь просит открыть в стране филиалы российских вузов
Индонезийская молодежь просит открыть в стране филиалы российских вузов - РИА Новости, 16.04.2025
Индонезийская молодежь просит открыть в стране филиалы российских вузов
Индонезийская молодежь обращается с просьбами открыть в стране больше филиалов российских вузов, а также предоставлять больше возможностей для изучения русского РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T05:36:00+03:00
2025-04-16T05:36:00+03:00
2025-04-16T05:36:00+03:00
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индонезия
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ДЖАКАРТА, 16 апр – РИА Новости. Индонезийская молодежь обращается с просьбами открыть в стране больше филиалов российских вузов, а также предоставлять больше возможностей для изучения русского языка, рассказал РИА Новости глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов на полях мероприятия проекта "Слово о русском сердце". "Индонезийские студенты, молодежь проявляют активный интерес к России, к российскому образованию и русскому языку. Действительно, они сами обращаются с просьбами о том, чтобы вузы РФ открывали в Индонезии больше филиалов, предоставляли больше возможностей изучать русский язык", - отметил Шиликов. В рамках мероприятия перед индонезийскими студентами выступили представители Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного университета. Молодежь Индонезии пригласили ознакомиться с учебными программами вузов, а также со спецификой Дальнего Востока как приоритетного региона России.
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россия, индонезия, джакарта, дальневосточный федеральный университет
Россия, Индонезия, Джакарта, Дальневосточный федеральный университет
Индонезийская молодежь просит открыть в стране филиалы российских вузов
Глава Русского дома Шиликов: Индонезия просит открыть филиалы российских вузов
ДЖАКАРТА, 16 апр – РИА Новости. Индонезийская молодежь обращается с просьбами открыть в стране больше филиалов российских вузов, а также предоставлять больше возможностей для изучения русского языка, рассказал РИА Новости глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов на полях мероприятия проекта "Слово о русском сердце".
"Индонезийские студенты, молодежь проявляют активный интерес к России, к российскому образованию и русскому языку. Действительно, они сами обращаются с просьбами о том, чтобы вузы РФ открывали в Индонезии больше филиалов, предоставляли больше возможностей изучать русский язык", - отметил Шиликов.
В рамках мероприятия перед индонезийскими студентами выступили представители Дальневосточного федерального университета и Тихоокеанского государственного университета. Молодежь Индонезии пригласили ознакомиться с учебными программами вузов, а также со спецификой Дальнего Востока как приоритетного региона России.