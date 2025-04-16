https://ria.ru/20250416/ii-2011536930.html
Мишустин рассказал о внедрении ИИ в работу органов госуправления
Мишустин рассказал о внедрении ИИ в работу органов госуправления - РИА Новости, 16.04.2025
Мишустин рассказал о внедрении ИИ в работу органов госуправления
Министерства и ведомства РФ внедрят в свою работу более 25 решений с использованием отечественных технологий искусственного интеллекта в 2025 году, заявил... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:25:00+03:00
2025-04-16T11:25:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министерства и ведомства РФ внедрят в свою работу более 25 решений с использованием отечественных технологий искусственного интеллекта в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин обратился с видеоприветствием к участникам пятого ежегодного форума Data Fusion. Российский премьер напомнил, что с января 2025 года реализуется новый нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который предусматривает мероприятия по повышению доступности вычислительной инфраструктуры и данных, а также по расширению практики применения отечественных технологий на основе искусственного интеллекта. "В том числе – в госуправлении. Так, предусмотрено внедрение федеральными органами исполнительной власти более 25 таких решений уже в текущем (2025 - ред.) году", - подчеркнул Мишустин. Председатель российского кабмина отметил, что президент России Владимир Путин поставил задачу к 2030 году достичь "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления. "Для ее выполнения требуется консолидация усилий органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообществ", - резюмировал премьер. Мишустин пожелал участникам форума Data Fusion удачи и выразил надежду, что озвученные на нем предложения будут способствовать созданию и внедрению в России решений искусственного интеллекта в различных сферах, в том числе в достижении национальных целей и укреплении обороноспособности РФ. Форум Data Fusion проходит в Москве и является площадкой для обсуждения всех аспектов машинного обучения, работы с данными и использования искусственного интеллекта.
https://ria.ru/20250326/tekhnologii-2007500558.html
https://ria.ru/20250328/razvedka-2007722629.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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технологии, россия, москва, михаил мишустин, владимир путин
Технологии, Россия, Москва, Михаил Мишустин, Владимир Путин
Мишустин рассказал о внедрении ИИ в работу органов госуправления
Мишустин: более 25 решений с применением ИИ внедрят в работу госорганов в 2025 г
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Министерства и ведомства РФ внедрят в свою работу более 25 решений с использованием отечественных технологий искусственного интеллекта в 2025 году, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин
обратился с видеоприветствием к участникам пятого ежегодного форума Data Fusion. Российский премьер напомнил, что с января 2025 года реализуется новый нацпроект "Экономика данных и цифровая трансформация государства", который предусматривает мероприятия по повышению доступности вычислительной инфраструктуры и данных, а также по расширению практики применения отечественных технологий на основе искусственного интеллекта.
"В том числе – в госуправлении. Так, предусмотрено внедрение федеральными органами исполнительной власти более 25 таких решений уже в текущем (2025 - ред.) году", - подчеркнул Мишустин.
Председатель российского кабмина отметил, что президент России Владимир Путин
поставил задачу к 2030 году достичь "цифровой зрелости" государственного и муниципального управления.
"Для ее выполнения требуется консолидация усилий органов власти, бизнеса, научного и экспертного сообществ", - резюмировал премьер.
Мишустин пожелал участникам форума Data Fusion удачи и выразил надежду, что озвученные на нем предложения будут способствовать созданию и внедрению в России решений искусственного интеллекта в различных сферах, в том числе в достижении национальных целей и укреплении обороноспособности РФ.
Форум Data Fusion проходит в Москве
и является площадкой для обсуждения всех аспектов машинного обучения, работы с данными и использования искусственного интеллекта.