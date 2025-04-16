https://ria.ru/20250416/honda-2011500653.html

СМИ: Honda может перенести производство в США из-за пошлин

СМИ: Honda может перенести производство в США из-за пошлин - РИА Новости, 16.04.2025

СМИ: Honda может перенести производство в США из-за пошлин

Японская Honda Motor уже в июне перенесет производство предназначенных для рынка США гибридных автомобилей Civic из Японии на завод в американской Индиане, а... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T08:51:00+03:00

2025-04-16T08:51:00+03:00

2025-04-16T08:51:00+03:00

авто

сша

япония

канада

дональд трамп

honda motor

введение трампом пошлин на импорт

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/30894/72/308947250_0:52:1024:628_1920x0_80_0_0_8f28051d18d1e58d22663fe7ffb70918.jpg

ТОКИО, 16 апр - РИА Новости. Японская Honda Motor уже в июне перенесет производство предназначенных для рынка США гибридных автомобилей Civic из Японии на завод в американской Индиане, а также рассматривает возможность переноса производства флагманских моделей с заводов в Канаде и Мексике в США на фоне импортных пошлин, пишет издание "Никкэй". "Компания Honda перейдет от производства гибридных автомобилей Civic для рынка США на территории страны (Японии - ред.) к локальному производству (в США - ред.). Производство началось на заводе Saitama Factory (префектура Сайтама) в феврале, но уже в июне будет переведено на местное производство", - пишет издание со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. В период с февраля по март в Японии было выпущено около 3 000 единиц этой модели, отмечает газета. "Компания Honda начала рассматривать возможность переноса производства своих флагманских моделей из Канады и Мексики в США после введения администрацией Трампа дополнительного тарифа в размере 25% на все импортируемые автомобили", - отмечается в другой статье. В настоящее время примерно треть из реализуемых в США автомобилей компании производится на заводах за пределами США, в основном в Канаде. Теперь Honda планирует в течение ближайших 2-3 лет нарастить производство автомобилей на заводах США примерно на 30%, что позволит обеспечить до 90% объема продаж в стране за счет местного производства. В конце марта президент США Дональд Трамп сообщил о введении пошлины в размере 25% на все автомобили, собранные за пределами страны, действие этих мер вступило в силу 2 апреля. Япония в ответ заявила, что введение этих пошлин вызывает "крайнее сожаление". До этого пошлины на японские автомобили в США составляли лишь 2,5%, а при импорте с заводов с Канаде и Мексики были и вовсе нулевыми при условии соблюдения ряда положений.

https://ria.ru/20250409/proizvoditeli-2010220887.html

https://ria.ru/20250402/japonija-2008937601.html

сша

япония

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

авто, сша, япония, канада, дональд трамп, honda motor, введение трампом пошлин на импорт, в мире