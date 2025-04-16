https://ria.ru/20250416/gruppa-2011537132.html

Солист группы "Звери" отказался от иска к Минкульту Тверской области

Солист группы "Звери" отказался от иска к Минкульту Тверской области - РИА Новости, 16.04.2025

Солист группы "Звери" отказался от иска к Минкульту Тверской области

Солист группы "Звери" Роман Билык в полном объеме отказался от иска к органам власти Тверской области, поданного после отмены концерта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:33:00+03:00

2025-04-16T11:33:00+03:00

2025-04-16T11:33:00+03:00

тверь

роман билык

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

следственный комитет россии (ск рф)

шоубиз

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КУРСК, 16 апр – РИА Новости. Солист группы "Звери" Роман Билык в полном объеме отказался от иска к органам власти Тверской области, поданного после отмены концерта, сообщили РИА Новости в региональном министерстве культуры. В конце октября прошлого года группа "Звери" сообщала, что их концерт, запланированный на 13 ноября в Твери, отменяется по решению местной администрации. В декабре Арбитражный суд Тверской области получил исковое заявление индивидуального предпринимателя Билыка к органам власти региона о признании незаконным решения, выраженного в отказе в согласовании проведения концерта, и о защите деловой репутации. В части защиты деловой репутации оно было возвращено, в остальной – принято к производству, заседание назначалось на 19 марта, а после было отложено на 16 апреля. "Группа "Звери" отказались от иска к министерству культуры Тверской области в полном объеме. После ознакомления с правовой позицией региона по поводу правомерности отказа в согласовании проведения концерта группы "Звери" в СК "Юбилейном" в ноябре прошлого года группа отказалась от исковых требований в полном объеме", - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что отказ от иска подан в Арбитражный суд Тверской области накануне, 15 апреля. "Таким образом, производство по иску группы "Звери" будет прекращено. Все претензии группы "Звери" по поводу несостоявшегося концерта сняты", - сообщили в минкультуры региона. По данным на сайте Арбитражного суда Тверской области, на заседании в среду принято решение о прекращении производства по делу.

https://ria.ru/20250319/arbenina-2006017201.html

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тверь, роман билык, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), следственный комитет россии (ск рф)