Рейтинг@Mail.ru
Солист группы "Звери" отказался от иска к Минкульту Тверской области - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
 
11:33 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/gruppa-2011537132.html
Солист группы "Звери" отказался от иска к Минкульту Тверской области
Солист группы "Звери" отказался от иска к Минкульту Тверской области - РИА Новости, 16.04.2025
Солист группы "Звери" отказался от иска к Минкульту Тверской области
Солист группы "Звери" Роман Билык в полном объеме отказался от иска к органам власти Тверской области, поданного после отмены концерта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:33:00+03:00
2025-04-16T11:33:00+03:00
тверь
роман билык
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
следственный комитет россии (ск рф)
шоубиз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152340/90/1523409019_0:0:3236:1821_1920x0_80_0_0_99a5add9740d4deaeec498eb10d74f78.jpg
КУРСК, 16 апр – РИА Новости. Солист группы "Звери" Роман Билык в полном объеме отказался от иска к органам власти Тверской области, поданного после отмены концерта, сообщили РИА Новости в региональном министерстве культуры. В конце октября прошлого года группа "Звери" сообщала, что их концерт, запланированный на 13 ноября в Твери, отменяется по решению местной администрации. В декабре Арбитражный суд Тверской области получил исковое заявление индивидуального предпринимателя Билыка к органам власти региона о признании незаконным решения, выраженного в отказе в согласовании проведения концерта, и о защите деловой репутации. В части защиты деловой репутации оно было возвращено, в остальной – принято к производству, заседание назначалось на 19 марта, а после было отложено на 16 апреля. "Группа "Звери" отказались от иска к министерству культуры Тверской области в полном объеме. После ознакомления с правовой позицией региона по поводу правомерности отказа в согласовании проведения концерта группы "Звери" в СК "Юбилейном" в ноябре прошлого года группа отказалась от исковых требований в полном объеме", - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что отказ от иска подан в Арбитражный суд Тверской области накануне, 15 апреля. "Таким образом, производство по иску группы "Звери" будет прекращено. Все претензии группы "Звери" по поводу несостоявшегося концерта сняты", - сообщили в минкультуры региона. По данным на сайте Арбитражного суда Тверской области, на заседании в среду принято решение о прекращении производства по делу.
https://ria.ru/20250319/arbenina-2006017201.html
тверь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152340/90/1523409019_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f8dec9eeb70975a52189e39ec897dc4d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тверь, роман билык, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), следственный комитет россии (ск рф)
Тверь, Роман Билык, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Следственный комитет России (СК РФ), Шоубиз
Солист группы "Звери" отказался от иска к Минкульту Тверской области

Группа "Звери" отказалась от иска к Минкульту Тверской области в полном объеме

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКонцерт группы "Звери"
Концерт группы Звери - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Концерт группы "Звери". Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 16 апр – РИА Новости. Солист группы "Звери" Роман Билык в полном объеме отказался от иска к органам власти Тверской области, поданного после отмены концерта, сообщили РИА Новости в региональном министерстве культуры.
В конце октября прошлого года группа "Звери" сообщала, что их концерт, запланированный на 13 ноября в Твери, отменяется по решению местной администрации. В декабре Арбитражный суд Тверской области получил исковое заявление индивидуального предпринимателя Билыка к органам власти региона о признании незаконным решения, выраженного в отказе в согласовании проведения концерта, и о защите деловой репутации. В части защиты деловой репутации оно было возвращено, в остальной – принято к производству, заседание назначалось на 19 марта, а после было отложено на 16 апреля.
"Группа "Звери" отказались от иска к министерству культуры Тверской области в полном объеме. После ознакомления с правовой позицией региона по поводу правомерности отказа в согласовании проведения концерта группы "Звери" в СК "Юбилейном" в ноябре прошлого года группа отказалась от исковых требований в полном объеме", - сообщил собеседник агентства.
Уточняется, что отказ от иска подан в Арбитражный суд Тверской области накануне, 15 апреля.
"Таким образом, производство по иску группы "Звери" будет прекращено. Все претензии группы "Звери" по поводу несостоявшегося концерта сняты", - сообщили в минкультуры региона.
По данным на сайте Арбитражного суда Тверской области, на заседании в среду принято решение о прекращении производства по делу.
Певица Диана Арбенина перед церемонией вручения премии Человек года – 2020 по версии журнала GQ - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Двойная игра Дианы Арбениной: продает дома в США и унижает фанатов в России
19 марта, 18:45
 
ШоубизТверьРоман БилыкМинистерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала