https://ria.ru/20250416/gruppa-2011537132.html
Солист группы "Звери" отказался от иска к Минкульту Тверской области
Солист группы "Звери" отказался от иска к Минкульту Тверской области - РИА Новости, 16.04.2025
Солист группы "Звери" отказался от иска к Минкульту Тверской области
Солист группы "Звери" Роман Билык в полном объеме отказался от иска к органам власти Тверской области, поданного после отмены концерта, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:33:00+03:00
2025-04-16T11:33:00+03:00
2025-04-16T11:33:00+03:00
тверь
роман билык
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
следственный комитет россии (ск рф)
шоубиз
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КУРСК, 16 апр – РИА Новости. Солист группы "Звери" Роман Билык в полном объеме отказался от иска к органам власти Тверской области, поданного после отмены концерта, сообщили РИА Новости в региональном министерстве культуры. В конце октября прошлого года группа "Звери" сообщала, что их концерт, запланированный на 13 ноября в Твери, отменяется по решению местной администрации. В декабре Арбитражный суд Тверской области получил исковое заявление индивидуального предпринимателя Билыка к органам власти региона о признании незаконным решения, выраженного в отказе в согласовании проведения концерта, и о защите деловой репутации. В части защиты деловой репутации оно было возвращено, в остальной – принято к производству, заседание назначалось на 19 марта, а после было отложено на 16 апреля. "Группа "Звери" отказались от иска к министерству культуры Тверской области в полном объеме. После ознакомления с правовой позицией региона по поводу правомерности отказа в согласовании проведения концерта группы "Звери" в СК "Юбилейном" в ноябре прошлого года группа отказалась от исковых требований в полном объеме", - сообщил собеседник агентства. Уточняется, что отказ от иска подан в Арбитражный суд Тверской области накануне, 15 апреля. "Таким образом, производство по иску группы "Звери" будет прекращено. Все претензии группы "Звери" по поводу несостоявшегося концерта сняты", - сообщили в минкультуры региона. По данным на сайте Арбитражного суда Тверской области, на заседании в среду принято решение о прекращении производства по делу.
https://ria.ru/20250319/arbenina-2006017201.html
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тверь, роман билык, министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), следственный комитет россии (ск рф)
Тверь, Роман Билык, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Следственный комитет России (СК РФ), Шоубиз
Солист группы "Звери" отказался от иска к Минкульту Тверской области
Группа "Звери" отказалась от иска к Минкульту Тверской области в полном объеме