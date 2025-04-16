https://ria.ru/20250416/grigorenko-2011552803.html

Григоренко призвал не ограничивать развитие технологий

Григоренко призвал не ограничивать развитие технологий - РИА Новости, 16.04.2025

Григоренко призвал не ограничивать развитие технологий

Все технологии были созданы вне правил, поэтому ограничивать их развитие нельзя, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:49:00+03:00

2025-04-16T12:49:00+03:00

2025-04-16T12:49:00+03:00

технологии

россия

дмитрий григоренко

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Все технологии были созданы вне правил, поэтому ограничивать их развитие нельзя, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Все технологии родились вне правил. Это нужно понимать… Мы не должны ограничивать развитие технологий", - сказал он в рамках форума Data Fusion. По мнению Григоренко, нужно признать, что Россия уже живет в платформенной экономике. Он пояснил, что цифровые платформы - это технология, которая "убила в щелчок" всех посредников. Так, сейчас гражданам можно получить услугу в любое время и в удобной форме без каких-либо дополнительных этапов. Ее получение онлайн удобно как для гражданина, так и для государства, добавил вице-премьер. "Это классический win-to-win. И остановить это невозможно. Это эволюция", - отметил он. В сентябре 2024 года министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что министерство разработало проект закона о регулировании посреднических цифровых платформ. Он говорил, что речь идет о единой системе регулирования цифровых платформ. В феврале 2025 года Минэкономразвития России внесло в правительство законопроект "О платформенной экономике". Уточнялось, что в случае принятия закон вступит в силу в сентябре 2025 года.

https://ria.ru/20250408/rossija-2010001143.html

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технологии, россия, дмитрий григоренко, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)