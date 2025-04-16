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В Госдуме оценили снос памятников героям Второй мировой войны на Западе
В Госдуме оценили снос памятников героям Второй мировой войны на Западе - РИА Новости, 16.04.2025
В Госдуме оценили снос памятников героям Второй мировой войны на Западе
Все должны понимать, что памятники героям Второй мировой войны, которые сносят на Западе в качестве антироссийской меры, посвящены не только русским, но и... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:56:00+03:00
2025-04-16T14:56:00+03:00
2025-04-16T14:56:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Все должны понимать, что памятники героям Второй мировой войны, которые сносят на Западе в качестве антироссийской меры, посвящены не только русским, но и белорусам, украинцам, латышам и всем, кто воевал с нацизмом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов. "Сейчас ведь на Западе… памятники сносят на могилах героев, причем это ведется в качестве антироссийской меры. Но мы ведь все должны понимать, и не только мы, что памятники эти стоят людям, которые освободили их от нацизма… но эти памятники они ведь не только русским, они ведь татарам, башкирам, якутам… также ведь и белорусам, украинцам, латышам, эстонцам… - всем, кто тогда воевал с фашизмом", - сказал депутат на коллегии Федерального агентства по делам национальностей. Он отметил, что защищать памятники должна сейчас не только Россия, но и остальные страны. Также парламентарий считает, что национальная политика России должна быть спокойной, но при этом жёсткой. "Россия для русских - это формула разрушения России… нельзя закрывать глаза… нужно жестко пресекать тех, кто считает, что национальные особенности избавляют от соблюдения законов", - добавил Никонов.
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россия, вячеслав никонов, госдума рф, в мире
Россия, Вячеслав Никонов, Госдума РФ, В мире
В Госдуме оценили снос памятников героям Второй мировой войны на Западе
Депутат Никонов: памятники героям Второй мировой войны сносят не только русским
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Все должны понимать, что памятники героям Второй мировой войны, которые сносят на Западе в качестве антироссийской меры, посвящены не только русским, но и белорусам, украинцам, латышам и всем, кто воевал с нацизмом, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.
"Сейчас ведь на Западе… памятники сносят на могилах героев, причем это ведется в качестве антироссийской меры. Но мы ведь все должны понимать, и не только мы, что памятники эти стоят людям, которые освободили их от нацизма… но эти памятники они ведь не только русским, они ведь татарам, башкирам, якутам… также ведь и белорусам, украинцам, латышам, эстонцам… - всем, кто тогда воевал с фашизмом", - сказал депутат на коллегии Федерального агентства по делам национальностей.
Он отметил, что защищать памятники должна сейчас не только Россия
, но и остальные страны.
Также парламентарий считает, что национальная политика России должна быть спокойной, но при этом жёсткой.
"Россия для русских - это формула разрушения России… нельзя закрывать глаза… нужно жестко пресекать тех, кто считает, что национальные особенности избавляют от соблюдения законов", - добавил Никонов
.