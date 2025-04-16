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В Госдуме рассказали о последнем шансе для ВСУ по спасению Украины - РИА Новости, 16.04.2025
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12:30 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/gosduma-2011548853.html
В Госдуме рассказали о последнем шансе для ВСУ по спасению Украины
В Госдуме рассказали о последнем шансе для ВСУ по спасению Украины - РИА Новости, 16.04.2025
В Госдуме рассказали о последнем шансе для ВСУ по спасению Украины
Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что у украинских военных остался последний шанс спасти Украину, объединившись и свергнув киевский... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T12:30:00+03:00
2025-04-16T12:30:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что у украинских военных остался последний шанс спасти Украину, объединившись и свергнув киевский режим во главе с Владимиром Зеленским. Ранее РИА Новости в антифашистском подполье сообщили, что военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовы возглавить поход на Киев с целью свержения Зеленского и его окружения. "Наконец-то на Украине просыпается внутренний протест, направленный на отстранение проходимца Зеленского от власти. У украинских военных остался последний шанс спасти Украину, и для этого нужно объединиться и свергнуть Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, учитывая тяжелое положение дел в "преданной киевским режимом стране", времени на спасение Украины фактически не осталось и счет идет уже не на месяца и годы, а на дни и недели. "Уверен, что праведный гнев обманутого украинского народа способен свергнуть антиконституционную марионеточную хунту во главе с Зеленским. Тем самым не дав возможности окончательно реализоваться кровавому западному сценарию по ведению бессмысленной войны с Россией до последнего украинца", - сказал депутат.
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, михаил шеремет
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Михаил Шеремет
В Госдуме рассказали о последнем шансе для ВСУ по спасению Украины

Депутат Шеремет: военные ВСУ должны объединиться и свергнуть Зеленского

© Фото : 95-й бригада ВСУВоеннослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : 95-й бригада ВСУ
Военнослужащие ВСУ. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что у украинских военных остался последний шанс спасти Украину, объединившись и свергнув киевский режим во главе с Владимиром Зеленским.
Ранее РИА Новости в антифашистском подполье сообщили, что военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовы возглавить поход на Киев с целью свержения Зеленского и его окружения.
"Наконец-то на Украине просыпается внутренний протест, направленный на отстранение проходимца Зеленского от власти. У украинских военных остался последний шанс спасти Украину, и для этого нужно объединиться и свергнуть Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, учитывая тяжелое положение дел в "преданной киевским режимом стране", времени на спасение Украины фактически не осталось и счет идет уже не на месяца и годы, а на дни и недели.
"Уверен, что праведный гнев обманутого украинского народа способен свергнуть антиконституционную марионеточную хунту во главе с Зеленским. Тем самым не дав возможности окончательно реализоваться кровавому западному сценарию по ведению бессмысленной войны с Россией до последнего украинца", - сказал депутат.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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В миреУкраинаРоссияВладимир ЗеленскийМихаил Шеремет
 
 
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