https://ria.ru/20250416/gosduma-2011548853.html

В Госдуме рассказали о последнем шансе для ВСУ по спасению Украины

В Госдуме рассказали о последнем шансе для ВСУ по спасению Украины - РИА Новости, 16.04.2025

В Госдуме рассказали о последнем шансе для ВСУ по спасению Украины

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что у украинских военных остался последний шанс спасти Украину, объединившись и свергнув киевский... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:30:00+03:00

2025-04-16T12:30:00+03:00

2025-04-16T12:30:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет считает, что у украинских военных остался последний шанс спасти Украину, объединившись и свергнув киевский режим во главе с Владимиром Зеленским. Ранее РИА Новости в антифашистском подполье сообщили, что военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ готовы возглавить поход на Киев с целью свержения Зеленского и его окружения. "Наконец-то на Украине просыпается внутренний протест, направленный на отстранение проходимца Зеленского от власти. У украинских военных остался последний шанс спасти Украину, и для этого нужно объединиться и свергнуть Зеленского", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, учитывая тяжелое положение дел в "преданной киевским режимом стране", времени на спасение Украины фактически не осталось и счет идет уже не на месяца и годы, а на дни и недели. "Уверен, что праведный гнев обманутого украинского народа способен свергнуть антиконституционную марионеточную хунту во главе с Зеленским. Тем самым не дав возможности окончательно реализоваться кровавому западному сценарию по ведению бессмысленной войны с Россией до последнего украинца", - сказал депутат.

https://ria.ru/20250416/zelenskiy-2011489765.html

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, михаил шеремет