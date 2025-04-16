https://ria.ru/20250416/gosduma-2011542265.html

В Госдуме призвали повышать осведомленность детей об угрозах в интернете

В Госдуме призвали повышать осведомленность детей об угрозах в интернете - РИА Новости, 16.04.2025

В Госдуме призвали повышать осведомленность детей об угрозах в интернете

Важно повышать осведомленность детей об угрозах, с которыми они могут столкнуться в интернете, и опасности попасть под влияние злоумышленника, считает глава... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:45:00+03:00

2025-04-16T11:45:00+03:00

2025-04-16T11:45:00+03:00

новосибирск

новосибирская область

василий пискарев

госдума рф

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Важно повышать осведомленность детей об угрозах, с которыми они могут столкнуться в интернете, и опасности попасть под влияние злоумышленника, считает глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев. Ленинский районный суд Новосибирска во вторник приговорил к девяти годам колонии строгого режима создателя "группы смерти" в соцсети под названием "Синий кит", сообщает управление судебного департамента в Новосибирской области. "Когда деструктивные сообщества в соцсетях выявляются, их блокируют. Но для успешного противодействия этому злу важна профилактика. Сегодня всё чаще взрослые "кураторы" стараются работать адресно, начиная общение с ребенком напрямую, через мессенджеры. Поэтому очень важно повышать осведомленность детей об угрозах, с которыми можно столкнуться в мировой паутине, и опасности попасть под влияние злоумышленника. Это наша с вами общая задача", - написал он в своем Telegram-канале. Пискарев добавил, что такое явление, как "группы смерти" в соцсетях, различные суицидальные игры а также сообщества, прославляющие массовые убийства, пришли с Запада. "Натовские спецслужбы давно изучают и цинично отрабатывают методы воздействия на нашу подростковую аудиторию, подчиняя её чужой воле, активно применяют их в ходе гибридной войны против нас в таких вот "игровых" форматах", - рассказал парламентарий.

https://ria.ru/20250319/kiberbezopasnost-2005871469.html

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новосибирск, новосибирская область, василий пискарев, госдума рф, общество