https://ria.ru/20250416/gosduma-2011488518.html
В ГД внесут проект о наказании за покупку похожих на госнаграды знаков
В ГД внесут проект о наказании за покупку похожих на госнаграды знаков - РИА Новости, 16.04.2025
В ГД внесут проект о наказании за покупку похожих на госнаграды знаков
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за изготовление, продажу и покупку... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T04:08:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за изготовление, продажу и покупку знаков, которые похожи на госнаграды России, СССР и РСФСР, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором проекта стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду"). Как сообщили агентству в пресс-службе депутата, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду. "Законопроектом предусматриваются изменения в части определения ответственности лиц за правонарушения, связанные с приобретением знаков, имеющих внешнее сходство с государственными наградами Российской Федерации, РСФСР и СССР", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Законопроектом ужесточается ответственность за изготовление, продажу и покупку знаков, похожих на государственные награды России, СССР и РСФСР. За такие действия проектом предлагается ввести штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч рублей — для должностных лиц, а для организаций до 100 тысяч рублей, и во всех случаях предусмотрена конфискация знаков. Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за повторное совершение этих деяний. В документах отмечается, что инициатива направлена на защиту престижа государственных наград, особенно в условиях повышенного внимания к награждению участников СВО, и законопроект не касается коллекционеров, если они не носят такие знаки. "Он (проект - ред.) касается лишь ношения несуществующих государственных наград, которые позволяют выработать в обществе мнение об их носители, как об участнике боевых действий или ветеране, что не соответствует действительности", - говорится в пояснительной записке к проекту. Как рассказал РИА Новости Гусев, все чаще продают такие "награды", которые не являются подделками, но вводят людей в заблуждение. По его словам, кто-то покупает их, чтобы казаться героем, хотя на самом деле не заслужил этого. "Это обесценивает настоящих героев. Реальные награды теряют ценность из-за таких фальшивок", - сказал политик агентству.
https://ria.ru/20250401/gosduma-2008528466.html
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общество, рсфср, россия, ссср, госдума рф
Общество, РСФСР, Россия, СССР, Госдума РФ
В ГД внесут проект о наказании за покупку похожих на госнаграды знаков
В ГД предложили наказывать за покупку знаков, похожих на настоящие госнаграды
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента межфракционный законопроект, которым предлагается ужесточить ответственность за изготовление, продажу и покупку знаков, которые похожи на госнаграды России, СССР и РСФСР, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором проекта стал первый зампред комитета Госдумы
по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия – За правду"). Как сообщили агентству в пресс-службе депутата, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в среду.
"Законопроектом предусматриваются изменения в части определения ответственности лиц за правонарушения, связанные с приобретением знаков, имеющих внешнее сходство с государственными наградами Российской Федерации, РСФСР
и СССР", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом ужесточается ответственность за изготовление, продажу и покупку знаков, похожих на государственные награды России
, СССР
и РСФСР. За такие действия проектом предлагается ввести штрафы: от 3 до 5 тысяч рублей для граждан, от 4 до 5 тысяч рублей — для должностных лиц, а для организаций до 100 тысяч рублей, и во всех случаях предусмотрена конфискация знаков. Кроме того, предлагается ввести уголовную ответственность за повторное совершение этих деяний.
В документах отмечается, что инициатива направлена на защиту престижа государственных наград, особенно в условиях повышенного внимания к награждению участников СВО, и законопроект не касается коллекционеров, если они не носят такие знаки.
"Он (проект - ред.) касается лишь ношения несуществующих государственных наград, которые позволяют выработать в обществе мнение об их носители, как об участнике боевых действий или ветеране, что не соответствует действительности", - говорится в пояснительной записке к проекту.
Как рассказал РИА Новости Гусев, все чаще продают такие "награды", которые не являются подделками, но вводят людей в заблуждение. По его словам, кто-то покупает их, чтобы казаться героем, хотя на самом деле не заслужил этого.
"Это обесценивает настоящих героев. Реальные награды теряют ценность из-за таких фальшивок", - сказал политик агентству.