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В ГД предложили сделать курсы для поступления в вуз для участников СВО - РИА Новости, 16.04.2025
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01:52 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/gosduma-2011484326.html
В ГД предложили сделать курсы для поступления в вуз для участников СВО
В ГД предложили сделать курсы для поступления в вуз для участников СВО - РИА Новости, 16.04.2025
В ГД предложили сделать курсы для поступления в вуз для участников СВО
Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением создать... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T01:52:00+03:00
2025-04-16T01:52:00+03:00
общество
россия
сергей миронов
дмитрий чернышенко
александр бабаков
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением создать специальные подготовительные курсы для участников СВО для поступления в вузы, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Соавтором инициативы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП). "Представляется целесообразным предложить рассмотреть следующие меры, обеспечивающие повышение качества образовательной подготовки участников специальной военной операции… организация специальной образовательной программы, ориентированной на участников специальной военной операции и направленной на подготовку к обучению в высших учебных заведениях", - сказано в письме. В документе отмечается, что данной инициативой предлагается создать специальные подготовительные курсы для участников СВО, которые помогут им подготовиться к поступлению в вузы, и по итогам этой образовательной программы планируется проводить аттестацию, результаты которой станут основанием для поступления по отдельной квоте. Также предлагается закрепить право на поступление без прохождения вступительных экзаменов для тех, кто успешно завершил такую программу. Как рассказал РИА Новости Миронов, в настоящее время предоставление права на приём на обучение в рамках отдельной квоты не является гарантией поступления в вуз, и ее размер составляет 10% от общего количества бюджетных мест, а поступление в рамках квоты проходит на конкурсной основе. "При этом конкуренцию участникам СВО составляют иные категории граждан, обладающие правом на поступление в пределах квоты. Они в спецоперации не участвовали и, соответственно, имели больше возможностей для успешной подготовки", – отметил политик. "Сегодня перед государством стоит масштабная задача по интеграции участников СВО в гражданскую жизнь. Для них нужно создавать все условия, в том числе – для поступления в высшие учебные заведения. Реализация инициативы партии "Справедливая Россия – За правду" создаст условия для получения качественного высшего образования, профессионального роста и успешной интеграции участников СВО в мирную жизнь", – заключил Миронов. Президент России Владимир Путин ранее отметил, что поддержка бойцов СВО со стороны государства должна оказываться в комплексе с решением задач на линии фронта.
https://ria.ru/20250321/mironov-2006352515.html
https://ria.ru/20250320/mironov-2006099194.html
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общество, россия, сергей миронов, дмитрий чернышенко, александр бабаков, госдума рф
Общество, Россия, Сергей Миронов, Дмитрий Чернышенко, Александр Бабаков, Госдума РФ
В ГД предложили сделать курсы для поступления в вуз для участников СВО

Миронов предложил сделать курсы для поступления в вуз для участников СВО

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
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Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду", депутат Госдумы Сергей Миронов направил обращение вице-премьеру РФ Дмитрию Чернышенко с предложением создать специальные подготовительные курсы для участников СВО для поступления в вузы, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Соавтором инициативы стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (СРЗП).
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 21.03.2025
Миронов предложил создать для волонтеров СВО кадровую программу
21 марта, 04:10
"Представляется целесообразным предложить рассмотреть следующие меры, обеспечивающие повышение качества образовательной подготовки участников специальной военной операции… организация специальной образовательной программы, ориентированной на участников специальной военной операции и направленной на подготовку к обучению в высших учебных заведениях", - сказано в письме.
В документе отмечается, что данной инициативой предлагается создать специальные подготовительные курсы для участников СВО, которые помогут им подготовиться к поступлению в вузы, и по итогам этой образовательной программы планируется проводить аттестацию, результаты которой станут основанием для поступления по отдельной квоте.
Также предлагается закрепить право на поступление без прохождения вступительных экзаменов для тех, кто успешно завершил такую программу.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
Миронов предложил приравнять жителей Суджи к участникам СВО
20 марта, 04:11
Как рассказал РИА Новости Миронов, в настоящее время предоставление права на приём на обучение в рамках отдельной квоты не является гарантией поступления в вуз, и ее размер составляет 10% от общего количества бюджетных мест, а поступление в рамках квоты проходит на конкурсной основе.
"При этом конкуренцию участникам СВО составляют иные категории граждан, обладающие правом на поступление в пределах квоты. Они в спецоперации не участвовали и, соответственно, имели больше возможностей для успешной подготовки", – отметил политик.
"Сегодня перед государством стоит масштабная задача по интеграции участников СВО в гражданскую жизнь. Для них нужно создавать все условия, в том числе – для поступления в высшие учебные заведения. Реализация инициативы партии "Справедливая Россия – За правду" создаст условия для получения качественного высшего образования, профессионального роста и успешной интеграции участников СВО в мирную жизнь", – заключил Миронов.
Президент России Владимир Путин ранее отметил, что поддержка бойцов СВО со стороны государства должна оказываться в комплексе с решением задач на линии фронта.
Председатель партии Справедливая Россия - За правду Сергей Миронов на XIII съезде партии Справедливая Россия - за правду в Москве - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Миронов предложил передавать имущество коррупционеров участникам СВО
10 марта, 16:12
 
ОбществоРоссияСергей МироновДмитрий ЧернышенкоАлександр БабаковГосдума РФ
 
 
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