https://ria.ru/20250416/gosduma-2011482564.html

В Госдуме предложат установить сроки переселения из аварийного жилья

В Госдуме предложат установить сроки переселения из аварийного жилья - РИА Новости, 16.04.2025

В Госдуме предложат установить сроки переселения из аварийного жилья

Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается установить, что срок фактического переселения граждан из аварийного РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T01:13:00+03:00

2025-04-16T01:13:00+03:00

2025-04-16T01:13:00+03:00

общество

жилье

владимир кошелев

госдума рф

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Депутаты Госдумы внесут на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагается установить, что срок фактического переселения граждан из аварийного дома не должен превышать трех месяцев с даты переселения первого собственника или нанимателя жилого помещения в таком доме, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Законопроектом предлагается дополнить часть 2 статьи 16 ФЗ "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства" пунктом 2.1, в котором уточнить, что срок фактического переселения граждан из аварийного дома не должен превышать трех месяцев с даты переселения первого собственника или нанимателя жилого помещения в таком доме", - сказано в пояснительной записке. В документе отмечается, что региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда должна содержать, в частности, срок переселения граждан из каждого многоквартирного дома (МКД), включенного в перечень МКД, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции. Авторы инициативы подчеркивают, что указанные в них сроки являются примерными и, как правило, исчисляются годами, а иногда десятилетиями. Кроме того, в тексте законопроекта уточняется, что основанием для признания дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции является аварийное техническое состояние его несущих строительных конструкций или МКД в целом, характеризующееся их разрушением либо повреждениями и деформациями, свидетельствующими об исчерпании несущей способности и опасности обрушения многоквартирного дома, или кренами, которые могут вызвать потерю устойчивости МКД. Как пояснил РИА Новости соавтор инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, анализ региональных адресных программ показал, что указанные в них сроки переселения являются примерными и между переселением первого и последнего жильца могут пройти годы. Он уточнил, что все эти годы, оставшимся в доме людям приходится жить в условиях, которые нельзя назвать нормальными, поскольку после начала переселения, жилищно-коммунальные службы, как правило, перестают обслуживать аварийный дом. Он добавил, что жильцы, которые остаются в аварийном доме, фактически оказываются брошенными в условиях, опасных для жизни и здоровья. По его словам, дом в любой момент может развалиться, также освободившиеся соседские квартиры зачастую становятся притонами и ночлежками. Кроме того, Кошелев отметил, что до окончательного переселения всех собственников, земельный участок, на котором расположен аварийный дом, невозможно включить в экономику города, вместо развития территории генерируются убытки. "Четкое установление срока переселения защитит права и законные интересы граждан, а также окажет благоприятное влияние на процесс планирования и реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда", - заключил он в беседе с агентством.

https://ria.ru/20250407/gosduma-2009714397.html

https://realty.ria.ru/20250324/pereplanirovka-2006980052.html

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общество, жилье, владимир кошелев, госдума рф