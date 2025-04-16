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В ГД внесут проект об изменении расчета компенсации семьям погибших военных - РИА Новости, 16.04.2025
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00:05 16.04.2025 (обновлено: 12:25 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/gosduma-2011479539.html
В ГД внесут проект об изменении расчета компенсации семьям погибших военных
В ГД внесут проект об изменении расчета компенсации семьям погибших военных - РИА Новости, 16.04.2025
В ГД внесут проект об изменении расчета компенсации семьям погибших военных
Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты законопроект, который позволит... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T00:05:00+03:00
2025-04-16T12:25:00+03:00
общество
ярослав нилов
госдума рф
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты законопроект, который позволит увеличить выплаты членам семьи погибшего военнослужащего, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости. &quot;Проектом федерального закона предлагается исключить требование, предусматривающее при определении размера ежемесячных денежных выплат &lt;…&gt; учитывать погибшего (умершего) военнослужащего (инвалида, иного гражданина), тем самым обеспечить выплату членам его семьи денежных сумм в повышенном размере&quot;, — говорится в пояснительной записке.Сейчас в случае гибели военнослужащего при исполнении им обязанностей или смерти инвалида от полученных военных травм каждому члену семьи выплачивают ежемесячную компенсацию. Ее рассчитывают путем деления общей суммы на количество членов семьи, включая самого погибшего. По мнению авторов законопроекта, из-за включения в расчеты погибшего военнослужащего размер выплаты, причитающейся членам его семьи, уменьшается. Депутаты считают это необоснованным.
https://ria.ru/20250305/gd-2003097639.html
https://ria.ru/20250225/gosduma-2001388261.html
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общество, ярослав нилов, госдума рф
Общество, Ярослав Нилов, Госдума РФ
В ГД внесут проект об изменении расчета компенсации семьям погибших военных

Депутаты ЛДПР предложат изменить расчет компенсаций семьям погибших военных

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Депутаты Госдумы от ЛДПР во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым внесут на рассмотрение нижней палаты законопроект, который позволит увеличить выплаты членам семьи погибшего военнослужащего, следует из документа, имеющегося в распоряжении РИА Новости.
«

"Проектом федерального закона предлагается исключить требование, предусматривающее при определении размера ежемесячных денежных выплат <…> учитывать погибшего (умершего) военнослужащего (инвалида, иного гражданина), тем самым обеспечить выплату членам его семьи денежных сумм в повышенном размере", — говорится в пояснительной записке.

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Сейчас в случае гибели военнослужащего при исполнении им обязанностей или смерти инвалида от полученных военных травм каждому члену семьи выплачивают ежемесячную компенсацию. Ее рассчитывают путем деления общей суммы на количество членов семьи, включая самого погибшего.
По мнению авторов законопроекта, из-за включения в расчеты погибшего военнослужащего размер выплаты, причитающейся членам его семьи, уменьшается. Депутаты считают это необоснованным.
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