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Госдолг США пока не достиг неприемлемого уровня, заявил Пауэлл - РИА Новости, 16.04.2025
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21:28 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/gosdolg-2011690260.html
Госдолг США пока не достиг неприемлемого уровня, заявил Пауэлл
Госдолг США пока не достиг неприемлемого уровня, заявил Пауэлл - РИА Новости, 16.04.2025
Госдолг США пока не достиг неприемлемого уровня, заявил Пауэлл
Госдолг США находится на "неустойчивой траектории", но еще не достиг неприемлемого уровня, и неизвестно, когда этот порог будет пройден, заявил глава... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T21:28:00+03:00
2025-04-16T21:28:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Госдолг США находится на "неустойчивой траектории", но еще не достиг неприемлемого уровня, и неизвестно, когда этот порог будет пройден, заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл. "Федеральный долг США находится на неустойчивой траектории, но еще не достиг неприемлемого уровня. Никто на самом деле не может сказать, долго мы сможем так продолжать. Другие страны в разное время заходили гораздо дальше, но сейчас у нас очень большой дефицит бюджета при полной занятости. Это ситуация, с которой нам необходимо разобраться. Нам рано или поздно придется это сделать, и лучше раньше, чем позже", - заявил Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго в ответ на вопрос о возможности дальнейшего повышения госдолга США.
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сша, чикаго, джером пауэлл, в мире
США, Чикаго, Джером Пауэлл, В мире
Госдолг США пока не достиг неприемлемого уровня, заявил Пауэлл

Глава ФРС Пауэлл заявил, что госдолг США находится на неустойчивой траектории

© AP Photo / Patrick SemanskyДжером Пауэлл
Джером Пауэлл - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Patrick Semansky
Джером Пауэлл . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Госдолг США находится на "неустойчивой траектории", но еще не достиг неприемлемого уровня, и неизвестно, когда этот порог будет пройден, заявил глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл.
"Федеральный долг США находится на неустойчивой траектории, но еще не достиг неприемлемого уровня. Никто на самом деле не может сказать, долго мы сможем так продолжать. Другие страны в разное время заходили гораздо дальше, но сейчас у нас очень большой дефицит бюджета при полной занятости. Это ситуация, с которой нам необходимо разобраться. Нам рано или поздно придется это сделать, и лучше раньше, чем позже", - заявил Пауэлл на мероприятии Экономического клуба Чикаго в ответ на вопрос о возможности дальнейшего повышения госдолга США.
Дональд Трамп и Илон Маск - РИА Новости, 1920, 26.03.2025
"Теряют влияние". Трампу и Маску не удается обуздать рост госдолга США
26 марта, 08:00
 
СШАЧикагоДжером ПауэллВ мире
 
 
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