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США закрыли центр по противодействию зарубежной дезинформации - РИА Новости, 16.04.2025
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18:55 16.04.2025 (обновлено: 19:23 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/gosdep-2011661614.html
США закрыли центр по противодействию зарубежной дезинформации
США закрыли центр по противодействию зарубежной дезинформации - РИА Новости, 16.04.2025
США закрыли центр по противодействию зарубежной дезинформации
Госсекретарь США Марко Рубио в среду объявил о роспуске центра госдепа США по противодействию "зарубежной дезинформации", занимавшийся в том числе докладами о... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:55:00+03:00
2025-04-16T19:23:00+03:00
сша
россия
государственный департамент сша
в мире
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в среду объявил о роспуске центра госдепа США по противодействию "зарубежной дезинформации", занимавшийся в том числе докладами о якобы идущей из России пропаганде."За последнее десятилетие американцы были оклеветаны, уволены, обвинены и даже посажены в тюрьму просто за то, что они высказывали свое мнение. Сегодня этому наступает конец. Я объявляю о закрытии центра госдепа по борьбе с зарубежным манипулированием информацией и вмешательством, ранее известного как Центр глобального взаимодействия (GEC), который обходился налогоплательщикам более чем в 50 миллионов долларов в год и активно подавлял и цензурировал голоса американцев", - говорится в сообщении Рубио в соцсети X.
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сша, россия, государственный департамент сша, в мире, марко рубио
США, Россия, Государственный департамент США, В мире, Марко Рубио
США закрыли центр по противодействию зарубежной дезинформации

Рубио: США закрыли центр госдепа по противодействию зарубежной дезинформации

© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США
Флаги США - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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ВАШИНГТОН, 16 апр - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио в среду объявил о роспуске центра госдепа США по противодействию "зарубежной дезинформации", занимавшийся в том числе докладами о якобы идущей из России пропаганде.
"За последнее десятилетие американцы были оклеветаны, уволены, обвинены и даже посажены в тюрьму просто за то, что они высказывали свое мнение. Сегодня этому наступает конец. Я объявляю о закрытии центра госдепа по борьбе с зарубежным манипулированием информацией и вмешательством, ранее известного как Центр глобального взаимодействия (GEC), который обходился налогоплательщикам более чем в 50 миллионов долларов в год и активно подавлял и цензурировал голоса американцев", - говорится в сообщении Рубио в соцсети X.
Флаг США - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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