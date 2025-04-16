Умерла актриса "Ленкома" Нина Горшкова
Старейшая актриса театра "Ленком" Нина Горшкова умерла на 91-м году жизни
Актриса театра "Ленком" Нина Горшкова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Умерла старейшая актриса театра "Ленком Марка Захарова" Нина Горшкова, сообщил официальный Telegram-канал учреждения.
Ей было на 90 лет.
"Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории "Ленкома", — говорится в публикации.
Отмечается, что последней ролью актрисы стала Берта в "Поминальной молитве".
Она скончалась после продолжительной болезни.
Актриса играла в "Ночном чуде", "Бременских музыкантах", "Золотом ключике", "Гамлете" и других спектаклях.
"Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории "Ленкома", — говорится в публикации.
Отмечается, что последней ролью актрисы стала Берта в "Поминальной молитве".
Она скончалась после продолжительной болезни.
Актриса играла в "Ночном чуде", "Бременских музыкантах", "Золотом ключике", "Гамлете" и других спектаклях.