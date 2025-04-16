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Умерла актриса "Ленкома" Нина Горшкова - РИА Новости, 16.04.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:23 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/gorshkova--2011559177.html
Умерла актриса "Ленкома" Нина Горшкова
Умерла актриса "Ленкома" Нина Горшкова - РИА Новости, 16.04.2025
Умерла актриса "Ленкома" Нина Горшкова
Умерла старейшая актриса театра "Ленком Марка Захарова" Нина Горшкова, сообщил официальный Telegram-канал учреждения. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:23:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Умерла старейшая актриса театра "Ленком Марка Захарова" Нина Горшкова, сообщил официальный Telegram-канал учреждения.Ей было на 90 лет."Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории "Ленкома", — говорится в публикации. Отмечается, что последней ролью актрисы стала Берта в "Поминальной молитве". Она скончалась после продолжительной болезни. Актриса играла в "Ночном чуде", "Бременских музыкантах", "Золотом ключике", "Гамлете" и других спектаклях.
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ленком, новости культуры
Культура, Ленком, Новости культуры
Умерла актриса "Ленкома" Нина Горшкова

Старейшая актриса театра "Ленком" Нина Горшкова умерла на 91-м году жизни

© Фото : Театр "Ленком Марка Захарова"Актриса театра "Ленком" Нина Горшкова
Актриса театра Ленком Нина Горшкова - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Театр "Ленком Марка Захарова"
Актриса театра "Ленком" Нина Горшкова. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Умерла старейшая актриса театра "Ленком Марка Захарова" Нина Горшкова, сообщил официальный Telegram-канал учреждения.
Ей было на 90 лет.

"Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории "Ленкома", — говорится в публикации.

Отмечается, что последней ролью актрисы стала Берта в "Поминальной молитве".

Она скончалась после продолжительной болезни.

Актриса играла в "Ночном чуде", "Бременских музыкантах", "Золотом ключике", "Гамлете" и других спектаклях.
 
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