Умерла актриса "Ленкома" Нина Горшкова

Ей было на 90 лет.



"Ее талант, преданность сцене и мудрость навсегда останутся в истории "Ленкома", — говорится в публикации.



Отмечается, что последней ролью актрисы стала Берта в "Поминальной молитве".



Она скончалась после продолжительной болезни.



Актриса играла в "Ночном чуде", "Бременских музыкантах", "Золотом ключике", "Гамлете" и других спектаклях.