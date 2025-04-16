https://ria.ru/20250416/gorlovka-2011501067.html
Украинские войска дважды обстреляли Горловку
Украинские войска дважды обстреляли Горловку - РИА Новости, 16.04.2025
Украинские войска дважды обстреляли Горловку
Украинские войска с начала суток дважды обстреляли Горловку, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T08:54:00+03:00
2025-04-16T08:54:00+03:00
2025-04-16T08:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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украина
нато
происшествия
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ДОНЕЦК, 16 апр – РИА Новости. Украинские войска с начала суток дважды обстреляли Горловку, выпустив шесть снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "После 00:00 зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 00:15 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм… 06:55 – населенный пункт Плещеевка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): 3 снаряда калибром 155 мм", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале управления. Кроме того, власти многократно объявляли ракетную и авиационную опасность в городах ДНР, включая Горловку. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
горловка, донецкая народная республика, украина, нато, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, НАТО, Происшествия
Украинские войска дважды обстреляли Горловку
Украинские войска с начала суток дважды обстреляли Горловку натовскими снарядами