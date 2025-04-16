https://ria.ru/20250416/gonkong-2011489949.html
Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США
Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США - РИА Новости, 16.04.2025
Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США
Почта Гонконга (КНР) приостанавливает прием почтовых отправлений, содержащих товары, направляемые в США, сообщила почтовая служба. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T04:45:00+03:00
2025-04-16T04:45:00+03:00
2025-04-16T04:45:00+03:00
технологии
сша
гонконг
китай
введение трампом пошлин на импорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761482474_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_0f85286a03877da920c2ebfdd046fbec.jpg
ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Почта Гонконга (КНР) приостанавливает прием почтовых отправлений, содержащих товары, направляемые в США, сообщила почтовая служба. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Почты Гонконга, ранее правительство США объявило, что со 2 мая отменит беспошлинный лимит (de minimis) для почтовых отправлений из Гонконга в США и увеличит тарифы на почтовые отправления с товарами, направляемые в США. "США ведут себя неразумно, прибегают к запугиванию и злоупотребляют введением пошлин. Почта Гонконга определенно не будет взимать никаких так называемых пошлин от имени США и приостановит прием почтовых отправлений, содержащих товары, предназначенные для США", - говорится в заявлении. Уточняется, что прием наземных отправлений останавливается с 16 апреля, а отправления по воздуху - с 27 апреля. "При отправке посылок в США жители Гонконга должны быть готовы к уплате чрезмерных и необоснованных сборов в связи с неразумными и агрессивными действиями США", - говорится в заявлении. При этом почтовые отправления, содержащие только документы без товаров, затронуты не будут.
https://ria.ru/20250416/ssha-2011486813.html
https://ria.ru/20250416/ssha-2011487652.html
сша
гонконг
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/1e/1761482474_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fa5d046803225cebc9b5f35ad0b89944.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, сша, гонконг, китай, введение трампом пошлин на импорт
Технологии, США, Гонконг, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт
Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США
Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США из-за пошлин
ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Почта Гонконга (КНР) приостанавливает прием почтовых отправлений, содержащих товары, направляемые в США, сообщила почтовая служба.
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Почты Гонконга, ранее правительство США
объявило, что со 2 мая отменит беспошлинный лимит (de minimis) для почтовых отправлений из Гонконга
в США и увеличит тарифы на почтовые отправления с товарами, направляемые в США.
"США ведут себя неразумно, прибегают к запугиванию и злоупотребляют введением пошлин. Почта Гонконга определенно не будет взимать никаких так называемых пошлин от имени США и приостановит прием почтовых отправлений, содержащих товары, предназначенные для США", - говорится в заявлении.
Уточняется, что прием наземных отправлений останавливается с 16 апреля, а отправления по воздуху - с 27 апреля.
"При отправке посылок в США жители Гонконга должны быть готовы к уплате чрезмерных и необоснованных сборов в связи с неразумными и агрессивными действиями США", - говорится в заявлении.
При этом почтовые отправления, содержащие только документы без товаров, затронуты не будут.