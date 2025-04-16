https://ria.ru/20250416/gonkong-2011489949.html

Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США

Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США - РИА Новости, 16.04.2025

Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США

Почта Гонконга (КНР) приостанавливает прием почтовых отправлений, содержащих товары, направляемые в США, сообщила почтовая служба. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T04:45:00+03:00

2025-04-16T04:45:00+03:00

2025-04-16T04:45:00+03:00

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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Почта Гонконга (КНР) приостанавливает прием почтовых отправлений, содержащих товары, направляемые в США, сообщила почтовая служба. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Почты Гонконга, ранее правительство США объявило, что со 2 мая отменит беспошлинный лимит (de minimis) для почтовых отправлений из Гонконга в США и увеличит тарифы на почтовые отправления с товарами, направляемые в США. "США ведут себя неразумно, прибегают к запугиванию и злоупотребляют введением пошлин. Почта Гонконга определенно не будет взимать никаких так называемых пошлин от имени США и приостановит прием почтовых отправлений, содержащих товары, предназначенные для США", - говорится в заявлении. Уточняется, что прием наземных отправлений останавливается с 16 апреля, а отправления по воздуху - с 27 апреля. "При отправке посылок в США жители Гонконга должны быть готовы к уплате чрезмерных и необоснованных сборов в связи с неразумными и агрессивными действиями США", - говорится в заявлении. При этом почтовые отправления, содержащие только документы без товаров, затронуты не будут.

https://ria.ru/20250416/ssha-2011486813.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, сша, гонконг, китай, введение трампом пошлин на импорт