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Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США - РИА Новости, 16.04.2025
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04:45 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/gonkong-2011489949.html
Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США
Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США - РИА Новости, 16.04.2025
Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США
Почта Гонконга (КНР) приостанавливает прием почтовых отправлений, содержащих товары, направляемые в США, сообщила почтовая служба. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T04:45:00+03:00
2025-04-16T04:45:00+03:00
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Почта Гонконга (КНР) приостанавливает прием почтовых отправлений, содержащих товары, направляемые в США, сообщила почтовая служба. Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Почты Гонконга, ранее правительство США объявило, что со 2 мая отменит беспошлинный лимит (de minimis) для почтовых отправлений из Гонконга в США и увеличит тарифы на почтовые отправления с товарами, направляемые в США. "США ведут себя неразумно, прибегают к запугиванию и злоупотребляют введением пошлин. Почта Гонконга определенно не будет взимать никаких так называемых пошлин от имени США и приостановит прием почтовых отправлений, содержащих товары, предназначенные для США", - говорится в заявлении. Уточняется, что прием наземных отправлений останавливается с 16 апреля, а отправления по воздуху - с 27 апреля. "При отправке посылок в США жители Гонконга должны быть готовы к уплате чрезмерных и необоснованных сборов в связи с неразумными и агрессивными действиями США", - говорится в заявлении. При этом почтовые отправления, содержащие только документы без товаров, затронуты не будут.
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технологии, сша, гонконг, китай, введение трампом пошлин на импорт
Технологии, США, Гонконг, Китай, Введение Трампом пошлин на импорт
Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США

Почта Гонконга приостановила прием отправлений с товарами для США из-за пошлин

© AP Photo / Kin CheungПорт в Гонконге, Китай
Порт в Гонконге, Китай - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Kin Cheung
Порт в Гонконге, Китай. Архивное фото
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ПЕКИН, 16 апр – РИА Новости. Почта Гонконга (КНР) приостанавливает прием почтовых отправлений, содержащих товары, направляемые в США, сообщила почтовая служба.
Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Почты Гонконга, ранее правительство США объявило, что со 2 мая отменит беспошлинный лимит (de minimis) для почтовых отправлений из Гонконга в США и увеличит тарифы на почтовые отправления с товарами, направляемые в США.
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"США ведут себя неразумно, прибегают к запугиванию и злоупотребляют введением пошлин. Почта Гонконга определенно не будет взимать никаких так называемых пошлин от имени США и приостановит прием почтовых отправлений, содержащих товары, предназначенные для США", - говорится в заявлении.
Уточняется, что прием наземных отправлений останавливается с 16 апреля, а отправления по воздуху - с 27 апреля.
"При отправке посылок в США жители Гонконга должны быть готовы к уплате чрезмерных и необоснованных сборов в связи с неразумными и агрессивными действиями США", - говорится в заявлении.
При этом почтовые отправления, содержащие только документы без товаров, затронуты не будут.
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