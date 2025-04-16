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Главу села в Ингушетии заподозрили в превышении полномочий
Главу села в Ингушетии заподозрили в превышении полномочий - РИА Новости, 16.04.2025
Главу села в Ингушетии заподозрили в превышении полномочий
Главу ингушского села Экажево подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в республиканском управлении СК РФ. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:23:00+03:00
2025-04-16T14:23:00+03:00
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ПЯТИГОРСК, 16 апр – РИА Новости. Главу ингушского села Экажево подозревают в превышении должностных полномочий, сообщили РИА Новости в республиканском управлении СК РФ. "Возбуждено уголовное дело в отношении главы муниципального образования "Сельское поселение Экажево", он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления)", – сообщили в СУСК. По данным следствия, в ноябре 2024 года подозреваемый предоставил местной жительнице ложную выписку о праве постоянного пользования земельным участком. На основании этих данных она зарегистрировала право собственности на участок стоимостью более 600 тысяч рублей. Накануне в ведомстве сообщили о задержании в Магасе двоих подозреваемых в убийстве 35-летнего мужчины в селе Экажево. Убитый, предположительно, был сыном экс-главы села, официально эту информацию пока не подтвердили. Главой сельского поселения Экажево является Микаил Евлоев, говорится в его профайле на сайте "Единой России".
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происшествия, россия, магас, следственный комитет россии (ск рф), единая россия
Происшествия, Россия, Магас, Следственный комитет России (СК РФ), Единая Россия
Главу села в Ингушетии заподозрили в превышении полномочий
Главу ингушского села Экажево Евлоева подозревают в превышении полномочий