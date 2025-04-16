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Глава ПМР призвал противостоять попыткам реабилитации нацизма - РИА Новости, 16.04.2025
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13:44 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/glava-2011565394.html
Глава ПМР призвал противостоять попыткам реабилитации нацизма
Глава ПМР призвал противостоять попыткам реабилитации нацизма - РИА Новости, 16.04.2025
Глава ПМР призвал противостоять попыткам реабилитации нацизма
Необходимо противостоять попыткам реабилитации нацизма и фашизма, заявил в среду журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР)... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T13:44:00+03:00
2025-04-16T13:44:00+03:00
в мире
молдавия
тирасполь
ссср
вадим красносельский
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ТИРАСПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Необходимо противостоять попыткам реабилитации нацизма и фашизма, заявил в среду журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский. Ранее в среду в Тирасполе на Мемориале Славы с соблюдением воинских почестей состоялись перезахоронение останков неизвестного советского воина и открытие памятника Неизвестному Солдату. "Именно те, кто говорят о том, что не надо помнить историю, наверное, где-то пытаются реабилитировать нацизм, фашизм, записать в учебниках новых героев, а настоящих героев обвинить в том, что они якобы оккупанты и каратели, понимаете. Это страшно на самом деле", - сказал Красносельский. Лидер Приднестровья считает, что это очень тонкая стратегия тех, кто хочет взять реванш за поражение в Великой Отечественной войне. "Память всего приднестровского народа это не позволит сделать. И я думаю, что это не последнее мероприятие по перезахоронению. Поисковая команда работает, история изучается. Вот буквально скоро мы откроем наш музей, музей Великой Отечественной войны, где будут представлены также герои прошедших времен, поколений победителей", - отметил Красносельский. Глава ПМР также отметил, что забывать подвиги предков — это очень опасное явление. По его словам, в Приднестровье помнят прошлое и благодарит всех, кто одержал победу в Великой Отечественной войне. "Война — это всегда плохо. Вы знаете, мою позицию, я всегда противник войны. Я всегда за переговорный процесс, за мир, за созидание, за красоту. Но как только появляется крен, уход от своей истории, от своих корней, начались и проблемы… Надо вспомнить то, что было, поклониться до земли своим предкам, поблагодарить советский народ за победу, которую они добыли в сумасшедших просто условиях. И, наверное, может быть, это что-то и поменяет в конечном итоге. Без покаяния не будет прощения, без прощения не будет будущего. Я в этом глубоко просто убежден", - добавил Красносельский. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20250412/pridnestrove-2010890622.html
https://ria.ru/20250416/pamyatnik-2011546407.html
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в мире, молдавия, тирасполь, ссср, вадим красносельский
В мире, Молдавия, Тирасполь, СССР, Вадим Красносельский
Глава ПМР призвал противостоять попыткам реабилитации нацизма

Глава ПМР Красносельский: необходимо противостоять попыткам реабилитации нацизма

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкПрезидент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский
Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский. Архивное фото
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ТИРАСПОЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Необходимо противостоять попыткам реабилитации нацизма и фашизма, заявил в среду журналистам глава непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Вадим Красносельский.
Ранее в среду в Тирасполе на Мемориале Славы с соблюдением воинских почестей состоялись перезахоронение останков неизвестного советского воина и открытие памятника Неизвестному Солдату.
Президент Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Глава ПМР назвал преграду для реабилитации нацизма в регионе
12 апреля, 15:43
"Именно те, кто говорят о том, что не надо помнить историю, наверное, где-то пытаются реабилитировать нацизм, фашизм, записать в учебниках новых героев, а настоящих героев обвинить в том, что они якобы оккупанты и каратели, понимаете. Это страшно на самом деле", - сказал Красносельский.
Лидер Приднестровья считает, что это очень тонкая стратегия тех, кто хочет взять реванш за поражение в Великой Отечественной войне. "Память всего приднестровского народа это не позволит сделать. И я думаю, что это не последнее мероприятие по перезахоронению. Поисковая команда работает, история изучается. Вот буквально скоро мы откроем наш музей, музей Великой Отечественной войны, где будут представлены также герои прошедших времен, поколений победителей", - отметил Красносельский.
Глава ПМР также отметил, что забывать подвиги предков — это очень опасное явление. По его словам, в Приднестровье помнят прошлое и благодарит всех, кто одержал победу в Великой Отечественной войне.
"Война — это всегда плохо. Вы знаете, мою позицию, я всегда противник войны. Я всегда за переговорный процесс, за мир, за созидание, за красоту. Но как только появляется крен, уход от своей истории, от своих корней, начались и проблемы… Надо вспомнить то, что было, поклониться до земли своим предкам, поблагодарить советский народ за победу, которую они добыли в сумасшедших просто условиях. И, наверное, может быть, это что-то и поменяет в конечном итоге. Без покаяния не будет прощения, без прощения не будет будущего. Я в этом глубоко просто убежден", - добавил Красносельский.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Военнослужащие роты почетного караула на церемонии перезахоронения останков неизвестного солдата в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
В Тирасполе открыли памятник Неизвестному солдату
Вчера, 12:15
 
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