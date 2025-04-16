https://ria.ru/20250416/germaniya-2011549250.html

В ФРГ раскритиковали МИД за недопуск России к празднованию юбилея Победы

В ФРГ раскритиковали МИД за недопуск России к празднованию юбилея Победы - РИА Новости, 16.04.2025

В ФРГ раскритиковали МИД за недопуск России к празднованию юбилея Победы

Публикация министерством иностранных дел Германии рекомендаций о недопуске российских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T12:31:00+03:00

2025-04-16T12:31:00+03:00

2025-04-16T12:31:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

германия

россия

берлин (город)

сергей нечаев (дипломат)

мария захарова

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Публикация министерством иностранных дел Германии рекомендаций о недопуске российских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии, абсурдна, заявила депутат регионального парламента (ландтага) федеральной земли Бранденбург Зина Шёнбрунн. Ранее газета Berliner Zeitung сообщала со ссылкой на документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, при этом учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению". "Я считаю довольно абсурдным публиковать такой документ… Я считаю бессмысленным отменять приглашение или не пускать кого-то, то есть высшего представителя какой-либо страны… (в том числе посла РФ в ФРГ – ред.) Нечаева почтить память своих соотечественников. Это же не цель дипломатии", - сказала в интервью радиостанции RBB24 депутат ландтага из города Зеелов в преддверии мероприятия, посвященного 80-летию начала битвы за Зееловские высоты. Шёнбрунн поддержала власти города, которые не стали отменять приглашение российского посла на церемонию, которая состоится позднее в среду. "Сегодня для нас должно быть важнее всего почтить память погибших… И это (проведение мероприятий) - напоминание, тихое почтение памяти, и не только военнослужащих, погибли ведь и мирные жители. И такими должны быть наши ценности сегодня", - добавила политик. Битва за Зееловские высоты, начавшаяся 16 апреля 1945 года, стала одной из крупнейших в ходе Берлинской наступательной операции советских войск. Взятие данного стратегического пункта и разгром 9-й армии вермахта внесли решающий вклад в приближение победы на заключительном этапе Великой Отечественной войны и открыло для Красной Армии прямой путь на Берлин. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное выдворение "идейными наследниками и прямыми потомками гитлеровских палачей" представителей РФ и Белоруссии с мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы, выглядит вопиющим оскорблением. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.

https://ria.ru/20250407/evropa-2009672580.html

https://ria.ru/20250411/voyna-2010683495.html

https://ria.ru/20250407/germaniya-2009888103.html

германия

россия

берлин (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, германия, россия, берлин (город), сергей нечаев (дипломат), мария захарова, 80-летие победы в великой отечественной войне