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Депутат ФРГ раскритиковал МИД за недопуск России к празднованию Победы - РИА Новости, 16.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:51 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/germanija-2011620756.html
Депутат ФРГ раскритиковал МИД за недопуск России к празднованию Победы
Депутат ФРГ раскритиковал МИД за недопуск России к празднованию Победы - РИА Новости, 16.04.2025
Депутат ФРГ раскритиковал МИД за недопуск России к празднованию Победы
Призыв министерства иностранных дел Германии не допускать российских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:51:00+03:00
2025-04-16T16:51:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
германия
россия
бранденбург
мария захарова
сергей нечаев (дипломат)
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Призыв министерства иностранных дел Германии не допускать российских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии, неприемлем, заявил агентству DPA председатель фракции партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) в ландтаге Бранденбурга Нильс-Олаф Людерс. Ранее газета Berliner Zeitung сообщала со ссылкой на документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, при этом учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению". Как позже подчеркнул официальный представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер в ходе брифинга немецкого кабмина, речь шла только о рекомендации со стороны МИД, а не о предписании. "Это с дипломатической точки зрения, осторожно выражаясь, не очень дружественный акт по отношению к потомкам людей, которые здесь похоронены… Я считаю абсолютно неприемлемым намерение запретить им посетить могилы их предков", - заявил политик.Составители "неуместных" рекомендаций забывают историю, добавил он. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное выдворение "идейными наследниками и прямыми потомками гитлеровских палачей" представителей РФ и Белоруссии с мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы, выглядит вопиющим оскорблением. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
https://ria.ru/20250412/nechaev-2010859993.html
https://ria.ru/20250127/pobeda-1995694543.html
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в мире, германия, россия, бранденбург, мария захарова, сергей нечаев (дипломат), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Германия, Россия, Бранденбург, Мария Захарова, Сергей Нечаев (дипломат), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Депутат ФРГ раскритиковал МИД за недопуск России к празднованию Победы

Людерс: призыв запретить участие РФ в праздновании юбилея Победы неприемлем

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкНациональный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием бундестага в Берлине в день выборов в парламент Германии - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Призыв министерства иностранных дел Германии не допускать российских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии, неприемлем, заявил агентству DPA председатель фракции партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) в ландтаге Бранденбурга Нильс-Олаф Людерс.
Ранее газета Berliner Zeitung сообщала со ссылкой на документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, при этом учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению". Как позже подчеркнул официальный представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер в ходе брифинга немецкого кабмина, речь шла только о рекомендации со стороны МИД, а не о предписании.
Чрезвычайный и полномочный посол России в Германии Сергей Нечаев - РИА Новости, 1920, 12.04.2025
Посол Нечаев осудил позицию МИД ФРГ по празднованию юбилея Победы
12 апреля, 11:43
"Это с дипломатической точки зрения, осторожно выражаясь, не очень дружественный акт по отношению к потомкам людей, которые здесь похоронены… Я считаю абсолютно неприемлемым намерение запретить им посетить могилы их предков", - заявил политик.
Составители "неуместных" рекомендаций забывают историю, добавил он.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное выдворение "идейными наследниками и прямыми потомками гитлеровских палачей" представителей РФ и Белоруссии с мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы, выглядит вопиющим оскорблением. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.
Депутат Госдумы Василий Пискарев - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Госдуме прокомментировали отказ Германии от участия в Параде Победы
27 января, 13:41
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреГерманияРоссияБранденбургМария ЗахароваСергей Нечаев (дипломат)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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