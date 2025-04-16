https://ria.ru/20250416/germanija-2011620756.html

Депутат ФРГ раскритиковал МИД за недопуск России к празднованию Победы

Депутат ФРГ раскритиковал МИД за недопуск России к празднованию Победы - РИА Новости, 16.04.2025

Депутат ФРГ раскритиковал МИД за недопуск России к празднованию Победы

Призыв министерства иностранных дел Германии не допускать российских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:51:00+03:00

2025-04-16T16:51:00+03:00

2025-04-16T16:51:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

в мире

германия

россия

бранденбург

мария захарова

сергей нечаев (дипломат)

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Призыв министерства иностранных дел Германии не допускать российских представителей на мероприятия в Берлине и Бранденбурге, посвященные 80-летию разгрома нацистской Германии, неприемлем, заявил агентству DPA председатель фракции партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) в ландтаге Бранденбурга Нильс-Олаф Людерс. Ранее газета Berliner Zeitung сообщала со ссылкой на документ МИД ФРГ, что приглашение российских и белорусских представителей на праздничные мероприятия федерального, регионального и местного значения не допускается, при этом учреждения могут воспользоваться "правом выдворения по своему усмотрению". Как позже подчеркнул официальный представитель немецкого МИД Кристиан Вагнер в ходе брифинга немецкого кабмина, речь шла только о рекомендации со стороны МИД, а не о предписании. "Это с дипломатической точки зрения, осторожно выражаясь, не очень дружественный акт по отношению к потомкам людей, которые здесь похоронены… Я считаю абсолютно неприемлемым намерение запретить им посетить могилы их предков", - заявил политик.Составители "неуместных" рекомендаций забывают историю, добавил он. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможное выдворение "идейными наследниками и прямыми потомками гитлеровских палачей" представителей РФ и Белоруссии с мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы, выглядит вопиющим оскорблением. Посол России в Германии Сергей Нечаев назвал рекомендации "горьким разочарованием", которые ставят под угрозу усилия по примирению двух стран.

https://ria.ru/20250412/nechaev-2010859993.html

https://ria.ru/20250127/pobeda-1995694543.html

германия

россия

бранденбург

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в мире, германия, россия, бранденбург, мария захарова, сергей нечаев (дипломат), 80-летие победы в великой отечественной войне