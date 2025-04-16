https://ria.ru/20250416/germanija-2011533513.html

В Германии призвали вернуть дорожные знаки для танков на мосты

В Германии призвали вернуть дорожные знаки для танков на мосты - РИА Новости, 16.04.2025

В Германии призвали вернуть дорожные знаки для танков на мосты

Глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург призвал вернуть дорожные знаки для танков и другой тяжелой военной техники на немецкие мосты. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T11:14:00+03:00

2025-04-16T11:14:00+03:00

2025-04-16T11:14:00+03:00

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Глава союза резервистов ФРГ Патрик Зенсбург призвал вернуть дорожные знаки для танков и другой тяжелой военной техники на немецкие мосты. Желтые знаки с изображением танка были установлены в Западной Германии во времена Холодной войны, но после ее окончания их постепенно начали убрать с дорог. На них была обозначена максимальная грузоподъемность мостов в соответствии со специальной военной классификацией. "В настоящее время бундесвер не знает, через какие мосты он еще может перебросить танки, потому что состояние многих мостов неясно, или они уже полностью закрыты. И в таком случае нужно вновь установить дорожные знаки с указанием грузоподъемности для транспортных средств военного назначения", - заявил Зенсбург изданию Rheinische Post. Он также призвал как можно быстрее модернизировать дороги и мосты на фоне появления новых "сценариев угроз". Немецкий бундесвер пока не считает нужным возвращать такие дорожные знаки, пишет издание. Вооруженные силы объясняют это тем, что существует специальная база данных с информацией о грузоподъемности мостов, которая регулярно обновляется. Однако глава союза резервистов указал на недостаточную гибкость этой системы в случае ведения военных действий. "Если запланированный маршрут необходимо будет изменить, ответственные военнослужащие с трудом смогут воспользоваться централизованно управляемыми базами данных, и остановившаяся колонна (военных транспортных средств – ред.) станет легкой мишенью", - считает он.

https://ria.ru/20250413/germaniya-2010959973.html

https://ria.ru/20250309/berlin-2003865154.html

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в мире, авто, германия, патрик зенсбург