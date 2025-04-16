Рейтинг@Mail.ru
Работодателей могут обязать предлагать вакансии по квалификации - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:49 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/gd-2011644936.html
Работодателей могут обязать предлагать вакансии по квалификации
Работодателей могут обязать предлагать вакансии по квалификации - РИА Новости, 16.04.2025
Работодателей могут обязать предлагать вакансии по квалификации
В Госдуму внесён законопроект, согласно которому работодатель обязан будет сначала предлагать вакансии по квалификации работника, и только если таких нет или... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:49:00+03:00
2025-04-16T17:49:00+03:00
общество
россия
сардана авксентьева
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155141/66/1551416606_0:332:3048:2047_1920x0_80_0_0_6d002e222ff87df3579195e190bced61.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, согласно которому работодатель обязан будет сначала предлагать вакансии по квалификации работника, и только если таких нет или работник отказался — уже нижестоящие, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Проект в Госдуму внесла депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди"). "Законопроектом предлагается изложить часть третью статьи 81 ТК РФ в новой редакции, закрепляющей строгий порядок, в котором работодатель обязан предлагать работнику, в первую очередь, должности, соответствующие квалификации работника, а при их отсутствии или отказе работника - нижестоящие или нижеоплачиваемые должности", - сказано в пояснительной записке к проекту. Кроме того, предлагается ввести в ТК РФ понятие "другая местность", под которой понимается местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта, добавляется в документе. "Внесла в Госдуму поправки, защищающие права работников. Теперь работодатель обязан будет сначала предлагать вакансии по квалификации, и только если таких нет — уже нижестоящие. И вакансии компании придется предлагать в границах того же населенного пункта. Это позволит избежать злоупотреблений и манипуляций", - написала Авксентьева в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250324/doplaty-2006842949.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155141/66/1551416606_275:0:3004:2047_1920x0_80_0_0_4ffedaebe4f03ca8667af71c1d2d557f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, сардана авксентьева, госдума рф
Общество, Россия, Сардана Авксентьева, Госдума РФ
Работодателей могут обязать предлагать вакансии по квалификации

В ГД внесли проект о необходимости предлагать вакансии по квалификации работника

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, согласно которому работодатель обязан будет сначала предлагать вакансии по квалификации работника, и только если таких нет или работник отказался — уже нижестоящие, соответствующий проект размещен в думской электронной базе.
Проект в Госдуму внесла депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди").
"Законопроектом предлагается изложить часть третью статьи 81 ТК РФ в новой редакции, закрепляющей строгий порядок, в котором работодатель обязан предлагать работнику, в первую очередь, должности, соответствующие квалификации работника, а при их отсутствии или отказе работника - нижестоящие или нижеоплачиваемые должности", - сказано в пояснительной записке к проекту.
Кроме того, предлагается ввести в ТК РФ понятие "другая местность", под которой понимается местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта, добавляется в документе.
"Внесла в Госдуму поправки, защищающие права работников. Теперь работодатель обязан будет сначала предлагать вакансии по квалификации, и только если таких нет — уже нижестоящие. И вакансии компании придется предлагать в границах того же населенного пункта. Это позволит избежать злоупотреблений и манипуляций", - написала Авксентьева в своем Telegram-канале.
Работа в офисе - РИА Новости, 1920, 24.03.2025
Юрист назвал вид работы, за который работодатели теперь обязаны доплачивать
24 марта, 02:18
 
ОбществоРоссияСардана АвксентьеваГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала