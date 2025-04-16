https://ria.ru/20250416/gd-2011644936.html

Работодателей могут обязать предлагать вакансии по квалификации

Работодателей могут обязать предлагать вакансии по квалификации - РИА Новости, 16.04.2025

Работодателей могут обязать предлагать вакансии по квалификации

В Госдуму внесён законопроект, согласно которому работодатель обязан будет сначала предлагать вакансии по квалификации работника, и только если таких нет или... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:49:00+03:00

2025-04-16T17:49:00+03:00

2025-04-16T17:49:00+03:00

общество

россия

сардана авксентьева

госдума рф

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. В Госдуму внесён законопроект, согласно которому работодатель обязан будет сначала предлагать вакансии по квалификации работника, и только если таких нет или работник отказался — уже нижестоящие, соответствующий проект размещен в думской электронной базе. Проект в Госдуму внесла депутат Госдумы Сардана Авксентьева ("Новые люди"). "Законопроектом предлагается изложить часть третью статьи 81 ТК РФ в новой редакции, закрепляющей строгий порядок, в котором работодатель обязан предлагать работнику, в первую очередь, должности, соответствующие квалификации работника, а при их отсутствии или отказе работника - нижестоящие или нижеоплачиваемые должности", - сказано в пояснительной записке к проекту. Кроме того, предлагается ввести в ТК РФ понятие "другая местность", под которой понимается местность за пределами административно-территориальных границ соответствующего населенного пункта, добавляется в документе. "Внесла в Госдуму поправки, защищающие права работников. Теперь работодатель обязан будет сначала предлагать вакансии по квалификации, и только если таких нет — уже нижестоящие. И вакансии компании придется предлагать в границах того же населенного пункта. Это позволит избежать злоупотреблений и манипуляций", - написала Авксентьева в своем Telegram-канале.

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общество, россия, сардана авксентьева, госдума рф