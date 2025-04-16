Генсек ООН призвал к защите населения сектора Газа
Гутерреш выразил обеспокоенность блокировкой Израиля поставок гумпомощи в Газе
© AP Photo / Mohammed HajjarПоследствия израильских ударов по сектору Газа
© AP Photo / Mohammed Hajjar
Последствия израильских ударов по сектору Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность продолжающейся блокировкой Израиля поставок гуманитарной помощи в Газу и призвал к защите населения сектора, говорится в его заявлении.
В среду министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа с целью подорвать контроль палестинского движения ХАМАС над населением сектора. По словам Каца, командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) при поддержке политического эшелона проводит в секторе Газа четкую и недвусмысленную политику.
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"Я очень обеспокоен тем, что помощь продолжает блокироваться, что приводит к разрушительным последствиям. Гражданские лица должны пользоваться уважением и защитой в любое время, и у них должно быть все необходимое для выживания", - говорится в заявлении Гутерреша в соцсети Х.
Генеральный секретарь ООН также отметил, что почти 70% территории сектора Газа в настоящее время находится под действием израильских приказов о перемещении, или входит в "запретную зону".
"Все заложники должны быть освобождены немедленно и безоговорочно. Договоренность о прекращении огня должна быть возобновлена немедленно", - подчеркнул Гутерреш.
В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими.
Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.
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