https://ria.ru/20250416/gaza-2011639802.html

Генсек ООН призвал к защите населения сектора Газа

Генсек ООН призвал к защите населения сектора Газа - РИА Новости, 16.04.2025

Генсек ООН призвал к защите населения сектора Газа

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность продолжающейся блокировкой Израиля поставок гуманитарной помощи в Газу и призвал к защите... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:37:00+03:00

2025-04-16T17:37:00+03:00

2025-04-16T17:37:00+03:00

в мире

израиль

антониу гутерреш

исраэль кац

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность продолжающейся блокировкой Израиля поставок гуманитарной помощи в Газу и призвал к защите населения сектора, говорится в его заявлении. В среду министр обороны Исраэль Кац заявил, что Израиль прекратил ввоз гуманитарной помощи в сектор Газа с целью подорвать контроль палестинского движения ХАМАС над населением сектора. По словам Каца, командование Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) при поддержке политического эшелона проводит в секторе Газа четкую и недвусмысленную политику. "Я очень обеспокоен тем, что помощь продолжает блокироваться, что приводит к разрушительным последствиям. Гражданские лица должны пользоваться уважением и защитой в любое время, и у них должно быть все необходимое для выживания", - говорится в заявлении Гутерреша в соцсети Х. Генеральный секретарь ООН также отметил, что почти 70% территории сектора Газа в настоящее время находится под действием израильских приказов о перемещении, или входит в "запретную зону". "Все заложники должны быть освобождены немедленно и безоговорочно. Договоренность о прекращении огня должна быть возобновлена немедленно", - подчеркнул Гутерреш. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по Газе. Премьер Израиля заявил, что атаки продолжились в связи с отказом ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Движение ХАМАС продолжает удерживать в секторе еще 59 заложников, больше половины из которых считаются погибшими. Официально перемирие между Израилем и палестинским движением ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в секторе Газа. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250318/gaza-2005674180.html

https://ria.ru/20250310/oon-2003997737.html

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в мире, израиль, антониу гутерреш, исраэль кац, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году