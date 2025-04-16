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Жители Гагаузии обратятся в ООН с просьбой установить контроль за ситуацией - РИА Новости, 16.04.2025
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20:18 16.04.2025 (обновлено: 20:45 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/gagauziya-2011677721.html
Жители Гагаузии обратятся в ООН с просьбой установить контроль за ситуацией
Жители Гагаузии обратятся в ООН с просьбой установить контроль за ситуацией - РИА Новости, 16.04.2025
Жители Гагаузии обратятся в ООН с просьбой установить контроль за ситуацией
Жители Гагаузии на митинге в Комрате одобрили комитет защиты автономии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:18:00+03:00
2025-04-16T20:45:00+03:00
гагаузия
оон
обсе
в мире
россия
кишинев
евгения гуцул
евросоюз
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КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Жители Гагаузии на митинге в Комрате одобрили комитет защиты автономии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за ситуацией, чтобы не допустить дальнейшего ущемления прав гагаузов, передает корреспондент РИА Новости.Жители Гагаузии собрались в среду у здания Исполнительного комитета (правительства) автономии, чтобы поддержать главу Гагаузии Евгению Гуцул, которая находится под домашним арестом. Депутаты местного парламента, члены гагаузского правительства, представители общественных организаций и рядовые жители Гагаузии собрались на площади в центре Комрата, чтобы протестовать против давления со стороны Кишинева. Мероприятие завершилось принятием резолюции."Народное собрание и Исполнительный комитет Гагаузии должны организовать официальные визиты в дипломатические представительства Турции, США, РФ, стран ЕС, Венгрии, Азербайджана и Белоруссии с целью информирования международного сообщества о нарушении прав гагаузского народа. Параллельно мы настаиваем на инициировании обращения в Организацию Объединенных Наций, в ОБСЕ, Совет Европы с требованием установить международный мониторинг ситуации в нашем регионе", - говорится в документе, зачитанном на митинге.Если власти продолжат игнорировать законные требования гагаузского народа, то жители автономии готовы усиливать протесты акции, обращаться в международные судебные инстанции и применять любые иные законные меры.Также, единогласно было одобрено решение о создании Комитета в защиту Гагаузии, в состав которого войдут члены исполнительной и законодательной власти автономии, а также представители гражданского общества, в обязанности которых войдет встреча с дипломатами.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
https://ria.ru/20250414/gutsul-2011187775.html
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гагаузия, оон, обсе, в мире, россия, кишинев, евгения гуцул, евросоюз, совет европы, задержание главы гагаузии гуцул
Гагаузия, ООН, ОБСЕ, В мире, Россия, Кишинев, Евгения Гуцул, Евросоюз, Совет Европы, Задержание главы Гагаузии Гуцул
Жители Гагаузии обратятся в ООН с просьбой установить контроль за ситуацией

Жители Гагаузии призвали ОБСЕ, ООН установить мониторинг ситуации в регионе

© SputnikМитинг у здания управления полиции в Комрате, Гагаузия
Митинг у здания управления полиции в Комрате, Гагаузия - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Sputnik
Митинг у здания управления полиции в Комрате, Гагаузия. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Жители Гагаузии на митинге в Комрате одобрили комитет защиты автономии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за ситуацией, чтобы не допустить дальнейшего ущемления прав гагаузов, передает корреспондент РИА Новости.
Жители Гагаузии собрались в среду у здания Исполнительного комитета (правительства) автономии, чтобы поддержать главу Гагаузии Евгению Гуцул, которая находится под домашним арестом. Депутаты местного парламента, члены гагаузского правительства, представители общественных организаций и рядовые жители Гагаузии собрались на площади в центре Комрата, чтобы протестовать против давления со стороны Кишинева. Мероприятие завершилось принятием резолюции.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда сектора Буюкан в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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14 апреля, 16:36
"Народное собрание и Исполнительный комитет Гагаузии должны организовать официальные визиты в дипломатические представительства Турции, США, РФ, стран ЕС, Венгрии, Азербайджана и Белоруссии с целью информирования международного сообщества о нарушении прав гагаузского народа. Параллельно мы настаиваем на инициировании обращения в Организацию Объединенных Наций, в ОБСЕ, Совет Европы с требованием установить международный мониторинг ситуации в нашем регионе", - говорится в документе, зачитанном на митинге.
Если власти продолжат игнорировать законные требования гагаузского народа, то жители автономии готовы усиливать протесты акции, обращаться в международные судебные инстанции и применять любые иные законные меры.
Также, единогласно было одобрено решение о создании Комитета в защиту Гагаузии, в состав которого войдут члены исполнительной и законодательной власти автономии, а также представители гражданского общества, в обязанности которых войдет встреча с дипломатами.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.
Гагаузия - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
Парламент Гагаузии обвинил власти Молдавии в ликвидации автономии
15 апреля, 16:58
 
ГагаузияООНОБСЕВ миреРоссияКишиневЕвгения ГуцулЕвросоюзСовет ЕвропыЗадержание главы Гагаузии Гуцул
 
 
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