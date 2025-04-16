https://ria.ru/20250416/gagauziya-2011677721.html

Жители Гагаузии обратятся в ООН с просьбой установить контроль за ситуацией

Жители Гагаузии обратятся в ООН с просьбой установить контроль за ситуацией - РИА Новости, 16.04.2025

Жители Гагаузии обратятся в ООН с просьбой установить контроль за ситуацией

Жители Гагаузии на митинге в Комрате одобрили комитет защиты автономии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:18:00+03:00

2025-04-16T20:18:00+03:00

2025-04-16T20:45:00+03:00

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КИШИНЕВ, 16 апр - РИА Новости. Жители Гагаузии на митинге в Комрате одобрили комитет защиты автономии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за ситуацией, чтобы не допустить дальнейшего ущемления прав гагаузов, передает корреспондент РИА Новости.Жители Гагаузии собрались в среду у здания Исполнительного комитета (правительства) автономии, чтобы поддержать главу Гагаузии Евгению Гуцул, которая находится под домашним арестом. Депутаты местного парламента, члены гагаузского правительства, представители общественных организаций и рядовые жители Гагаузии собрались на площади в центре Комрата, чтобы протестовать против давления со стороны Кишинева. Мероприятие завершилось принятием резолюции."Народное собрание и Исполнительный комитет Гагаузии должны организовать официальные визиты в дипломатические представительства Турции, США, РФ, стран ЕС, Венгрии, Азербайджана и Белоруссии с целью информирования международного сообщества о нарушении прав гагаузского народа. Параллельно мы настаиваем на инициировании обращения в Организацию Объединенных Наций, в ОБСЕ, Совет Европы с требованием установить международный мониторинг ситуации в нашем регионе", - говорится в документе, зачитанном на митинге.Если власти продолжат игнорировать законные требования гагаузского народа, то жители автономии готовы усиливать протесты акции, обращаться в международные судебные инстанции и применять любые иные законные меры.Также, единогласно было одобрено решение о создании Комитета в защиту Гагаузии, в состав которого войдут члены исполнительной и законодательной власти автономии, а также представители гражданского общества, в обязанности которых войдет встреча с дипломатами.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились после победы Гуцул на выборах главы автономии весной 2023 года. Гуцул представляла партию "Шор", которую власти Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Глава Гагаузии была задержана 25 марта в аэропорту Кишинева, после чего арестована на 20 суток. Согласно решению суда, она должна была находиться под стражей до 14 апреля, однако 9 апреля суд Кишинева изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20250414/gutsul-2011187775.html

https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011397191.html

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