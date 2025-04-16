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Жители Гагаузии потребовали освобождения Гуцул - РИА Новости, 16.04.2025
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20:14 16.04.2025 (обновлено: 23:15 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/gagauziya-2011677338.html
Жители Гагаузии потребовали освобождения Гуцул
Жители Гагаузии потребовали освобождения Гуцул - РИА Новости, 16.04.2025
Жители Гагаузии потребовали освобождения Гуцул
Жители Гагаузии на акции протеста в Комрате потребовали от властей Молдавии восстановить полномочия автономии и освободить из-под домашнего ареста ее... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T20:14:00+03:00
2025-04-16T23:15:00+03:00
гагаузия
в мире
кишинев
молдавия
евгения гуцул
задержание главы гагаузии гуцул
совет европы
оон
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КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Жители Гагаузии на акции протеста в Комрате потребовали от властей Молдавии восстановить полномочия автономии и освободить из-под домашнего ареста ее руководителя Евгению Гуцул, говорится в принятой резолюции.В среду около пяти тысяч человек собрались у здания Исполнительного комитета автономии, чтобы поддержать Гуцул. Среди них — депутаты местного парламента, члены гагаузского правительства и представители общественных организаций. Мероприятие завершилось принятием документа."Мы, жители АТО Гагаузия, собравшиеся на массовый митинг в связи с систематическим нарушением Кишиневом наших конституционных прав и особого правового статуса Гагаузии, заявляем о решительном протесте против антигагаузской политики центральных властей Республики Молдова. Требуем от центральных властей всех прав и полномочий АТО Гагаузия, немедленного освобождения из-под домашнего ареста башкана Евгении Гуцул", — говорится в резолюции.Согласно требованиям: Помимо этого, протестующие одобрили создание Комитета защиты автономии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за обстановкой и не допустить дальнейшего ущемления прав гагаузов.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую руководство Молдавии впоследствии объявило антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении Гуцул в состав правительства, как того требует закон.Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.На этом фоне молдавские власти усилили давление на автономию. Так, в понедельник Конституционный суд страны лишил регион права назначать прокурора на своей территории. Таким образом, Народное cобрание Гагаузии исключили из процесса формирования региональной прокуратуры.
https://ria.ru/20250413/mid-2010964087.html
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Митинг в поддержку Гуцул в столице Гагаузской автономии Комрате
Массовый митинг в поддержку Гуцул и против давления со стороны официального Кишинева проходит в столице Гагаузской автономии Комрате, передает корреспондент РИА Новости.
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гагаузия, в мире, кишинев, молдавия, евгения гуцул, задержание главы гагаузии гуцул, совет европы, оон, обсе, майя санду
Гагаузия, В мире, Кишинев, Молдавия, Евгения Гуцул, Задержание главы Гагаузии Гуцул, Совет Европы, ООН, ОБСЕ, Майя Санду
Жители Гагаузии потребовали освобождения Гуцул

Жители Гагаузии потребовали восстановить полномочия автономии и освободить Гуцул

© Фото : предоставлено организаторами митингаУчастники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Комрате
Участники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : предоставлено организаторами митинга
Участники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Комрате
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КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Жители Гагаузии на акции протеста в Комрате потребовали от властей Молдавии восстановить полномочия автономии и освободить из-под домашнего ареста ее руководителя Евгению Гуцул, говорится в принятой резолюции.
В среду около пяти тысяч человек собрались у здания Исполнительного комитета автономии, чтобы поддержать Гуцул. Среди них — депутаты местного парламента, члены гагаузского правительства и представители общественных организаций. Мероприятие завершилось принятием документа.
"Мы, жители АТО Гагаузия, собравшиеся на массовый митинг в связи с систематическим нарушением Кишиневом наших конституционных прав и особого правового статуса Гагаузии, заявляем о решительном протесте против антигагаузской политики центральных властей Республики Молдова. Требуем от центральных властей всех прав и полномочий АТО Гагаузия, немедленного освобождения из-под домашнего ареста башкана Евгении Гуцул", — говорится в резолюции.
Согласно требованиям:
  • Конституционный суд Молдавии должен отменить запрет местному парламенту участвовать в назначении прокурора автономии;
  • центральные власти не вмешиваются в компетенции Гагаузии, отказываются от давления на ее руководство, восстанавливают финансовую независимость региона и прекращают дискриминацию при распределении внешних грантов и кредитов;
  • если Кишинев продолжит игнорировать требования жителей автономии, то они усилят акции протеста, обратятся в международные судебные инстанции и применят другие законные меры.
© Фото : предоставлено организаторами митингаУчастники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Комрате
Участники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Комрате - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : предоставлено организаторами митинга
Участники митинга в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул в Комрате
Помимо этого, протестующие одобрили создание Комитета защиты автономии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за обстановкой и не допустить дальнейшего ущемления прав гагаузов.
Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую руководство Молдавии впоследствии объявило антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении Гуцул в состав правительства, как того требует закон.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул перед заседанием суда в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 13.04.2025
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Политик выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.

Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
На этом фоне молдавские власти усилили давление на автономию. Так, в понедельник Конституционный суд страны лишил регион права назначать прокурора на своей территории. Таким образом, Народное cобрание Гагаузии исключили из процесса формирования региональной прокуратуры.
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ГагаузияВ миреКишиневМолдавияЕвгения ГуцулЗадержание главы Гагаузии ГуцулСовет ЕвропыООНОБСЕМайя Санду
 
 
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