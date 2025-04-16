https://ria.ru/20250416/gagauziya-2011677338.html

Жители Гагаузии потребовали освобождения Гуцул

Жители Гагаузии потребовали освобождения Гуцул - РИА Новости, 16.04.2025

Жители Гагаузии потребовали освобождения Гуцул

Жители Гагаузии на акции протеста в Комрате потребовали от властей Молдавии восстановить полномочия автономии и освободить из-под домашнего ареста ее... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T20:14:00+03:00

2025-04-16T20:14:00+03:00

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КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Жители Гагаузии на акции протеста в Комрате потребовали от властей Молдавии восстановить полномочия автономии и освободить из-под домашнего ареста ее руководителя Евгению Гуцул, говорится в принятой резолюции.В среду около пяти тысяч человек собрались у здания Исполнительного комитета автономии, чтобы поддержать Гуцул. Среди них — депутаты местного парламента, члены гагаузского правительства и представители общественных организаций. Мероприятие завершилось принятием документа."Мы, жители АТО Гагаузия, собравшиеся на массовый митинг в связи с систематическим нарушением Кишиневом наших конституционных прав и особого правового статуса Гагаузии, заявляем о решительном протесте против антигагаузской политики центральных властей Республики Молдова. Требуем от центральных властей всех прав и полномочий АТО Гагаузия, немедленного освобождения из-под домашнего ареста башкана Евгении Гуцул", — говорится в резолюции.Согласно требованиям: Помимо этого, протестующие одобрили создание Комитета защиты автономии, представители которого должны обратиться к дипломатам, а также в ОБСЕ, ООН и Совет Европы с просьбой установить мониторинг за обстановкой и не допустить дальнейшего ущемления прав гагаузов.Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую руководство Молдавии впоследствии объявило антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении Гуцул в состав правительства, как того требует закон.Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.На этом фоне молдавские власти усилили давление на автономию. Так, в понедельник Конституционный суд страны лишил регион права назначать прокурора на своей территории. Таким образом, Народное cобрание Гагаузии исключили из процесса формирования региональной прокуратуры.

https://ria.ru/20250413/mid-2010964087.html

https://ria.ru/20250415/gagauziya-2011397191.html

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Митинг в поддержку Гуцул в столице Гагаузской автономии Комрате Массовый митинг в поддержку Гуцул и против давления со стороны официального Кишинева проходит в столице Гагаузской автономии Комрате, передает корреспондент РИА Новости. 2025-04-16T20:14 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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