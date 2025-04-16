В Гагаузии проходит митинг в поддержку Гуцул
В Гагаузии проходит митинг в поддержку Гуцул и против давления властей Молдавии
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КИШИНЕВ, 16 апр — РИА Новости. Массовый митинг в поддержку главы Гагаузии Евгении Гуцул и против давления со стороны молдавских властей проходит в столице автономии Комрате, передает корреспондент РИА Новости.
Местные жители собрались у здания Исполнительного комитета региона, чтобы поддержать Гуцул, находящуюся под домашним арестом. Среди них — депутаты местного парламента, члены гагаузского правительства и представители общественных организаций. Большинство из протестующих принесли с собой флаги автономии.
"Эту нестабильность сейчас на себе ощущают власти автономии, но позже она может коснуться и самих граждан. Нам важно сейчас объединиться и показать, что мы едины. Потому что это наша автономия, нам есть что отстаивать", — заявил начальник управления делами главы и Исполкома Гагаузии Иван Колиогло.
Он призвал жителей региона присоединяться к митингу и не оставаться равнодушными.
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Отношения между Кишиневом и Гагаузией обострились в 2023 году, после победы Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую руководство Молдавии впоследствии объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Инаугурацию нового руководителя региона не посетил ни один представитель центральных властей, а президент Майя Санду до сих пор не подписала указ о включении Гуцул в состав правительства, как того требует закон.
Политик выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев.
Двадцать пятого марта главу Гагаузии арестовали на 20 суток. Ей предъявили обвинения в нарушениях при финансировании партии "Шор", а также в управлении избирательным фондом на выборах в автономии в прошлом году. Она должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест сроком на 30 суток.
На этом фоне молдавские власти усилили давление на автономию. Так, в понедельник Конституционный суд страны лишил регион права назначать прокурора на своей территории. Таким образом, Народное cобрание Гагаузии исключили из процесса формирования региональной прокуратуры.
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