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ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Пятигорске - РИА Новости, 16.04.2025
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18:33 16.04.2025 (обновлено: 18:58 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/fsb-2011654958.html
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Пятигорске
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Пятигорске - РИА Новости, 16.04.2025
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Пятигорске
ФСБ показала видео задержания выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Пятигорске, тот признал, что понимает, за что его взяли. РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T18:33:00+03:00
2025-04-16T18:58:00+03:00
происшествия
пятигорск
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
россия
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Пятигорске, тот признал, что понимает, за что его взяли.Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске, который планировал уроженец одной из стран Центральной Азии, сообщили в ФСБ. Злоумышленник задержан, по месту его проживания обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью. По информации ФСБ, после проведения теракта преступник собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях.На видео показано, как задержанный готовится к преступлению, в том числе примеривается к канистре в хозяйственном магазине. Затем демонстрируются кадры его задержания сотрудниками ФСБ в жилом помещении."За что задержан, знаешь?" - спросил у лежащего на полу задержанного сотрудник ФСБ. В ответ раздалось короткое утвердительное мычание.Позже, в здании Службы на Кавминводах Управления ФСБ России по Ставропольскому краю, злоумышленник был более откровенным."Приехал на заработки в Пятигорск. В интернете познакомился с членами "Исламского государства"* вступил в ряды "Исламского государства", и по их указаниям планировал совершить теракт в одном из культурных центров города Пятигорска", - сказал задержанный.* Запрещенная в России международная террористическая организация.
https://ria.ru/20250416/agent-2011504856.html
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пятигорск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Кадры задержания выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Пятигорске
Кадры задержания выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Пятигорске
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происшествия, пятигорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ставропольский край
Происшествия, Пятигорск, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Россия, Ставропольский край
ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Пятигорске

ФСБ показала, как задержали готовившего теракт в досуговом центре в Пятигорске

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Пятигорске, тот признал, что понимает, за что его взяли.
Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске, который планировал уроженец одной из стран Центральной Азии, сообщили в ФСБ. Злоумышленник задержан, по месту его проживания обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью. По информации ФСБ, после проведения теракта преступник собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях.
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На видео показано, как задержанный готовится к преступлению, в том числе примеривается к канистре в хозяйственном магазине. Затем демонстрируются кадры его задержания сотрудниками ФСБ в жилом помещении.
"За что задержан, знаешь?" - спросил у лежащего на полу задержанного сотрудник ФСБ. В ответ раздалось короткое утвердительное мычание.
Позже, в здании Службы на Кавминводах Управления ФСБ России по Ставропольскому краю, злоумышленник был более откровенным.
"Приехал на заработки в Пятигорск. В интернете познакомился с членами "Исламского государства"* вступил в ряды "Исламского государства", и по их указаниям планировал совершить теракт в одном из культурных центров города Пятигорска", - сказал задержанный.
* Запрещенная в России международная террористическая организация.
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ПроисшествияПятигорскФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)РоссияСтавропольский край
 
 
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