https://ria.ru/20250416/fsb-2011654958.html

ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Пятигорске

ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Пятигорске - РИА Новости, 16.04.2025

ФСБ показала видео задержания мужчины, планировавшего теракт в Пятигорске

ФСБ показала видео задержания выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Пятигорске, тот признал, что понимает, за что его взяли. РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T18:33:00+03:00

2025-04-16T18:33:00+03:00

2025-04-16T18:58:00+03:00

происшествия

пятигорск

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

россия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ФСБ показала видео задержания выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Пятигорске, тот признал, что понимает, за что его взяли.Силовики предотвратили теракт в одном из досуговых центров в Пятигорске, который планировал уроженец одной из стран Центральной Азии, сообщили в ФСБ. Злоумышленник задержан, по месту его проживания обнаружены и изъяты бутылки с зажигательной смесью. По информации ФСБ, после проведения теракта преступник собирался выехать в Сирию для участия в боевых действиях.На видео показано, как задержанный готовится к преступлению, в том числе примеривается к канистре в хозяйственном магазине. Затем демонстрируются кадры его задержания сотрудниками ФСБ в жилом помещении."За что задержан, знаешь?" - спросил у лежащего на полу задержанного сотрудник ФСБ. В ответ раздалось короткое утвердительное мычание.Позже, в здании Службы на Кавминводах Управления ФСБ России по Ставропольскому краю, злоумышленник был более откровенным."Приехал на заработки в Пятигорск. В интернете познакомился с членами "Исламского государства"* вступил в ряды "Исламского государства", и по их указаниям планировал совершить теракт в одном из культурных центров города Пятигорска", - сказал задержанный.* Запрещенная в России международная террористическая организация.

https://ria.ru/20250416/agent-2011504856.html

https://ria.ru/20250414/peterburg-2011142186.html

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Кадры задержания выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Пятигорске Кадры задержания выходца из Центральной Азии, готовившего теракт в Пятигорске 2025-04-16T18:33 true PT1M20S

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происшествия, пятигорск, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), россия, ставропольский край