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"Остались только идеи". Макрона унизили свои же соратники - РИА Новости, 16.04.2025
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08:00 16.04.2025 (обновлено: 08:02 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/frantsiya-2011422431.html
"Остались только идеи". Макрона унизили свои же соратники
"Остались только идеи". Макрона унизили свои же соратники - РИА Новости, 16.04.2025
"Остались только идеи". Макрона унизили свои же соратники
Вторая экономика Евросоюза переживает стремительное падение. Франция не понимает, как решить накопившиеся проблемы, а политика Эммануэля Макрона оказалась... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T08:00:00+03:00
2025-04-16T08:02:00+03:00
франция
сша
париж
эммануэль макрон
франсуа байру
марин ле пен
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Вторая экономика Евросоюза переживает стремительное падение. Франция не понимает, как решить накопившиеся проблемы, а политика Эммануэля Макрона оказалась тупиковой, пишут СМИ. О последствиях для Елисейского дворца — в материале РИА Новости.Французский пациент"Единственный больной человек Европы" — такую оценку Пятой республике дал автор статьи в издании Le Point. За годы президентства Макрона страна столкнулась с деиндустриализацией и рекордным числом банкротств. Производительные силы в сравнении с 2019-м упали на шесть процентов, безработица выросла до восьми.Такие показатели стали итогом "упорного отрицания" Макроном внутреннего кризиса, а проблемы экономики оказались во многом связаны с политической нестабильностью."С тех пор как в июне 2024-го президент распустил Национальное собрание, Франция погрузилась в институциональный хаос: процесс принятия государственных решений парализован, а политическая жизнь оказалась в "непроницаемом пузыре", изолированном как от внешнего мира, так и от французского общества", — пишет автор Le Point Николя Бавере.Ситуацию могут усугубить таможенные пошлины США. По словам официального представителя Матиньона Софи Прима, от них, вероятно, пострадает порядка 28 тысяч французских компаний. Новая торговая война сократит экономический рост Франции на 0,3-0,5% ВВП."Мы готовы отреагировать", — бодрится Макрон. Он призвал национальные компании приостановить любые инвестиции в США, но, по данным Figaro, не все на это откликнутся. Во Франции такую позицию бизнеса назвали "унижением президента".Текущий бюджет республики предполагает жесткую экономию ради сокращения дефицита. В этом году Париж рассчитывает довести его до 4,6%. Также необходимо сократить госдолг, который превышает 3,3 триллиона евро — 113,7% ВВП. Государственные расходы планируется снизить на 40 миллиардов евро. А еще 20 миллиардов хотят получить от повышения налогов для крупного бизнеса и богатых граждан.Между мылом и едойУправляющий директор крупнейшей благотворительной ассоциации Dons Solidaires обеспокоен: "Восемь миллионов человек во Франции вынуждены выбирать — поесть или помыться".В последние годы уязвимость домохозяйств только растет. Согласно соцопросу Французского института общественного мнения (Lfop), четверть населения испытывает "хронические трудности с покрытием расходов". Выбор между мылом и едой стоит перед 17% французов.Почти половина граждан (47%) экономят на средствах личной гигиены. Из них 22% ограничивают потребление туалетной бумаги. Кроме того, 33% француженок стали меньше пользоваться косметикой. Почти каждый десятый отказывает себе либо в новой зубной щетке, либо в геле для душа.Оказалось, что в современной Франции самой уязвимой частью населения стала молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (35%). Около четверти малообеспеченных семей с маленькими детьми экономят на стиральных порошках, салфетках и подгузниках.Теперь понятно, почему поддержка нынешнего правительства продолжает падать. Рейтинг уже третьего за год премьера, Франсуа Байру, упал до 24%. Макрона поддерживают чуть больше — 26%. При этом не одобряют работу президента 70%.Прогнозируемые итоги президентских выборов 2027-го тоже не в пользу макронистов. По данным исследовательской компании Toluna Harris Interactive, Жордан Барделла, возглавляющий "Национальное объединение" (RN), возьмет большинство голосов, во втором туре он получит более 35%. Второе место, как прогнозируют, достанется кандидатам от "Республиканцев".Последствий не избежатьРади сокращения бюджетного дефицита власти готовы ударить и по богатым. Глава Минфина Франции Эрик Ломбар предложил сделать временный налог на зажиточных французов постоянным. Сейчас граждане с доходом свыше 250 тысяч евро в год на одного человека и от 500 тысяч евро для пары платят государству минимум 20%.Теперь республике опять грозит смена правительства."Если план в том, чтобы попросить французов снова затянуть пояса, не прибегая к экономии со стороны самого государства, не вставая на путь экономии с точки зрения иммиграции, уровня жизни государства и местных органов власти, естественно, мы выдвинем вотум недоверия", — заявил вице-президент RN Себастьян Шеню.Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин отмечает, что нынешнее правительство Франсуа Байру — по сути, техническое и не обладает необходимой политической поддержкой."Оно не может реализовывать реформистские планы по выправлению ситуации. У Макрона есть какие-то идеи, у премьера — тоже. Но без поддержки левой и правой оппозиции они не пройдут. Когда встают принципиальные вопросы, требуется согласие парламента", — подчеркивает политолог в беседе с РИА Новости.Франция будет испытывать экономические трудности, которые сейчас есть у других стран Евросоюза, и не более того, считает Топорнин. Торговая война с США, очевидно, ударит по французской экономике, но лишь спустя время. У Парижа, по крайней мере, есть "люфт" в три месяца, пока пошлины отложены. Впрочем, избежать сокращения социальных расходов в любом случае будет непросто.Во всем виновата бюрократияИнтерес французских СМИ к экономике Пятой республики связан с началом верстки бюджета на 2026-й, указывает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская."Экономить Франции нужно, но как сделать, чтобы и налоги не повышать, и социальные отчисления не урезать, никто не понимает. Виноват не только Макрон, ведь дефицит бюджета и госдолг существовали задолго до него. К слову, последний бездефицитный бюджет у Франции был в 1974-м. Часть перерасходов, за которые в парламенте предъявляли претензии к предыдущим кабинетам министров, вероятно, связаны с бюрократическим аппаратом. Его хотел сократить еще Николя Саркози, но сейчас трат стало только больше", — поясняет аналитик.Сокращение расходов на мигрантов, которого требуют Марин Ле Пен и RN, вряд ли покроет дефицит и госдолг. В свою очередь, левые предлагали отменить пенсионную реформу. Байру согласился выслушать альтернативы, но после сказал, что ничего менять не будет.Макрону импичмент пока не грозит. Однако судьба правительства в подвешенном состоянии. Не исключен вариант очередного роспуска парламента в июне. Политическое же будущее одного из главных оппозиционеров страны, Марин Ле Пен, остается неизвестным. Не факт, что апелляция изменит приговор в лучшую для нее сторону.
https://ria.ru/20250401/makron-2008481557.html
https://ria.ru/20250410/makron-2010308526.html
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франция, сша, париж, эммануэль макрон, франсуа байру, марин ле пен
Франция, США, Париж, Эммануэль Макрон, Франсуа Байру, Марин Ле Пен
"Остались только идеи". Макрона унизили свои же соратники

Ifop: каждый пятый француз ограничивает себя в туалетной бумаге ради экономии

© AP Photo / Mohammed BadraПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© AP Photo / Mohammed Badra
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. Вторая экономика Евросоюза переживает стремительное падение. Франция не понимает, как решить накопившиеся проблемы, а политика Эммануэля Макрона оказалась тупиковой, пишут СМИ. О последствиях для Елисейского дворца — в материале РИА Новости.

Французский пациент

"Единственный больной человек Европы" — такую оценку Пятой республике дал автор статьи в издании Le Point. За годы президентства Макрона страна столкнулась с деиндустриализацией и рекордным числом банкротств. Производительные силы в сравнении с 2019-м упали на шесть процентов, безработица выросла до восьми.
© РИА Новости / Флоренс Галле | Перейти в медиабанкМусор в районе Шато-Руж в Париже
Мусор в районе Шато-Руж в Париже - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Флоренс Галле
Перейти в медиабанк
Мусор в районе Шато-Руж в Париже
Такие показатели стали итогом "упорного отрицания" Макроном внутреннего кризиса, а проблемы экономики оказались во многом связаны с политической нестабильностью.
"С тех пор как в июне 2024-го президент распустил Национальное собрание, Франция погрузилась в институциональный хаос: процесс принятия государственных решений парализован, а политическая жизнь оказалась в "непроницаемом пузыре", изолированном как от внешнего мира, так и от французского общества", — пишет автор Le Point Николя Бавере.
Ситуацию могут усугубить таможенные пошлины США. По словам официального представителя Матиньона Софи Прима, от них, вероятно, пострадает порядка 28 тысяч французских компаний. Новая торговая война сократит экономический рост Франции на 0,3-0,5% ВВП.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
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"Мы готовы отреагировать", — бодрится Макрон. Он призвал национальные компании приостановить любые инвестиции в США, но, по данным Figaro, не все на это откликнутся. Во Франции такую позицию бизнеса назвали "унижением президента".
Текущий бюджет республики предполагает жесткую экономию ради сокращения дефицита. В этом году Париж рассчитывает довести его до 4,6%. Также необходимо сократить госдолг, который превышает 3,3 триллиона евро — 113,7% ВВП. Государственные расходы планируется снизить на 40 миллиардов евро. А еще 20 миллиардов хотят получить от повышения налогов для крупного бизнеса и богатых граждан.
© РИА Новости / Владимир Добровольский, Даниил НизамутдиновМонеты евро Франции
Монеты евро Франции, архивное фото - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© РИА Новости / Владимир Добровольский, Даниил Низамутдинов
Монеты евро Франции. Архивное фото

Между мылом и едой

Управляющий директор крупнейшей благотворительной ассоциации Dons Solidaires обеспокоен: "Восемь миллионов человек во Франции вынуждены выбирать — поесть или помыться".
В последние годы уязвимость домохозяйств только растет. Согласно соцопросу Французского института общественного мнения (Lfop), четверть населения испытывает "хронические трудности с покрытием расходов". Выбор между мылом и едой стоит перед 17% французов.
Почти половина граждан (47%) экономят на средствах личной гигиены. Из них 22% ограничивают потребление туалетной бумаги. Кроме того, 33% француженок стали меньше пользоваться косметикой. Почти каждый десятый отказывает себе либо в новой зубной щетке, либо в геле для душа.
© Pixabay / jackmac34 Марсельское мыло
Марсельское мыло - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© Pixabay / jackmac34
Марсельское мыло
Оказалось, что в современной Франции самой уязвимой частью населения стала молодежь в возрасте от 18 до 34 лет (35%). Около четверти малообеспеченных семей с маленькими детьми экономят на стиральных порошках, салфетках и подгузниках.
Теперь понятно, почему поддержка нынешнего правительства продолжает падать. Рейтинг уже третьего за год премьера, Франсуа Байру, упал до 24%. Макрона поддерживают чуть больше — 26%. При этом не одобряют работу президента 70%.
Прогнозируемые итоги президентских выборов 2027-го тоже не в пользу макронистов. По данным исследовательской компании Toluna Harris Interactive, Жордан Барделла, возглавляющий "Национальное объединение" (RN), возьмет большинство голосов, во втором туре он получит более 35%. Второе место, как прогнозируют, достанется кандидатам от "Республиканцев".
© AP Photo / Lewis JolyЖордан Барделла
Жордан Барделла - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Жордан Барделла

Последствий не избежать

Ради сокращения бюджетного дефицита власти готовы ударить и по богатым. Глава Минфина Франции Эрик Ломбар предложил сделать временный налог на зажиточных французов постоянным. Сейчас граждане с доходом свыше 250 тысяч евро в год на одного человека и от 500 тысяч евро для пары платят государству минимум 20%.
Теперь республике опять грозит смена правительства.
"Если план в том, чтобы попросить французов снова затянуть пояса, не прибегая к экономии со стороны самого государства, не вставая на путь экономии с точки зрения иммиграции, уровня жизни государства и местных органов власти, естественно, мы выдвинем вотум недоверия", — заявил вице-президент RN Себастьян Шеню.
Доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин отмечает, что нынешнее правительство Франсуа Байру — по сути, техническое и не обладает необходимой политической поддержкой.
© AP Photo / Ludovic MarinПремьер-министр Франции Франсуа Байру
Премьер-министр Франции Франсуа Байру - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Ludovic Marin
Премьер-министр Франции Франсуа Байру
"Оно не может реализовывать реформистские планы по выправлению ситуации. У Макрона есть какие-то идеи, у премьера — тоже. Но без поддержки левой и правой оппозиции они не пройдут. Когда встают принципиальные вопросы, требуется согласие парламента", — подчеркивает политолог в беседе с РИА Новости.
Франция будет испытывать экономические трудности, которые сейчас есть у других стран Евросоюза, и не более того, считает Топорнин. Торговая война с США, очевидно, ударит по французской экономике, но лишь спустя время. У Парижа, по крайней мере, есть "люфт" в три месяца, пока пошлины отложены. Впрочем, избежать сокращения социальных расходов в любом случае будет непросто.

Во всем виновата бюрократия

Интерес французских СМИ к экономике Пятой республики связан с началом верстки бюджета на 2026-й, указывает старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Арина Преображенская.
© AP Photo / Lewis JolyМарин Ле Пен
Марин Ле Пен - РИА Новости, 1920, 15.04.2025
© AP Photo / Lewis Joly
Марин Ле Пен
"Экономить Франции нужно, но как сделать, чтобы и налоги не повышать, и социальные отчисления не урезать, никто не понимает. Виноват не только Макрон, ведь дефицит бюджета и госдолг существовали задолго до него. К слову, последний бездефицитный бюджет у Франции был в 1974-м. Часть перерасходов, за которые в парламенте предъявляли претензии к предыдущим кабинетам министров, вероятно, связаны с бюрократическим аппаратом. Его хотел сократить еще Николя Саркози, но сейчас трат стало только больше", — поясняет аналитик.
Сокращение расходов на мигрантов, которого требуют Марин Ле Пен и RN, вряд ли покроет дефицит и госдолг. В свою очередь, левые предлагали отменить пенсионную реформу. Байру согласился выслушать альтернативы, но после сказал, что ничего менять не будет.
Макрону импичмент пока не грозит. Однако судьба правительства в подвешенном состоянии. Не исключен вариант очередного роспуска парламента в июне. Политическое же будущее одного из главных оппозиционеров страны, Марин Ле Пен, остается неизвестным. Не факт, что апелляция изменит приговор в лучшую для нее сторону.
Президент Франции Эммануэль Макрон и его жена Брижит покидают избирательный участок - РИА Новости, 1920, 10.04.2025
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