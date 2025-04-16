https://ria.ru/20250416/fontan-2012737380.html

Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы

Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы - РИА Новости, 22.04.2025

Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы

Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.04.2025

2025-04-16T15:44:00+03:00

2025-04-16T15:44:00+03:00

2025-04-22T14:38:00+03:00

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

вднх

фонтаны

городское хозяйство москвы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941797532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e78eae5f36b659ef1f11e9be9521acdb.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промываем фонтан "Каменный цветок" после зимы. Сооружение состоит из множества декоративных элементов. Центральное место занимает чаша в виде цветка, который распускается среди самоцветов. На гранитных постаментах фонтана, украшенных чугунными волютами, установлены 16 бронзовых натюрмортов с дарами природы союзных республик. В большой чаше расположены малые фонтаны в виде чугунных осетров и бронзовых гусей", - говорится в сообщении. Отмечается, что уникальное сооружение требует бережного ухода и промывается исключительно вручную. "Бронзовые и чугунные элементы и мозаики из смальты очищаем мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности промываем с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством", - добавляется в сообщении. Уточняется, что перед запуском будет тщательно проверено техническое состояние сооружения, все конструкции в подземном коллекторе, гидравлику, насосное оборудование, струеобразующие элементы.

https://ria.ru/20250421/moskva-2012584834.html

https://ria.ru/20250422/sazhentsy-2012705651.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, вднх, фонтаны, городское хозяйство москвы