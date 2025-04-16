https://ria.ru/20250416/fontan-2012737380.html
Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы
Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы - РИА Новости, 22.04.2025
Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы
Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-16T15:44:00+03:00
2025-04-16T15:44:00+03:00
2025-04-22T14:38:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промываем фонтан "Каменный цветок" после зимы. Сооружение состоит из множества декоративных элементов. Центральное место занимает чаша в виде цветка, который распускается среди самоцветов. На гранитных постаментах фонтана, украшенных чугунными волютами, установлены 16 бронзовых натюрмортов с дарами природы союзных республик. В большой чаше расположены малые фонтаны в виде чугунных осетров и бронзовых гусей", - говорится в сообщении. Отмечается, что уникальное сооружение требует бережного ухода и промывается исключительно вручную. "Бронзовые и чугунные элементы и мозаики из смальты очищаем мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности промываем с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством", - добавляется в сообщении. Уточняется, что перед запуском будет тщательно проверено техническое состояние сооружения, все конструкции в подземном коллекторе, гидравлику, насосное оборудование, струеобразующие элементы.
https://ria.ru/20250421/moskva-2012584834.html
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РИА Новости
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москва, вднх, фонтаны, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ВДНХ, Фонтаны, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Промываем фонтан "Каменный цветок" после зимы. Сооружение состоит из множества декоративных элементов. Центральное место занимает чаша в виде цветка, который распускается среди самоцветов. На гранитных постаментах фонтана, украшенных чугунными волютами, установлены 16 бронзовых натюрмортов с дарами природы союзных республик. В большой чаше расположены малые фонтаны в виде чугунных осетров и бронзовых гусей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что уникальное сооружение требует бережного ухода и промывается исключительно вручную.
"Бронзовые и чугунные элементы и мозаики из смальты очищаем мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности промываем с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что перед запуском будет тщательно проверено техническое состояние сооружения, все конструкции в подземном коллекторе, гидравлику, насосное оборудование, струеобразующие элементы.