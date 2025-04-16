Рейтинг@Mail.ru
Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы - РИА Новости, 22.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:44 16.04.2025 (обновлено: 14:38 22.04.2025)
https://ria.ru/20250416/fontan-2012737380.html
Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы
Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы - РИА Новости, 22.04.2025
Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы
Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 22.04.2025
2025-04-16T15:44:00+03:00
2025-04-22T14:38:00+03:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
вднх
фонтаны
городское хозяйство москвы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941797532_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e78eae5f36b659ef1f11e9be9521acdb.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. "Промываем фонтан "Каменный цветок" после зимы. Сооружение состоит из множества декоративных элементов. Центральное место занимает чаша в виде цветка, который распускается среди самоцветов. На гранитных постаментах фонтана, украшенных чугунными волютами, установлены 16 бронзовых натюрмортов с дарами природы союзных республик. В большой чаше расположены малые фонтаны в виде чугунных осетров и бронзовых гусей", - говорится в сообщении. Отмечается, что уникальное сооружение требует бережного ухода и промывается исключительно вручную. "Бронзовые и чугунные элементы и мозаики из смальты очищаем мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности промываем с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством", - добавляется в сообщении. Уточняется, что перед запуском будет тщательно проверено техническое состояние сооружения, все конструкции в подземном коллекторе, гидравлику, насосное оборудование, струеобразующие элементы.
https://ria.ru/20250421/moskva-2012584834.html
https://ria.ru/20250422/sazhentsy-2012705651.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/17/1941797532_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3e3e3bceaea0dbaab4d0b0a1fa5ee29c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, вднх, фонтаны, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, ВДНХ, Фонтаны, Городское хозяйство Москвы

Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы

© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства МосквыПромывка фонтана "Каменный цветок"
Промывка фонтана Каменный цветок - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы
Промывка фонтана "Каменный цветок"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Фонтан "Каменный цветок" в Москве промоют после зимы, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"Промываем фонтан "Каменный цветок" после зимы. Сооружение состоит из множества декоративных элементов. Центральное место занимает чаша в виде цветка, который распускается среди самоцветов. На гранитных постаментах фонтана, украшенных чугунными волютами, установлены 16 бронзовых натюрмортов с дарами природы союзных республик. В большой чаше расположены малые фонтаны в виде чугунных осетров и бронзовых гусей", - говорится в сообщении.
Мытье дороги в Москве - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
Дороги и тротуары в Москве промыли со специальным шампунем
Вчера, 18:25
Отмечается, что уникальное сооружение требует бережного ухода и промывается исключительно вручную.
"Бронзовые и чугунные элементы и мозаики из смальты очищаем мягкими кистями с применением раствора лимонной кислоты. Гранитные поверхности промываем с помощью аппаратов высокого давления нейтральным моющим средством", - добавляется в сообщении.
Уточняется, что перед запуском будет тщательно проверено техническое состояние сооружения, все конструкции в подземном коллекторе, гидравлику, насосное оборудование, струеобразующие элементы.
Сотрудники городской службы высаживают виолу - РИА Новости, 1920, 22.04.2025
Более 4,2 млн саженцев виолы украсят столичные цветники
12:29
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваВДНХФонтаныГородское хозяйство Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала