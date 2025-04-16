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Фицо призвал Европу восстановить транзит газа через Украину - РИА Новости, 16.04.2025
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17:01 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/fitso-2011623781.html
Фицо призвал Европу восстановить транзит газа через Украину
Фицо призвал Европу восстановить транзит газа через Украину - РИА Новости, 16.04.2025
Фицо призвал Европу восстановить транзит газа через Украину
Европа должна вернуться к мысли о восстановлении транзита газа через Украину, поскольку от этого зависит ее конкурентоспособность, заявил премьер-министр... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:01:00+03:00
2025-04-16T17:01:00+03:00
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БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Европа должна вернуться к мысли о восстановлении транзита газа через Украину, поскольку от этого зависит ее конкурентоспособность, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. "В интересах всей Европы вернуться к мысли о восстановлении тока газа с востока на запад", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии в Загребе Андреем Пленковичем, где словацкий премьер в среду находится с визитом. Он поблагодарил премьера Хорватии за предложение о сотрудничестве в области энергетики. "Я попросил господина премьера поддержать амбицию Словакии восстановить транзит газа через Украину. Напомню еще раз то, что это мнение не только Словакии, многие западные фирмы говорят о том, что пока не будет восстановлена подача газа с востока на запад, мы не сможем быть конкурентоспособными", - заключил Фицо. Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на запад. Премьер Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы. По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро. "Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
https://ria.ru/20250112/tranzit-1993347990.html
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украина, словакия, европа, роберт фицо, андрей пленкович, евросоюз, газпром, в мире
Украина, Словакия, Европа, Роберт Фицо, Андрей Пленкович, Евросоюз, Газпром, В мире
Фицо призвал Европу восстановить транзит газа через Украину

Фицо: Европа должна вернуться к идее восстановления транзита газа через Украину

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / POOL
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Роберт Фицо. Архивное фото
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БРАТИСЛАВА, 16 апр - РИА Новости. Европа должна вернуться к мысли о восстановлении транзита газа через Украину, поскольку от этого зависит ее конкурентоспособность, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.
"В интересах всей Европы вернуться к мысли о восстановлении тока газа с востока на запад", - сказал Фицо на совместной пресс-конференции с премьер-министром Хорватии в Загребе Андреем Пленковичем, где словацкий премьер в среду находится с визитом.
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Он поблагодарил премьера Хорватии за предложение о сотрудничестве в области энергетики.
"Я попросил господина премьера поддержать амбицию Словакии восстановить транзит газа через Украину. Напомню еще раз то, что это мнение не только Словакии, многие западные фирмы говорят о том, что пока не будет восстановлена подача газа с востока на запад, мы не сможем быть конкурентоспособными", - заключил Фицо.
Словацкие власти ранее неоднократно заявляли, что хотят сохранить возможность транспортировать по своей территории газ, поступающий с Украины, дальше на запад. Премьер Фицо говорил, что республика выступает за восстановление транзита газа через Украину, в противном случае потери стране должны быть компенсированы.
По его словам, ущерб для Словакии от потери возможности заниматься транзитом газа в другие страны ЕС ежегодно будет составлять порядка 500 миллионов евро. Фицо отмечал, что Словакия также потеряет 1 миллиард евро на более высоких ценах на газ, а весь Европейский союз за эту "авантюру" с остановкой транзита газа через Украину заплатит около 70 миллиардов евро.
"Газпром" 1 января сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК "Нафтогаз Украины" с 08.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
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