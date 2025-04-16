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ФАДН выявило более 35 тысяч негативных информационных поводов в 2024 году

ФАДН выявило более 35 тысяч негативных информационных поводов в 2024 году - РИА Новости, 16.04.2025

ФАДН выявило более 35 тысяч негативных информационных поводов в 2024 году

Ситуационный центр Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России выявил свыше 35 тысяч негативных информационных поводов во всех регионах страны РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:58:00+03:00

2025-04-16T16:58:00+03:00

2025-04-16T16:58:00+03:00

россия

игорь баринов

федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)

общество

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ситуационный центр Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России выявил свыше 35 тысяч негативных информационных поводов во всех регионах страны в 2024 году, из них почти 45% тиражировались из-за рубежа, сообщил руководитель агентства Игорь Баринов. "По данным ситуационного центра (ФАДН - ред.), системой мониторинга в 2024 году выявлено свыше 35 тысяч негативных информационных поводов во всех регионах страны, из них почти 45% тиражировались из-за рубежа. Рост в 16 раз (по сравнению - ред.) с периодом до начала СВО", - сказал Баринов на заседании итоговой коллегии ФАДН. По его словам, наибольшее информационное давление испытывают субъекты Центрального, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. "В 2024 году благодаря нашим слаженным действиям с регионами и силовым блоком предотвращена эскалация большинства потенциальных конфликтных ситуаций, возбуждено 170 уголовных дел, 25 административных", - добавил глава ФАДН. Он подчеркнул, что ежегодно система мониторинга отслеживает порядка семи миллионов информационных сообщений более чем с 300 тысяч источников.

https://ria.ru/20250322/fadn-2006698758.html

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россия, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), общество