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ФАДН выявило более 35 тысяч негативных информационных поводов в 2024 году - РИА Новости, 16.04.2025
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16:58 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/fadn-2011622864.html
ФАДН выявило более 35 тысяч негативных информационных поводов в 2024 году
ФАДН выявило более 35 тысяч негативных информационных поводов в 2024 году - РИА Новости, 16.04.2025
ФАДН выявило более 35 тысяч негативных информационных поводов в 2024 году
Ситуационный центр Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России выявил свыше 35 тысяч негативных информационных поводов во всех регионах страны РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:58:00+03:00
2025-04-16T16:58:00+03:00
россия
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
общество
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ситуационный центр Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России выявил свыше 35 тысяч негативных информационных поводов во всех регионах страны в 2024 году, из них почти 45% тиражировались из-за рубежа, сообщил руководитель агентства Игорь Баринов. "По данным ситуационного центра (ФАДН - ред.), системой мониторинга в 2024 году выявлено свыше 35 тысяч негативных информационных поводов во всех регионах страны, из них почти 45% тиражировались из-за рубежа. Рост в 16 раз (по сравнению - ред.) с периодом до начала СВО", - сказал Баринов на заседании итоговой коллегии ФАДН. По его словам, наибольшее информационное давление испытывают субъекты Центрального, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. "В 2024 году благодаря нашим слаженным действиям с регионами и силовым блоком предотвращена эскалация большинства потенциальных конфликтных ситуаций, возбуждено 170 уголовных дел, 25 административных", - добавил глава ФАДН. Он подчеркнул, что ежегодно система мониторинга отслеживает порядка семи миллионов информационных сообщений более чем с 300 тысяч источников.
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россия, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), общество
Россия, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Общество
ФАДН выявило более 35 тысяч негативных информационных поводов в 2024 году

ФАДН: около 45% негативных инфоповодов в 2024 году тиражировалась из-за рубежа

© Федеральное агентство по делам национальностейРуководитель ФАДН России Игорь Баринов
Руководитель ФАДН России Игорь Баринов - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Федеральное агентство по делам национальностей
Руководитель ФАДН России Игорь Баринов. Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ситуационный центр Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России выявил свыше 35 тысяч негативных информационных поводов во всех регионах страны в 2024 году, из них почти 45% тиражировались из-за рубежа, сообщил руководитель агентства Игорь Баринов.
"По данным ситуационного центра (ФАДН - ред.), системой мониторинга в 2024 году выявлено свыше 35 тысяч негативных информационных поводов во всех регионах страны, из них почти 45% тиражировались из-за рубежа. Рост в 16 раз (по сравнению - ред.) с периодом до начала СВО", - сказал Баринов на заседании итоговой коллегии ФАДН.
По его словам, наибольшее информационное давление испытывают субъекты Центрального, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.
"В 2024 году благодаря нашим слаженным действиям с регионами и силовым блоком предотвращена эскалация большинства потенциальных конфликтных ситуаций, возбуждено 170 уголовных дел, 25 административных", - добавил глава ФАДН.
Он подчеркнул, что ежегодно система мониторинга отслеживает порядка семи миллионов информационных сообщений более чем с 300 тысяч источников.
Руководитель Федерального агентства по делам национальностей РФ Игорь Баринов - РИА Новости, 1920, 22.03.2025
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