https://ria.ru/20250416/fadn-2011622864.html
ФАДН выявило более 35 тысяч негативных информационных поводов в 2024 году
ФАДН выявило более 35 тысяч негативных информационных поводов в 2024 году - РИА Новости, 16.04.2025
ФАДН выявило более 35 тысяч негативных информационных поводов в 2024 году
Ситуационный центр Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России выявил свыше 35 тысяч негативных информационных поводов во всех регионах страны РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T16:58:00+03:00
2025-04-16T16:58:00+03:00
2025-04-16T16:58:00+03:00
россия
игорь баринов
федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064385_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_00f6e2baff09c43e66e4dc83e4a273c3.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ситуационный центр Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России выявил свыше 35 тысяч негативных информационных поводов во всех регионах страны в 2024 году, из них почти 45% тиражировались из-за рубежа, сообщил руководитель агентства Игорь Баринов. "По данным ситуационного центра (ФАДН - ред.), системой мониторинга в 2024 году выявлено свыше 35 тысяч негативных информационных поводов во всех регионах страны, из них почти 45% тиражировались из-за рубежа. Рост в 16 раз (по сравнению - ред.) с периодом до начала СВО", - сказал Баринов на заседании итоговой коллегии ФАДН. По его словам, наибольшее информационное давление испытывают субъекты Центрального, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов. "В 2024 году благодаря нашим слаженным действиям с регионами и силовым блоком предотвращена эскалация большинства потенциальных конфликтных ситуаций, возбуждено 170 уголовных дел, 25 административных", - добавил глава ФАДН. Он подчеркнул, что ежегодно система мониторинга отслеживает порядка семи миллионов информационных сообщений более чем с 300 тысяч источников.
https://ria.ru/20250322/fadn-2006698758.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/19/1874064385_181:0:1620:1079_1920x0_80_0_0_c82407f3b38b6b31eb0e2c1ca755e245.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, игорь баринов, федеральное агентство по делам национальностей (фадн россии), общество
Россия, Игорь Баринов, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России), Общество
ФАДН выявило более 35 тысяч негативных информационных поводов в 2024 году
ФАДН: около 45% негативных инфоповодов в 2024 году тиражировалась из-за рубежа
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ситуационный центр Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) России выявил свыше 35 тысяч негативных информационных поводов во всех регионах страны в 2024 году, из них почти 45% тиражировались из-за рубежа, сообщил руководитель агентства Игорь Баринов.
"По данным ситуационного центра (ФАДН
- ред.), системой мониторинга в 2024 году выявлено свыше 35 тысяч негативных информационных поводов во всех регионах страны, из них почти 45% тиражировались из-за рубежа. Рост в 16 раз (по сравнению - ред.) с периодом до начала СВО", - сказал Баринов
на заседании итоговой коллегии ФАДН.
По его словам, наибольшее информационное давление испытывают субъекты Центрального, Северо-Кавказского и Приволжского федеральных округов.
"В 2024 году благодаря нашим слаженным действиям с регионами и силовым блоком предотвращена эскалация большинства потенциальных конфликтных ситуаций, возбуждено 170 уголовных дел, 25 административных", - добавил глава ФАДН.
Он подчеркнул, что ежегодно система мониторинга отслеживает порядка семи миллионов информационных сообщений более чем с 300 тысяч источников.