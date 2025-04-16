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В ЕК прокомментировали намерение Фицо посетить Парад Победы в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
14:03 16.04.2025 (обновлено: 14:04 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/evrosoyuz-2011570161.html
В ЕК прокомментировали намерение Фицо посетить Парад Победы в Москве
В ЕК прокомментировали намерение Фицо посетить Парад Победы в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
В ЕК прокомментировали намерение Фицо посетить Парад Победы в Москве
Еврокомиссия (ЕК) не имеет права наказывать глав государств и правительств стран Евросоюза, заявила официальный представитель ЕК Ариана Подеста, комментируя... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:03:00+03:00
2025-04-16T14:04:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
в мире
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кайя каллас
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БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не имеет права наказывать глав государств и правительств стран Евросоюза, заявила официальный представитель ЕК Ариана Подеста, комментируя намерение премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Парад Победы 9 мая в Москве. "Еврокомиссия не может наказывать глав государств и правительств", - сказала европейский представитель на брифинге в Брюсселе. Фицо сообщил, что примет участие в Параде 9 мая в Москве, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
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в мире, москва, словакия, брюссель, роберт фицо, кайя каллас, еврокомиссия, евросоюз, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, В мире, Москва, Словакия, Брюссель, Роберт Фицо, Кайя Каллас, Еврокомиссия, Евросоюз, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
В ЕК прокомментировали намерение Фицо посетить Парад Победы в Москве

Подеста: ЕК не имеет права наказывать глав государств и правительств стран ЕС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не имеет права наказывать глав государств и правительств стран Евросоюза, заявила официальный представитель ЕК Ариана Подеста, комментируя намерение премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Парад Победы 9 мая в Москве.
«
"Еврокомиссия не может наказывать глав государств и правительств", - сказала европейский представитель на брифинге в Брюсселе.
Фицо сообщил, что примет участие в Параде 9 мая в Москве, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВ миреМоскваСловакияБрюссельРоберт ФицоКайя КалласЕврокомиссияЕвросоюз80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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