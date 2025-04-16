https://ria.ru/20250416/evrosoyuz-2011570161.html
В ЕК прокомментировали намерение Фицо посетить Парад Победы в Москве
В ЕК прокомментировали намерение Фицо посетить Парад Победы в Москве - РИА Новости, 16.04.2025
В ЕК прокомментировали намерение Фицо посетить Парад Победы в Москве
Еврокомиссия (ЕК) не имеет права наказывать глав государств и правительств стран Евросоюза, заявила официальный представитель ЕК Ариана Подеста, комментируя... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T14:03:00+03:00
2025-04-16T14:03:00+03:00
2025-04-16T14:04:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) не имеет права наказывать глав государств и правительств стран Евросоюза, заявила официальный представитель ЕК Ариана Подеста, комментируя намерение премьер-министра Словакии Роберта Фицо посетить Парад Победы 9 мая в Москве. "Еврокомиссия не может наказывать глав государств и правительств", - сказала европейский представитель на брифинге в Брюсселе. Фицо сообщил, что примет участие в Параде 9 мая в Москве, подчеркнув, что никто ему не может это запретить. Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Евросоюз довел до стран — кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в Параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было отмечено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
https://ria.ru/20250416/istoriya-2011414889.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В ЕК прокомментировали намерение Фицо посетить Парад Победы в Москве
Подеста: ЕК не имеет права наказывать глав государств и правительств стран ЕС