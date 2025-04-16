https://ria.ru/20250416/evropa-2011419721.html

Перевооружение Европы: потенциалы имеют значение

Перевооружение Европы: потенциалы имеют значение - РИА Новости, 16.04.2025

Перевооружение Европы: потенциалы имеют значение

В годы холодной войны обе стороны исходили из того, что имеют значение не намерения, а потенциалы. Поэтому их сокращали, в том числе обычные вооруженные силы и... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T08:00:00+03:00

2025-04-16T08:00:00+03:00

2025-04-16T08:01:00+03:00

аналитика

россия

европа

украина

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011442781_0:0:1536:864_1920x0_80_0_0_b9fa1f9173b9cbe4f3f4bb8ae4037798.jpg

В годы холодной войны обе стороны исходили из того, что имеют значение не намерения, а потенциалы. Поэтому их сокращали, в том числе обычные вооруженные силы и вооружения в Европе. Украинский кризис, спровоцированный Западом в надежде на блицкриг перевооруженных ВСУ, мотивированных агрессивной националистической идеологией, которая отсылает напрямую к нацизму, выявил, кто есть кто по части силовых потенциалов в Европе и шире — в Евро-Атлантике.Эта сверка с реальностью лишь показала, что Россию не победить. Мы в очередной раз продемонстрировали свою способность "запрягать" по ходу конфликта и огромный мобилизационный потенциал, в том числе экономический. Поэтому и просчет западных элит был двойным — недооценка России и переоценка собственных возможностей, включая ВПК и общее состояние экономики.Хваленая западная техника себя дискредитировала, что в полной мере относится к ее адаптационному ресурсу: не для войны, а для распила оборонных бюджетов! Но главный просчет состоит в том, что, понадеявшись на Киев и его заверения ("Зроблим!"), а также на свое санкционное давление, Запад был не готов к прямому противостоянию с Россией — ни в рамках НАТО, ни по линии США или "коалиции желающих". А именно в этом состоит конечный аргумент — то, что американцы называют bottom line.И теперь, когда между Вашингтоном и Москвой забрезжило "начало новой дружбы", если цитировать из знаменитой "Касабланки", Европа с ее элитами попросту провисла. Для Трампа это — "война Байдена и Зеленского", что, надо полагать, подкреплено документами прежней администрации, но для европейских членов НАТО это была и есть их война. Из этого, мягко говоря, сложного положения Брюссель и предложил выходить на путях "перевооружения Европы", параллельно продолжая оказывать военную поддержку Киеву, уже в твердой уверенности, что разберутся без них.Дабы доказать свою принципиальность в подходе к украинскому конфликту, "не потерять лицо" и подчеркнуть серьезность опасений, что "Путин не остановится на Украине", Урсула фон дер Ляйен подготовила план "Перевооружить Европу". Насколько он реален и чем грозит безопасности России?Предполагается затратить на подъем ВПК и закупку вооружений в ближайшие пять лет, чтобы находиться "в сильной оборонительной позиции не позже 2030 года" (сроки предполагаемой "российской агрессии"), 800 миллиардов евро, большую часть из которых — 650 миллиардов — страны-члены должны взять в долг индивидуально на заемных рынках, остальные 150 миллиардов могут быть взяты коллективно ЕС на совместные проекты (так дешевле для слабых экономик). Перевооружаться в долг — это чтобы не сокращать расходы на другие нужды, прежде всего социальные, что окончательно разорвало бы послевоенный "общественный договор" в Европе.Соответственно, Еврокомиссия будет рассматривать расходы на оборону — предполагается, что они возрастут на 1,5% ВВП для всего Евросоюза, как "неотложные", что изымает их из требований маастрихтского Пакта стабильности и роста не превышать бюджетный дефицит в три процента ВВП, а размеры госдолга — в 60% ВВП. Расследования по части таких нарушений уже ведутся в отношении восьми стран — от Бельгии до Италии. Задействуются и регулярные фонды ЕС, включая семилетний (2021-2027 годы) бюджет, в котором появился раздел пятый "Безопасность и оборона" с 16,4 миллиарда евро. Уже не говоря о том, что для военной помощи Украине используются — весьма цинично даже по европейским меркам! — средства "Европейского фонда мира" (что это за мир, судить европейскому электорату).В итоге все эти планы довольно проблематичны, поскольку исходят из ложных посылов, в которые, кстати, не верит администрация Трампа. Хотя американские фонды и предприятия ВПК не прочь поучаствовать в разделе средств, которые еще предстоит занять другим, что увеличит долговую нагрузку на ЕС и его членов (в среднем госдолг уже на уровне 100% — правда, меньше, чем в США и Японии). Предстоит принимать индивидуальные решения, что не везде будет просто. Для кого-то, не исключено, будет проще ввести воинскую повинность, для других — наоборот. Будет и масса иных проблем, включая обязательства покупать американские вооружения в рамках НАТО (как соотносятся оборона блока и оборона ЕС, еще только предстоит выяснить).Но вот что в Европе совсем не хотят замечать — в любом урегулировании на Украине Москва будет требовать гарантий своей безопасности на западном направлении, и, надо полагать, поэтому Трамп на днях заявил, что Европа тоже будет находиться за столом переговоров. "Соскочить" с крючка урегулирования у них не получится, будь то членство в НАТО или в Евросоюзе. И Россия будет вправе требовать, чтобы их коллективные потенциалы не создавали нам угрозу, пусть даже в форме планов, реализация которых может вызывать сомнения.И это в дополнение к тому, что урегулирование будет исключать любое иностранное военное присутствие на Украине, которая вернется в свой нейтральный статус, из которого исходил и столь широко цитируемый в Киеве Будапештский меморандум. Он, кстати, не имел характера договора и принимался именно по требованию американской стороны, для которой нераспространение ОМУ — абсолютная ценность.А вот что до Киева и его друзей в Европе на данном этапе, уже на опыте срыва ими Минских соглашений 2015 года, им было бы неплохо в порядке подготовки к переговорам обновить свои знания в области международного права, включая такие его принципы, как "договоры должны соблюдаться" и важность "неизменности обстоятельств", в которых они заключаются. Только на этой основе и на основе материальных гарантий нашей безопасности и удастся нам договориться на этот раз. И никак иначе!

https://ria.ru/20250414/europe-2011165226.html

https://ria.ru/20250414/lavrov-2011255534.html

https://ria.ru/20250414/peskov-2011153889.html

россия

европа

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Александр Яковенко https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_608:0:2656:2048_100x100_80_0_0_ff0127921b752311e17877b40bc7f717.jpg

Александр Яковенко https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_608:0:2656:2048_100x100_80_0_0_ff0127921b752311e17877b40bc7f717.jpg

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александр Яковенко https://cdnn21.img.ria.ru/images/151860/21/1518602178_608:0:2656:2048_100x100_80_0_0_ff0127921b752311e17877b40bc7f717.jpg

аналитика, россия, европа, украина, в мире