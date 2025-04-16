https://ria.ru/20250416/ekstremist-2011625029.html

Россиян, осужденных за диверсию под Москвой, внесли в перечень экстремистов

Россиян, осужденных за диверсию под Москвой, внесли в перечень экстремистов - РИА Новости, 16.04.2025

Россиян, осужденных за диверсию под Москвой, внесли в перечень экстремистов

Трое россиян, пытавшиеся совершить диверсию в воинской части в Подмосковье, внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T17:06:00+03:00

2025-04-16T17:06:00+03:00

2025-04-16T17:30:00+03:00

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

московская область (подмосковье)

балашиха

россия

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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Трое россиян, пытавшиеся совершить диверсию в воинской части в Подмосковье, внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Михеев* Юрий Васильевич, 03.11.2005 года рождения, город Мытищи Московской области, Мельников* Тимофей Константинович, 03.08.2004 года рождения, город Балашиха Московской области, Мельников* Матвей Константинович, 03.08.2004 года рождения, город Балашиха Московской области", - говорится в перечне.Второй западный окружной военный суд в феврале приговорил Мельниковых* к 20 и 19 годам лишения свободы по обвинению в покушении на диверсию, госизмене и участии в запрещенной террористической организации "Легион "Свобода России"**. Их приятель Михеев* получил семь лет колонии, ему вменили только за покушение на диверсию.Согласно материалам дела, оглашенным в суде, обвиняемые планировали поджечь военную технику на территории воинской части в Подмосковье, для чего собирали информацию, в том числе делали фотографии. Следствие установило, что Мельниковых* завербовали украинские спецслужбы.Свою вину фигуранты признали.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* внесены в перечень экстремистов и террористов**запрещенная в России террористическая организация

https://rsport.ria.ru/20250124/rossija-1995371195.html

https://ria.ru/20250414/khaker-2011194024.html

московская область (подмосковье)

балашиха

россия

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федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), московская область (подмосковье), балашиха, россия