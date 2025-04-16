Рейтинг@Mail.ru
Россиян, осужденных за диверсию под Москвой, внесли в перечень экстремистов - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:06 16.04.2025 (обновлено: 17:30 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/ekstremist-2011625029.html
Россиян, осужденных за диверсию под Москвой, внесли в перечень экстремистов
Россиян, осужденных за диверсию под Москвой, внесли в перечень экстремистов - РИА Новости, 16.04.2025
Россиян, осужденных за диверсию под Москвой, внесли в перечень экстремистов
Трое россиян, пытавшиеся совершить диверсию в воинской части в Подмосковье, внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T17:06:00+03:00
2025-04-16T17:30:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
московская область (подмосковье)
балашиха
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011632253_0:26:900:532_1920x0_80_0_0_5ddb2711f369ab11a0d764ad1b705382.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Трое россиян, пытавшиеся совершить диверсию в воинской части в Подмосковье, внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга."Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Михеев* Юрий Васильевич, 03.11.2005 года рождения, город Мытищи Московской области, Мельников* Тимофей Константинович, 03.08.2004 года рождения, город Балашиха Московской области, Мельников* Матвей Константинович, 03.08.2004 года рождения, город Балашиха Московской области", - говорится в перечне.Второй западный окружной военный суд в феврале приговорил Мельниковых* к 20 и 19 годам лишения свободы по обвинению в покушении на диверсию, госизмене и участии в запрещенной террористической организации "Легион "Свобода России"**. Их приятель Михеев* получил семь лет колонии, ему вменили только за покушение на диверсию.Согласно материалам дела, оглашенным в суде, обвиняемые планировали поджечь военную технику на территории воинской части в Подмосковье, для чего собирали информацию, в том числе делали фотографии. Следствие установило, что Мельниковых* завербовали украинские спецслужбы.Свою вину фигуранты признали.Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.* внесены в перечень экстремистов и террористов**запрещенная в России террористическая организация
https://rsport.ria.ru/20250124/rossija-1995371195.html
https://ria.ru/20250414/khaker-2011194024.html
московская область (подмосковье)
балашиха
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/10/2011632253_80:0:821:556_1920x0_80_0_0_80993035fb6ed48513772fefa7765a7d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), московская область (подмосковье), балашиха, россия
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Московская область (Подмосковье), Балашиха, Россия
Россиян, осужденных за диверсию под Москвой, внесли в перечень экстремистов

Михеева и братьев Мельниковых внесли в перечень экстремистов и террористов

© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыМатвей Мельников*, Тимофей Мельников* и Юрий Михеев* в суде
Матвей Мельников*, Тимофей Мельников* и Юрий Михеев* в суде - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Матвей Мельников*, Тимофей Мельников* и Юрий Михеев* в суде
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Трое россиян, пытавшиеся совершить диверсию в воинской части в Подмосковье, внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Михеев* Юрий Васильевич, 03.11.2005 года рождения, город Мытищи Московской области, Мельников* Тимофей Константинович, 03.08.2004 года рождения, город Балашиха Московской области, Мельников* Матвей Константинович, 03.08.2004 года рождения, город Балашиха Московской области", - говорится в перечне.
Старший тренер сборной России по вольной борьбе Алишери Исматзоду, обвиняемый по делу о содействии терроризму - РИА Новости, 1920, 24.01.2025
Тренера по вольной борьбе Исматзоду* внесли в перечень террористов
24 января, 17:20
Второй западный окружной военный суд в феврале приговорил Мельниковых* к 20 и 19 годам лишения свободы по обвинению в покушении на диверсию, госизмене и участии в запрещенной террористической организации "Легион "Свобода России"**. Их приятель Михеев* получил семь лет колонии, ему вменили только за покушение на диверсию.
Согласно материалам дела, оглашенным в суде, обвиняемые планировали поджечь военную технику на территории воинской части в Подмосковье, для чего собирали информацию, в том числе делали фотографии. Следствие установило, что Мельниковых* завербовали украинские спецслужбы.
Свою вину фигуранты признали.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* внесены в перечень экстремистов и террористов
**запрещенная в России террористическая организация
Хакер - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Арестованного хакера Хорошилова* внесли в реестр террористов
14 апреля, 17:08
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Московская область (Подмосковье)БалашихаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала