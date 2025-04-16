Россиян, осужденных за диверсию под Москвой, внесли в перечень экстремистов
Михеева и братьев Мельниковых внесли в перечень экстремистов и террористов
© Фото : Суды общей юрисдикции города МосквыМатвей Мельников*, Тимофей Мельников* и Юрий Михеев* в суде
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы
Матвей Мельников*, Тимофей Мельников* и Юрий Михеев* в суде
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Трое россиян, пытавшиеся совершить диверсию в воинской части в Подмосковье, внесены в перечень террористов и экстремистов в России, сообщается на сайте Росфинмониторинга.
"Перечень террористов и экстремистов (включённые)... Физические лица... Михеев* Юрий Васильевич, 03.11.2005 года рождения, город Мытищи Московской области, Мельников* Тимофей Константинович, 03.08.2004 года рождения, город Балашиха Московской области, Мельников* Матвей Константинович, 03.08.2004 года рождения, город Балашиха Московской области", - говорится в перечне.
Второй западный окружной военный суд в феврале приговорил Мельниковых* к 20 и 19 годам лишения свободы по обвинению в покушении на диверсию, госизмене и участии в запрещенной террористической организации "Легион "Свобода России"**. Их приятель Михеев* получил семь лет колонии, ему вменили только за покушение на диверсию.
Согласно материалам дела, оглашенным в суде, обвиняемые планировали поджечь военную технику на территории воинской части в Подмосковье, для чего собирали информацию, в том числе делали фотографии. Следствие установило, что Мельниковых* завербовали украинские спецслужбы.
Свою вину фигуранты признали.
Людям и организациям, попавшим в соответствующий реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
* внесены в перечень экстремистов и террористов
**запрещенная в России террористическая организация
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