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ЕС хочет ускорить процедуру выдворения мигрантов из "безопасных" стран

ЕС хочет ускорить процедуру выдворения мигрантов из "безопасных" стран - РИА Новости, 16.04.2025

ЕС хочет ускорить процедуру выдворения мигрантов из "безопасных" стран

Еврокомиссия в среду опубликовала список так называемых "безопасных" стран, выходцам из которых можно будет оперативно отказывать в праве на убежище и выдворять РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T16:02:00+03:00

2025-04-16T16:02:00+03:00

2025-04-16T16:02:00+03:00

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БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Еврокомиссия в среду опубликовала список так называемых "безопасных" стран, выходцам из которых можно будет оперативно отказывать в праве на убежище и выдворять соискателей на родину, следует из пресс-релиза ЕК. "Цель заключается в том, чтобы помочь государствам-членам Евросоюза быстрее и эффективнее рассматривать запросы на предоставление убежища, которые представляются необоснованными", - говорится в документе. В список "безопасных" с точки зрения возвращения мигрантов стран и территорий предлагается внести Косово, Бангладеш, Колумбию, Египет, Индию, Марокко и Тунис. В ЕК отмечают, что некоторые страны Евросоюза уже используют подобные списки на национальном уровне, однако общеевропейский список должен сделать работу более эффективной. "Европейский список станет дополнением, будет способствовать более единообразному подходу, который позволит государствам-членам ЕС рассматривать запросы на предоставление убежища выходцев из стран, внесенных в список, по ускоренной процедуре, на основании того, что удовлетворение такого запроса маловероятно", - пояснили в ЕК. Теперь предложение Еврокомиссии должен одобрить Европарламент и Совет Евросоюза. Ранее в этом году Европейская комиссия выступила с предложением по ужесточению методов борьбы с нелегальными мигрантами, предложив, в частности, создавать центры содержания нелегалов за пределами ЕС, несмотря на то, что это не предусмотрено европейскими правилами. Предложение представлено на фоне успехов на выборах в странах ЕС правых политических сил, выступающих за резкое ограничение миграции. В частности, ЕК предлагает создать систему, позволяющую государствам-членам ЕС открывать центры для мигрантов за пределами Евросоюза. Таким образом, страны ЕС смогут направлять в эти центры иностранцев, получивших отказ в предоставлении убежища на территории ЕС, для дальнейшей высылки в страны, гражданами которых они являются. Причем сама Еврокомиссия участвовать в этом не будет, отдав процесс создания хабов на откуп государствам-членам. Кроме того, Еврокомиссия предлагает ужесточить наказания для иностранцев, отказывающихся покидать ЕС после соответствующих решений. Речь идет о более длительных сроках заключений – до 24 месяцев, конфискации документов и запрете на въезд на территорию ЕС. Также Еврокомиссия предлагает странам ЕС договорится о взаимном признании решений о запрете на нахождение на территории государств союза. Таким образом, любое государство ЕС сможет приступить к процедуре выдворения иностранца за пределы ЕС вне зависимости от того, где такое решение было принято. Для этого планируется создать общую базу данных. В настоящее время, по данным Брюсселя, выполняется только 20% решений о необходимости покинуть территорию ЕС.

https://ria.ru/20250326/shengen-2007346343.html

https://ria.ru/20250311/migranty-2004373351.html

https://ria.ru/20250115/litva-1993909499.html

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в мире, косово, бангладеш, колумбия, евросоюз, еврокомиссия, европарламент