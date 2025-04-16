https://ria.ru/20250416/egipet-2011544079.html
АТОР проверяет информацию о переселении россиян из отеля в Египте
АТОР проверяет информацию о переселении россиян из отеля в Египте - РИА Новости, 16.04.2025
АТОР проверяет информацию о переселении россиян из отеля в Египте
Ассоциация туроператоров России (АТОР) проверяет информацию об экстренном переселении более 300 российских туристов из египетского отеля White Valley Palace в... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T11:59:00+03:00
2025-04-16T11:59:00+03:00
2025-04-16T11:59:00+03:00
туризм
новости - туризм
хургада
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ассоциация туроператоров России (АТОР) проверяет информацию об экстренном переселении более 300 российских туристов из египетского отеля White Valley Palace в связи с антисанитарией и отсутствием электричества, сообщили РИА Новости в пресс-службе ассоциации. Ранее в среду Telegram-канал SHOT писал, что более 300 российских туристов пришлось экстренно переселять в другой отель из-за антисанитарии и отсутствия электричества в египетском отеле White Valley Palace. Уточнялось, что туристы приехали по линии туроператоров "Библио-Глобус", Pegas Touristik и Anex. Также сообщалось, что на месте работала туристическая полиция Хургады. "В АТОР проверяют информацию и выясняют обстоятельства ситуации. Туроператоры на связи с туристами и партнёрами принимающей стороны", - сообщили в ассоциации.
https://ria.ru/20240901/egipet-1969863802.html
хургада
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, хургада, ассоциация туроператоров россии (атор)
Туризм, Новости - Туризм, Хургада, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
АТОР проверяет информацию о переселении россиян из отеля в Египте
АТОР проверяет данные об эвакуации 300 россиян из отеля White Valley Palace