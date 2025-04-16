https://ria.ru/20250416/duda-2011697471.html

"Польша заслужила": слова Дуды о России вызвали ярость в Сети

"Польша заслужила": слова Дуды о России вызвали ярость в Сети - РИА Новости, 16.04.2025

"Польша заслужила": слова Дуды о России вызвали ярость в Сети

Читатели польского издания Gazeta раскритиковали реакцию глава республики Анджея Дуды на предупреждение со стороны директора Службы внешней разведки Сергея... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T22:35:00+03:00

2025-04-16T22:35:00+03:00

2025-04-16T22:35:00+03:00

россия

польша

нато

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

сергей нарышкин

белоруссия

анджей дуда

в мире

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Читатели польского издания Gazeta раскритиковали реакцию глава республики Анджея Дуды на предупреждение со стороны директора Службы внешней разведки Сергея Нарышкина.Накануне государственный деятель заявил, что при агрессии НАТО против Союзного государства Белоруссии и России пострадает весь альянс, но в первую очередь Польша и страны Балтии. В ответ на это польский президент обвинил Россию в "завиральной дезинформации, характерной для советской школы пропаганды".Читатели издания жестко осудили главу республики."Дуда, остановись, не позорься. Тебе пора бесславно сойти со сцены", — написал пользователь."А что ты можешь сделать, Анджей? Поляки вообще любят подливать масло в огонь, а люди из ПиСа особенно. У этих закомплексованных карликов кругом одни враги", — высказался другой."Если Россия на нас нападет, первыми сбегут украинцы. А мы вместе с ними во Львов. Интересно, куда сбежит наша власть. Не у всех ведь министров родня в США", — отметил читатель."У Дуды, похоже, по географии был кол. А ведь достаточно взглянуть на карту. Это не Россия стоит под Рио-Гранде на границе Мексики с США, это США и Западной Европе захотелось подойти к границам России — туда, куда подошел Третий Рейх, аж до Белгорода. Ну и кто у нас империалист?" — сыронизировал другой."Дуда грозно хмурит брови, а случись чего — первый бросит Польшу и поляков. История любит повторяться. Мы всегда размахивали сабельками и кончалось это плохо", — отметили в Сети."Меня слова Нарышкина ничуть не удивляют. Польша заслужила такое к себе отношение своим поведением", — резюмировал читатель.Как накануне отметил глава СВР, в Польше никак не могут понять, что именно наращивание военной активности у границ России и Белоруссии "стало одним из факторов и причин нынешнего большого, очень опасного кризиса на Европейском континенте".Белорусские власти неоднократно указывали на наращивание войск НАТО в приграничных к республике странах альянса. Также в Минске подчеркивали, что в этих государствах проходят обучение вооруженные группы боевиков из числа белорусской оппозиции.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20250416/konflikt-2011689125.html

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польша

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россия, польша, нато, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), сергей нарышкин, белоруссия, анджей дуда, в мире