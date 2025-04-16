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Разведчик рассказал о жалобах ВСУ на дроны ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 16.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:32 16.04.2025 (обновлено: 12:32 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/drony-2011489285.html
Разведчик рассказал о жалобах ВСУ на дроны ВС России в Харьковской области
Разведчик рассказал о жалобах ВСУ на дроны ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 16.04.2025
Разведчик рассказал о жалобах ВСУ на дроны ВС России в Харьковской области
Российские операторы БПЛА настолько активно работают на линии боевого соприкосновения вблизи населенного пункта Старица Харьковской области, что ВСУ постоянно... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T04:32:00+03:00
2025-04-16T12:32:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 апр - РИА Новости. Российские операторы БПЛА настолько активно работают на линии боевого соприкосновения вблизи населенного пункта Старица Харьковской области, что ВСУ постоянно жалуются своему командованию и просят подкрепление, рассказал РИА Новости разведчик 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ. "По нашим разведданным, противник, который находится в районе населенного пункта Старица (Харьковская область – ред.), жалуется на активную работу наших расчетов БПЛА. Просят нарастить резервы, дать подкрепление", - сказал разведчик. Он пояснил, что по радиоперехватам ВСУ с этого участка фронта противник постоянно просит подкрепление, чтобы хоть как-то воздействовать на российских дроноводов. "То есть они (российские операторы БПЛА - ред.) противника настолько закошмарили FPV-шками, что противник жалуется, что ему сейчас очень трудно", – добавил он.
https://ria.ru/20250415/voennye-2011372210.html
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харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Разведчик рассказал о жалобах ВСУ на дроны ВС России в Харьковской области

ВСУ жалуются на дроны ВС России в Харьковской области и просят подмогу

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 апр - РИА Новости. Российские операторы БПЛА настолько активно работают на линии боевого соприкосновения вблизи населенного пункта Старица Харьковской области, что ВСУ постоянно жалуются своему командованию и просят подкрепление, рассказал РИА Новости разведчик 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ.
"По нашим разведданным, противник, который находится в районе населенного пункта Старица (Харьковская область – ред.), жалуется на активную работу наших расчетов БПЛА. Просят нарастить резервы, дать подкрепление", - сказал разведчик.
Он пояснил, что по радиоперехватам ВСУ с этого участка фронта противник постоянно просит подкрепление, чтобы хоть как-то воздействовать на российских дроноводов.
"То есть они (российские операторы БПЛА - ред.) противника настолько закошмарили FPV-шками, что противник жалуется, что ему сейчас очень трудно", – добавил он.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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