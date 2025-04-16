https://ria.ru/20250416/drony-2011489285.html

Разведчик рассказал о жалобах ВСУ на дроны ВС России в Харьковской области

Разведчик рассказал о жалобах ВСУ на дроны ВС России в Харьковской области - РИА Новости, 16.04.2025

Разведчик рассказал о жалобах ВСУ на дроны ВС России в Харьковской области

Российские операторы БПЛА настолько активно работают на линии боевого соприкосновения вблизи населенного пункта Старица Харьковской области, что ВСУ постоянно... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T04:32:00+03:00

2025-04-16T04:32:00+03:00

2025-04-16T12:32:00+03:00

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БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ, 16 апр - РИА Новости. Российские операторы БПЛА настолько активно работают на линии боевого соприкосновения вблизи населенного пункта Старица Харьковской области, что ВСУ постоянно жалуются своему командованию и просят подкрепление, рассказал РИА Новости разведчик 41-го мотострелкового полка 44-го армейского корпуса группировки войск "Север" ВС РФ. "По нашим разведданным, противник, который находится в районе населенного пункта Старица (Харьковская область – ред.), жалуется на активную работу наших расчетов БПЛА. Просят нарастить резервы, дать подкрепление", - сказал разведчик. Он пояснил, что по радиоперехватам ВСУ с этого участка фронта противник постоянно просит подкрепление, чтобы хоть как-то воздействовать на российских дроноводов. "То есть они (российские операторы БПЛА - ред.) противника настолько закошмарили FPV-шками, что противник жалуется, что ему сейчас очень трудно", – добавил он.

https://ria.ru/20250415/voennye-2011372210.html

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харьковская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф