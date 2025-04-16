Рейтинг@Mail.ru
Додик посоветовал странам ЕС не демонизировать Россию - РИА Новости, 16.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:54 16.04.2025 (обновлено: 23:55 16.04.2025)
https://ria.ru/20250416/dodik-2011704949.html
Додик посоветовал странам ЕС не демонизировать Россию
Додик посоветовал странам ЕС не демонизировать Россию - РИА Новости, 16.04.2025
Додик посоветовал странам ЕС не демонизировать Россию
Лидер Республики Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в интервью изданию Weltwoche посоветовал ЕС, включая Германию, не демонизировать Россию... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T23:54:00+03:00
2025-04-16T23:55:00+03:00
в мире
россия
германия
милорад додик
владимир путин
евросоюз
нато
республика сербская
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979848021_0:154:3110:1903_1920x0_80_0_0_c8bacbb96f7205f156f4c89fd7c589ef.jpg
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Лидер Республики Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в интервью изданию Weltwoche посоветовал ЕС, включая Германию, не демонизировать Россию и президента РФ Владимира Путина. "Я бы сказал, что им (ЕС и Германии – ред.) следует прежде всего прекратить демонизировать Путина и демонизировать Россию, а затем пытаться придумать нарратив, который бы это объяснил. Россия не является злом, как они пытаются ее изобразить. У России есть свое собственное большое государство и большая страна, и они пытаются контролировать свои границы, потому что все это делают, включая НАТО, которое контролирует свои границы", - сказал Додик. Лидер РС БиГ также посоветовал Германии решить вопрос с "Северными потоками", пока к решению не подключились американцы. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта подписал объявление его в розыск. Тем не менее Додик 25 марта посетил Израиль для участия в двухдневной конференции об антисемитизме вместе с израильскими премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Президент Республики РС БиГ в ночь на 3 апреля заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ.
https://ria.ru/20250403/dodik-2009129541.html
https://ria.ru/20250405/bosniya-2009463428.html
россия
германия
республика сербская
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979848021_201:0:2930:2047_1920x0_80_0_0_5f21ef853af64e53f0b42307435336be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, германия, милорад додик, владимир путин, евросоюз, нато, республика сербская
В мире, Россия, Германия, Милорад Додик, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО, Республика Сербская
Додик посоветовал странам ЕС не демонизировать Россию

Додик посоветовал странам ЕС, включая ФРГ, не демонизировать Россию и Путина

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Республики Сербской Милорад Додик
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Президент Республики Сербской Милорад Додик. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Лидер Республики Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в интервью изданию Weltwoche посоветовал ЕС, включая Германию, не демонизировать Россию и президента РФ Владимира Путина.
"Я бы сказал, что им (ЕС и Германии – ред.) следует прежде всего прекратить демонизировать Путина и демонизировать Россию, а затем пытаться придумать нарратив, который бы это объяснил. Россия не является злом, как они пытаются ее изобразить. У России есть свое собственное большое государство и большая страна, и они пытаются контролировать свои границы, потому что все это делают, включая НАТО, которое контролирует свои границы", - сказал Додик.
Президент Республики Сербской Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 03.04.2025
Додик поблагодарил Россию за отказ Интерпола от ордера на его розыск
3 апреля, 15:21
Лидер РС БиГ также посоветовал Германии решить вопрос с "Северными потоками", пока к решению не подключились американцы.
Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича.
Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта подписал объявление его в розыск. Тем не менее Додик 25 марта посетил Израиль для участия в двухдневной конференции об антисемитизме вместе с израильскими премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом.
Президент Республики РС БиГ в ночь на 3 апреля заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ.
Министр европейских дел Германии Анна Люрманн - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Власти РС БиГ объявили министра европейских дел ФРГ персоной нон-грата
5 апреля, 01:41
 
В миреРоссияГерманияМилорад ДодикВладимир ПутинЕвросоюзНАТОРеспублика Сербская
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала