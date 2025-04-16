https://ria.ru/20250416/dodik-2011704949.html

Додик посоветовал странам ЕС не демонизировать Россию

Додик посоветовал странам ЕС не демонизировать Россию - РИА Новости, 16.04.2025

Додик посоветовал странам ЕС не демонизировать Россию

Лидер Республики Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в интервью изданию Weltwoche посоветовал ЕС, включая Германию, не демонизировать Россию... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T23:54:00+03:00

2025-04-16T23:54:00+03:00

2025-04-16T23:55:00+03:00

в мире

россия

германия

милорад додик

владимир путин

евросоюз

нато

республика сербская

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/18/1979848021_0:154:3110:1903_1920x0_80_0_0_c8bacbb96f7205f156f4c89fd7c589ef.jpg

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Лидер Республики Сербской (РС) Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик в интервью изданию Weltwoche посоветовал ЕС, включая Германию, не демонизировать Россию и президента РФ Владимира Путина. "Я бы сказал, что им (ЕС и Германии – ред.) следует прежде всего прекратить демонизировать Путина и демонизировать Россию, а затем пытаться придумать нарратив, который бы это объяснил. Россия не является злом, как они пытаются ее изобразить. У России есть свое собственное большое государство и большая страна, и они пытаются контролировать свои границы, потому что все это делают, включая НАТО, которое контролирует свои границы", - сказал Додик. Лидер РС БиГ также посоветовал Германии решить вопрос с "Северными потоками", пока к решению не подключились американцы. Суд Боснии и Герцеговины в Сараево 26 февраля признал Додика виновным в несоблюдении решений не утвержденного ООН "высокого представителя в БиГ" Кристиана Шмидта и приговорил его заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Прокуратура БиГ 12 марта предписала агентству по расследованиям и защите (SIPA) задержать Додика, а также премьера РС Радована Вишковича и председателя Скупщины (парламента) Ненада Стевандича. Додик 24 марта участвовал в мемориальных мероприятиях в Сербии на 26-ю годовщину начала бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия. Пограничная полиция БиГ 25 марта официально заявила, что начала расследование по факту пересечения Додиком госграницы, так как суд БиГ 18 марта подписал объявление его в розыск. Тем не менее Додик 25 марта посетил Израиль для участия в двухдневной конференции об антисемитизме вместе с израильскими премьером Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Президент Республики РС БиГ в ночь на 3 апреля заявил, что президент Сербии Александр Вучич сообщил ему об отказе Интерпола выписывать по запросу суда БиГ ордер на международный розыск Додика и Стевандича. Лидер боснийских сербов перед тем опроверг в комментарии РИА Новости фейковую новость о том, что он якобы запросил и получил гражданство РФ.

https://ria.ru/20250403/dodik-2009129541.html

https://ria.ru/20250405/bosniya-2009463428.html

россия

германия

республика сербская

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, германия, милорад додик, владимир путин, евросоюз, нато, республика сербская