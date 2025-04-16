На Западе неожиданно высказались об угрозах ЕС из-за парада Победы в Москве
Профессор Дизен назвал угрозы ЕС мировым лидерам из-за парада Победы катастрофой
Военнослужащие на военном параде 9 мая. . Архивное фото
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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал в соцсети Х угрозы ЕС мировым лидерам из-за их желания посетить парад Победы в Москве катастрофой.
Европейские чиновники предупредили президента Сербии Александра Вучича, что посещение в Москве парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, может помешать вступлению Белграда в Евросоюз. Об этом накануне сообщила газета Financial Times.
Европейские чиновники предупредили президента Сербии Александра Вучича, что посещение в Москве парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, может помешать вступлению Белграда в Евросоюз. Об этом накануне сообщила газета Financial Times.
В связи с этим профессор призвал прекратить подобные действия.
"Иначе о мире в Европе будут договариваться исключительно неевропейцы", — написал он.
Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова Каллас, сообщил, что примет участие в этом торжественном мероприятии, подчеркнув, что никто ему не может это запретить.
"Иначе о мире в Европе будут договариваться исключительно неевропейцы", — написал он.
Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова Каллас, сообщил, что примет участие в этом торжественном мероприятии, подчеркнув, что никто ему не может это запретить.