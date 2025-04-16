https://ria.ru/20250416/dizen-2011500267.html

На Западе неожиданно высказались об угрозах ЕС из-за парада Победы в Москве

На Западе неожиданно высказались об угрозах ЕС из-за парада Победы в Москве - РИА Новости, 16.04.2025

На Западе неожиданно высказались об угрозах ЕС из-за парада Победы в Москве

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал в соцсети Х угрозы ЕС мировым лидерам из-за их желания посетить парад Победы в Москве... РИА Новости, 16.04.2025

2025-04-16T08:46:00+03:00

2025-04-16T08:46:00+03:00

2025-04-16T08:47:00+03:00

в мире

сербия

евросоюз

москва

александр вучич

80-летие победы в великой отечественной войне

европа

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МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен назвал в соцсети Х угрозы ЕС мировым лидерам из-за их желания посетить парад Победы в Москве катастрофой.Европейские чиновники предупредили президента Сербии Александра Вучича, что посещение в Москве парада в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, может помешать вступлению Белграда в Евросоюз. Об этом накануне сообщила газета Financial Times.В связи с этим профессор призвал прекратить подобные действия. "Иначе о мире в Европе будут договариваться исключительно неевропейцы", — написал он. Глава евродипломатии Кая Каллас в понедельник заявила, что Евросоюз довел до стран-кандидатов в ЕС, что не приветствует их участие в параде 9 мая в Москве и сам не планирует участвовать. По ее словам, на встрече министров "различными государствами-членами" было заявлено, что "любого участия" в параде или торжествах в российской столице с европейской стороны, "скорее всего, не будет". Премьер-министр Словакии Роберт Фицо, реагируя на слова Каллас, сообщил, что примет участие в этом торжественном мероприятии, подчеркнув, что никто ему не может это запретить.

https://ria.ru/20250416/pushkov-2011492997.html

https://ria.ru/20250415/slutskiy-2011354928.html

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в мире, сербия, евросоюз, москва, александр вучич, европа