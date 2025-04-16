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В Чите задержали подозреваемого в мошенничестве с ремонтом БАМа и Транссиба - РИА Новости, 16.04.2025
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03:26 16.04.2025
https://ria.ru/20250416/chita-2011487373.html
В Чите задержали подозреваемого в мошенничестве с ремонтом БАМа и Транссиба
В Чите задержали подозреваемого в мошенничестве с ремонтом БАМа и Транссиба - РИА Новости, 16.04.2025
В Чите задержали подозреваемого в мошенничестве с ремонтом БАМа и Транссиба
Правоохранители в Чите задержали представителя коммерческой организации, подозреваемого в мошенничестве в рамках модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и... РИА Новости, 16.04.2025
2025-04-16T03:26:00+03:00
2025-04-16T03:26:00+03:00
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правоохранители в Чите задержали представителя коммерческой организации, подозреваемого в мошенничестве в рамках модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, РЖД причинен ущерб на сумму более 33 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД Медиа. "В Чите сотрудники Забайкальского ЛУМВД России на транспорте и УФСБ России по Забайкальскому краю задержали представителя коммерческой организации по подозрению в участии в мошенничестве при выполнении контракта по ремонту и строительству железнодорожных объектов, заключенного в рамках реализации проекта по модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей... В результате аферы ОАО "РЖД" был причинен ущерб на сумму свыше 33 миллионов рублей", - говорится в сообщении. По версии правоохранителей, задержанный предоставил заказчику акты, в которых было указано, что фирма, представителем которой он является, якобы выполнила необходимые работы в полном объеме в соответствии с условиями договора. При этом, как выяснили оперативники, на железнодорожных объектах во время строительно-монтажных работ, направленных на обеспечение пожарной безопасности, использовали более дешевые материалы. Кроме того, была нарушена технология нанесения специального состава. На сайте сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. До избрания меры пресечения фигурант был задержан. "Забайкальские транспортные полицейские и сотрудники регионального УФСБ России провели обыски в офисных помещениях, расположенных в том числе в других городах России, и по месту жительства подозреваемого. Изъяты компьютеры, документы и смартфоны", - добавляется в сообщении. Подчеркивается, что расследование мошенничества продолжается, устанавливаются все возможные участники аферы.
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происшествия, россия, чита, забайкальский край, ржд
Происшествия, Россия, Чита, Забайкальский край, РЖД
В Чите задержали подозреваемого в мошенничестве с ремонтом БАМа и Транссиба

Правоохранители задержали в Чите подозреваемого в афере с ремонтом БАМа

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Правоохранители в Чите задержали представителя коммерческой организации, подозреваемого в мошенничестве в рамках модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей, РЖД причинен ущерб на сумму более 33 миллионов рублей, сообщается на сайте МВД Медиа.
Чите сотрудники Забайкальского ЛУМВД России на транспорте и УФСБ России по Забайкальскому краю задержали представителя коммерческой организации по подозрению в участии в мошенничестве при выполнении контракта по ремонту и строительству железнодорожных объектов, заключенного в рамках реализации проекта по модернизации инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей... В результате аферы ОАО "РЖД" был причинен ущерб на сумму свыше 33 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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По версии правоохранителей, задержанный предоставил заказчику акты, в которых было указано, что фирма, представителем которой он является, якобы выполнила необходимые работы в полном объеме в соответствии с условиями договора. При этом, как выяснили оперативники, на железнодорожных объектах во время строительно-монтажных работ, направленных на обеспечение пожарной безопасности, использовали более дешевые материалы. Кроме того, была нарушена технология нанесения специального состава.
На сайте сообщается, что в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. До избрания меры пресечения фигурант был задержан.
"Забайкальские транспортные полицейские и сотрудники регионального УФСБ России провели обыски в офисных помещениях, расположенных в том числе в других городах России, и по месту жительства подозреваемого. Изъяты компьютеры, документы и смартфоны", - добавляется в сообщении.
Подчеркивается, что расследование мошенничества продолжается, устанавливаются все возможные участники аферы.
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